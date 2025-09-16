Piše: Vili Kovačič, Ljubljana

Kako na to vprašanje odgovarja umetna inteligenca (ChatGPT) …

Rekli ste:

Kakšen je prometni in gospodarski pomen tako imenovane Bohinjske (Soške) proge (od Jesenic do Nove Gorice) , če bi jo elektrificirali, modernizirali z plastično gumijastimi pragovi in povečali hitrost na 100 km na uro?

ChatGPT je rekel:

Bohinjska oziroma Soška proga (od Jesenic do Nove Gorice), ki poteka prek Bohinjskega predora, doline Soče in Vipavske doline, ima velik potencialni prometni in gospodarski pomen, še posebej, če bi jo elektrificirali, modernizirali z novimi materiali (npr. plastično gumijastimi pragovi) in povečali hitrost na 100 km/h. Poglejmo konkretno, kaj bi to pomenilo:

Prometni pomen a) Mednarodna povezava

Proga je del mednarodnega železniškega koridorja , ki povezuje Srednjo Evropo (Avstrijo, Nemčijo) preko Jesenic in Nova Gorica – Gorica – Trst – Italija .

, ki povezuje preko Jesenic in . Modernizacija bi omogočila konkurenčno alternativo koridorju preko Ljubljane in Kopra.

koridorju preko Ljubljane in Kopra. Možen prevoz tovora iz pristanišč (Trst, Koper) v Avstrijo in naprej, kar bi razbremenilo druge koridorje (npr. Dolensko in Gorenjsko progo).

b) Potniški promet

S hitrostjo 100 km/h bi postala pot iz Nove Gorice do Jesenic bistveno krajša in privlačnejša za: Dnevne migracije Turizem (Bled, Bohinj, Soča, Brda) Študente in delavce

Povezava z vlakom iz Avstrije do Goriških Brd ali Tolminabi postala bolj zanimiva za turiste.

c) Turistični promet

Proga poteka skozi izjemne naravne in kulturne krajine (Triglavski narodni park, dolina Soče, Goriška Brda) .

. Elektrificiran, moderen vlak bi omogočil trajnostni turizem– vlak kot “zelena pot” v Julijske Alpe.

Gospodarski pomen a) Tovorni promet

Elektrifikacija in večje hitrosti pomenijo: Večja nosilnost proge (več vlakov, hitrejši pretok) Nižji stroški prevoza (elektrika cenejša kot dizel) Privabljanje logističnih podjetij

Možnost razvoja logističnih centrov(npr. Most na Soči, Kanal, Nova Gorica)

b) Regionalni razvoj

Krepitev prometne povezave pomeni: Večjo dostopnost Goriške in Posočja Razvoj malih podjetij, obrti, turizma, lokalne proizvodnje Učinkovitejše povezovanje z Italijo , npr. čezmejna delovna mobilnost



c) Razbremenitev ostalih prog

Slovenske železniške povezave so večinoma usmerjene proti Ljubljani in Kopru.

Obnovljena Bohinjska proga bi bila alternativna in varnostna trasav primeru motenj na drugih poteh.

Tehnična izboljšava: gumijasti plastični pragovi

Manj vzdrževanja , boljša odpornost na vremenske vplive

, boljša odpornost na vremenske vplive Zmanjševanje vibracij in hrupa

Povečana udobnost vožnje in daljša življenjska doba proge

Zaključek

Če bi Bohinjsko progo elektrificirali, prenovili in dvignili hitrosti:

Bi močno povečali njeno prometno vlogo v regiji in na mednarodnem nivoju.

v regiji in na mednarodnem nivoju. Bi spodbudili razvoj regij, skozi katere poteka , in ustvarili novo os trajnostnega turizma .

, in ustvarili novo . Bi okrepili železniški tovorni promet iz Italije in Srednje Evrope.

iz Italije in Srednje Evrope. V končni fazi bi se investicija lahko izkazala za strateško odločitevz dolgoletnimi učinki na mobilnost in gospodarstvo Slovenije.

Če želiš, lahko pripravim še ekonomsko oceno investicije ali primerjavo s podobnimi projekti v Evropi.

Rekli ste:

Kakšna bi bila cena takšne investicije

ChatGPT je rekel:

Cena modernizacije Bohinjske (Soške) proge (Jesenice – Nova Gorica) bi bila odvisna od več dejavnikov, a ti spodaj je realna ocena stroškov po posameznih sklopih, na podlagi podatkov iz podobnih projektov v Sloveniji in tujini.

🔧 1. Osnovne značilnosti trase

Dolžina proge : ~89 km

: ~89 km Vključuje več tunelov (vključno z Bohinjskim predorom, 6.3 km) in več mostov (Solkanski most itd.)

