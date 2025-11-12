(PREJELI SMO) Brezhibnost po vršiško

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

STA (njeno objavo so povzeli vsi mediji) je poročala o izidu štirinajstdnevnega preizkusa zapornic na vršiški cesti in zapisali so, da sistem deluje, vendar pa se je zaradi zmanjšanja števila parkirnih mest in neupoštevanja prometnih predpisov na prelazu pojavil kaos.

V medijih je vidno veliko navdušenje nad brezhibnim delovanjem zapornic, za popolni kaos, ki se je zgodil, pa so krivi uporabniki tranzitne ceste. Pričakovano in takšen odziv odgovornih sem tudi napovedal. Vem, da slednji nimajo sramu, sprašujem pa se ali jim ni vsaj malo nerodno, ko se tako grobo norčujejo iz slovenske javnosti.

S skorajda otročjim navdušenjem nad brezhibnim delovanjem zapornic, odgovorni odvračajo pozornost od popolnega poloma preizkusa novega prometnega režima na Vršiču. V naši deželi brezhibno deluje nekaj sto tisoč zapornic in logično je, da vse kar je novo, mora delovati brezhibno, kar velja tudi za vršiške zapornice v katere je bilo vloženo veliko denarja. Njihova brezhibnost, pa na dogajanje, na približno dvajset kilometrov ceste med zapornicami na obeh straneh prelaza, nima nobenega vpliva!

Pomislite, preizkus zapornic so izvedli na gradbišču na prelazu in na voljo, je bilo 39(!) parkirnih mest, kar je nestrokovno, malomarno in neodgovorno. Potem je sledilo začudenje oziroma celo zgroženost, da je prišlo do prometnega kolapsa, kakršnega doslej še nikoli ni bilo! Natančno se ve kdo je skuhal godljo in za pričakovano polomijo niso krivi ljudje, sem ne štejem tiste, ki parkirajo na cesti, ki so uporabili tranzitno cesto, na kateri zapornice nimajo kaj početi in se po njej sončnega dne odpravili v naravo. Kaj je s tem narobe? To ni zločin in tudi prekršek ne, zato si ne zaslužijo nesramnih in žaljivih etiket. Predvsem pa ne od avtorjev brezhibno zgrešenega novega režima na vršiški cesti, ki niso zagotovili zadostno število parkirnih mest.

Čas bi že bil, da izvemo, kdo so mojstri vršiškega nesmisla in da prevzamejo odgovornost. Kdo, menda varuhi naravne in kulturne dediščine, je določil zgolj 92 parkirnih mest, ki ne bodo zadoščala, kar vemo odkar je številka prišla v javnost in je nazorno potrdil tudi preizkus! Če številko niso potegnili iz vrečke za tombolo potem naj javno predstavijo kako so do nje prišli.

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo je večkrat poudaril, da so dobili takšen ukaz in je bila razprava o številu parkirnih mest prepovedana in kaže, da bo tako tudi ostalo, kar je grozljiv nesmisel. Na tako cenen način so povozili in ponižali prometno stroko, ki bi morala opraviti svoje delo iz katerega bi bilo razvidno potrebno število parkirnih mest in celovita prometna rešitev na Vršiču. Pri tem bi morali upoštevati, da prelaz ponuja kvalitetne možnosti, še posebej ob upoštevanju dobre prakse iz tujine, kjer s primerno infrastrukturo (predori, podzemna parkirišča, bočna parkirišča, izogibališča, ponudba…) ohranjajo naravo in spoštujejo obiskovalce.

Tako pa bodo v celoti zgrešeni eksperiment na vse pretege reševali s potezami, ki niso za nikamor in kaos na Vršiču naj bi reševala policija z večjo prisotnostjo na prelazu! Gospe in gospodje, pa kje vi živite, saj tega kadrovsko podhranjena policija ne zmore ali pa resno mislite, da nima dovolj dela na svojem področju. Vzpostavili ste enkratno neponovljiv sistem, zapornice brezhibno delujejo in vendar brez prisotnosti policije ne bo nič. Ali pa boste tudi tu sprožili 37. člen in bo pomagala še vojska!

Sistem deluje, kaos pa je vedno večji tudi zaradi vztrajnega zanikanja, da je vršiška cesta prehodna in povezovalna, zato tudi adut iz rokava, odločno obljubljeni brezplačni javni prevoz, poudarek je na obljubljeni, ne bo nič spremenil! Vsekakor je potreben, zelo primeren in dobrodošel je za stacionarne goste, za prehodne, pa ne pomeni nič.

Očitno avtorjem vršiške farse še ni zmanjkalo idej in nas čaka še veliko neprijetnih in škodljivih presenečenj in zagotovo ne bodo kmalu odstranili nepotrebnih zapornic. Prepričan sem, da bodo tudi tam, kamor jih bodo premestili, delovale brezhibno in mogoče celo koristno.