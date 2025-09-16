Piše: Vili Kovačič, Ljubljana
Kako na to vprašanje odgovarja umetna inteligenca (ChatGPT) …
Rekli ste:
Kakšen je prometni in gospodarski pomen tako imenovane Bohinjske (Soške) proge (od Jesenic do Nove Gorice) , če bi jo elektrificirali, modernizirali z plastično gumijastimi pragovi in povečali hitrost na 100 km na uro?
ChatGPT je rekel:
Bohinjska oziroma Soška proga (od Jesenic do Nove Gorice), ki poteka prek Bohinjskega predora, doline Soče in Vipavske doline, ima velik potencialni prometni in gospodarski pomen, še posebej, če bi jo elektrificirali, modernizirali z novimi materiali (npr. plastično gumijastimi pragovi) in povečali hitrost na 100 km/h. Poglejmo konkretno, kaj bi to pomenilo:
- Prometni pomen
- a) Mednarodna povezava
- Proga je del mednarodnega železniškega koridorja, ki povezuje Srednjo Evropo (Avstrijo, Nemčijo)preko Jesenic in Nova Gorica – Gorica – Trst – Italija.
- Modernizacija bi omogočila konkurenčno alternativo koridorju preko Ljubljane in Kopra.
- Možen prevoz tovora iz pristanišč (Trst, Koper) v Avstrijo in naprej, kar bi razbremenilo druge koridorje (npr. Dolensko in Gorenjsko progo).
- b) Potniški promet
- S hitrostjo 100 km/h bi postala pot iz Nove Gorice do Jesenic bistveno krajša in privlačnejša za:
- Dnevne migracije
- Turizem (Bled, Bohinj, Soča, Brda)
- Študente in delavce
- Povezava z vlakom iz Avstrije do Goriških Brd ali Tolminabi postala bolj zanimiva za turiste.
- c) Turistični promet
- Proga poteka skozi izjemne naravne in kulturne krajine (Triglavski narodni park, dolina Soče, Goriška Brda).
- Elektrificiran, moderen vlak bi omogočil trajnostni turizem– vlak kot “zelena pot” v Julijske Alpe.
- Gospodarski pomen
- a) Tovorni promet
- Elektrifikacija in večje hitrosti pomenijo:
- Večja nosilnost proge(več vlakov, hitrejši pretok)
- Nižji stroški prevoza (elektrika cenejša kot dizel)
- Privabljanje logističnih podjetij
- Možnost razvoja logističnih centrov(npr. Most na Soči, Kanal, Nova Gorica)
- b) Regionalni razvoj
- Krepitev prometne povezave pomeni:
- Večjo dostopnost Goriške in Posočja
- Razvoj malih podjetij, obrti, turizma, lokalne proizvodnje
- Učinkovitejše povezovanje z Italijo, npr. čezmejna delovna mobilnost
- c) Razbremenitev ostalih prog
- Slovenske železniške povezave so večinoma usmerjene proti Ljubljani in Kopru.
- Obnovljena Bohinjska proga bi bila alternativna in varnostna trasav primeru motenj na drugih poteh.
- Tehnična izboljšava: gumijasti plastični pragovi
- Manj vzdrževanja, boljša odpornost na vremenske vplive
- Zmanjševanje vibracij in hrupa
- Povečana udobnost vožnje in daljša življenjska doba proge
Zaključek
Če bi Bohinjsko progo elektrificirali, prenovili in dvignili hitrosti:
- Bi močno povečali njeno prometno vlogo v regiji in na mednarodnem nivoju.
- Bi spodbudili razvoj regij, skozi katere poteka, in ustvarili novo os trajnostnega turizma.
- Bi okrepili železniški tovorni prometiz Italije in Srednje Evrope.
- V končni fazi bi se investicija lahko izkazala za strateško odločitevz dolgoletnimi učinki na mobilnost in gospodarstvo Slovenije.