(vključno z Bohinjskim predorom, 6.3 km) in Proga poteka po zahtevnem terenu (alpski in kraški svet)

💰 Ocena stroškov investicije

Postavka Cena na km Skupna cena 1. Elektrifikacija proge (25 kV) ~1,5–2 mio €/km 135–180 mio € 2. Zamenjava pragov z gumijasto-plastičnimi (in utrditev tira) ~0,8–1 mio €/km 70–90 mio € 3. Nadgradnja signalizacije in varnostnih sistemov (ETCS nivo 1) ~0,5–1 mio €/km 45–90 mio € 4. Prilagoditve predorov, mostov, odvodnjavanja pavšalno 30–50 mio € 5. Višanje hitrosti do 100 km/h (geometrija, radiji, oporni zidovi) ~1,5 mio €/km 130–150 mio € 6. Postaje, peroni, dostopnost (vsaj 10 postaj) ~2–3 mio € na postajo 20–30 mio € 7. Rezerva, projektiranje, nadzor (15–20 %) – 70–100 mio €

✅ Skupna ocena investicije:

~500 do 700 milijonov €

📈 Možnosti sofinanciranja

EU sredstva : Kohezijski sklad, Instrument za povezovanje Evrope (CEF), Zeleni dogovor

: Kohezijski sklad, Instrument za povezovanje Evrope (CEF), Zeleni dogovor Slovenski državni proračun

Čezmejni programi z Italijo in Avstrijo

Javno-zasebno partnerstvo (pri logističnih terminalih, turistični uporabi itd.)

🔁 Primerjava z drugimi projekti

Drugi tir Divača–Koper (~1.1 mrd € za 27 km) – kaže, da je gorski teren drag, a Bohinjska proga že obstaja , zato je obnova bistveno cenejša kot gradnja nove.

– kaže, da je gorski teren drag, a Bohinjska proga že , zato je obnova bistveno cenejša kot gradnja nove. Modernizacija Pragersko–Hodoš (~190 km)je stala ~465 mio €, kar je dober primer za celovito prenovo z elektrifikacijo.

Če želiš, lahko pripravim tudi stroškovno-koristno analizo (CBA) ali oceno, kakšen bi bil povratek investicije skozi prometne tokove in vpliv na BDP regije.

Rekli ste:

Kakšen je njen vojaško obrambni pomen

ChatGPT je rekel:

Bohinjska proga (Jesenice–Nova Gorica) ima pomemben vojaško-obrambni pomen, čeprav se ta v mirnodobnem času redko izpostavlja. V sodobni geostrateški realnosti (vojna v Ukrajini, napetosti na Balkanu, pomen NATOVE vzhodne meje) pa postajajo tudi sekundarne železniške povezave ponovno strateškega pomena.

🛡️ 1. Geostrateška lega

Povezuje Alpski prostor (Avstrija, Nemčija) z Jadranom in Sredozemljem .

z . Poteka blizu meje z Italijo (Nova Gorica), kar omogoča čezmejno vojaško logistiko in povezovanje z zahodnimi zaveznicami (NATO).

(Nova Gorica), kar omogoča čezmejno vojaško logistiko in povezovanje z zahodnimi zaveznicami (NATO). V kriznih razmerah služi kot rezervna os oskrbe, če bi bili drugi koridorji (npr. Ljubljana–Koper ali Ljubljana–Zidani Most) moteni.

🚛 2. Vloga v vojaški logistiki

Tovorni promet po železnici je ključen za premike težke opreme : tanki, oklepniki, orožje, gorivo, materiali.

po železnici je ključen za : tanki, oklepniki, orožje, gorivo, materiali. Elektrificirana in posodobljena proga omogoča: hiter premik enot z Avstrijske strani (prek Jesenic) povezavo s transportnimi vozlišči v Italiji (Gorica, Trst)

Možnost oblikovanja vojaških tovornih vozliščna ključnih postajah (npr. Bohinjska Bistrica, Kanal, Nova Gorica)

🔁 3. Alternativna oskrbna trasa

V primeru vojaških konfliktov ali naravnih nesreč, ki bi ohromili druge glavne prometne smeri (Ljubljana–Zasavje, Ljubljana–Koper), predstavlja Bohinjska proga vitalno rezervno os .

. Uporablja se lahko tudi za: Evakuacijo Premik rezervnih sil Zaloge in oskrbo enot v zahodni Sloveniji



🤝 4. Uporaba v okviru NATO

Slovenija je članica NATO in Bohinjska proga lahko služi kot del zavezniške “vojaške mobilnostne mreže” .

. EU in NATO spodbujata projekte, ki izboljšujejo dvojno rabo infrastrukture (civilna + vojaška).

(civilna + vojaška). Elektrifikacija, dvig hitrosti in nosilnosti proge bi jo naredili primernejšo za zavezniško uporabo.

📊 5. Primerjava s podobnimi progami

V mnogih državah EU (npr. Poljska, Romunija, Nemčija) so se obnovile ali pospešeno gradijo železniške povezave z dvojno rabo – vojaško in civilno.

– vojaško in civilno. V Sloveniji trenutno manjka sodobna rezervna železniška osza zahodni del države – Bohinjska proga je edina takšna možnost.

✅ Zaključek – vojaško-obrambni pomen Bohinjske proge

Vidik Pomen Geostrateška povezava Zveza med Alpami in Sredozemljem Rezervna oskrbna pot V primeru blokade glavnih prog Premiki sil in opreme Z Avstrije in Italije v zahodno Slovenijo Nato in EU infrastruktura Možnost vključitve v projekte za vojaško mobilnost Logistika in evakuacija Uporabna v kriznih scenarijih, tudi za civilno zaščito

Če želiš, ti lahko pripravim tudi scenarij uporabe v krizni situaciji ali možnosti vključitve v EU obrambno-logistične načrte (npr. vojaška mobilnost).