Če želiš, lahko pripravim še ekonomsko oceno investicije ali primerjavo s podobnimi projekti v Evropi.
Rekli ste:
Kakšna bi bila cena takšne investicije
ChatGPT je rekel:
Cena modernizacije Bohinjske (Soške) proge (Jesenice – Nova Gorica) bi bila odvisna od več dejavnikov, a ti spodaj je realna ocena stroškov po posameznih sklopih, na podlagi podatkov iz podobnih projektov v Sloveniji in tujini.
🔧 1. Osnovne značilnosti trase
- Dolžina proge: ~89 km
- Vključuje več tunelov(vključno z Bohinjskim predorom, 6.3 km) in več mostov (Solkanski most itd.)
- Proga poteka po zahtevnem terenu (alpski in kraški svet)
💰 Ocena stroškov investicije
|Postavka
|Cena na km
|Skupna cena
|1. Elektrifikacija proge (25 kV)
|~1,5–2 mio €/km
|135–180 mio €
|2. Zamenjava pragov z gumijasto-plastičnimi (in utrditev tira)
|~0,8–1 mio €/km
|70–90 mio €
|3. Nadgradnja signalizacije in varnostnih sistemov (ETCS nivo 1)
|~0,5–1 mio €/km
|45–90 mio €
|4. Prilagoditve predorov, mostov, odvodnjavanja
|pavšalno
|30–50 mio €
|5. Višanje hitrosti do 100 km/h (geometrija, radiji, oporni zidovi)
|~1,5 mio €/km
|130–150 mio €
|6. Postaje, peroni, dostopnost (vsaj 10 postaj)
|~2–3 mio € na postajo
|20–30 mio €
|7. Rezerva, projektiranje, nadzor (15–20 %)
|–
|70–100 mio €
✅ Skupna ocena investicije:
~500 do 700 milijonov €
📈 Možnosti sofinanciranja
- EU sredstva: Kohezijski sklad, Instrument za povezovanje Evrope (CEF), Zeleni dogovor
- Slovenski državni proračun
- Čezmejni programi z Italijo in Avstrijo
- Javno-zasebno partnerstvo (pri logističnih terminalih, turistični uporabi itd.)
🔁 Primerjava z drugimi projekti
- Drugi tir Divača–Koper (~1.1 mrd € za 27 km)– kaže, da je gorski teren drag, a Bohinjska proga že obstaja, zato je obnova bistveno cenejša kot gradnja nove.
- Modernizacija Pragersko–Hodoš (~190 km)je stala ~465 mio €, kar je dober primer za celovito prenovo z elektrifikacijo.
Če želiš, lahko pripravim tudi stroškovno-koristno analizo (CBA) ali oceno, kakšen bi bil povratek investicije skozi prometne tokove in vpliv na BDP regije.
Rekli ste:
Kakšen je njen vojaško obrambni pomen
ChatGPT je rekel:
Bohinjska proga (Jesenice–Nova Gorica) ima pomemben vojaško-obrambni pomen, čeprav se ta v mirnodobnem času redko izpostavlja. V sodobni geostrateški realnosti (vojna v Ukrajini, napetosti na Balkanu, pomen NATOVE vzhodne meje) pa postajajo tudi sekundarne železniške povezave ponovno strateškega pomena.
🛡️ 1. Geostrateška lega
- Povezuje Alpski prostor (Avstrija, Nemčija)z Jadranom in Sredozemljem.
- Poteka blizu meje z Italijo(Nova Gorica), kar omogoča čezmejno vojaško logistiko in povezovanje z zahodnimi zaveznicami (NATO).
- V kriznih razmerah služi kot rezervna os oskrbe, če bi bili drugi koridorji (npr. Ljubljana–Koper ali Ljubljana–Zidani Most) moteni.
🚛 2. Vloga v vojaški logistiki
- Tovorni prometpo železnici je ključen za premike težke opreme: tanki, oklepniki, orožje, gorivo, materiali.
- Elektrificirana in posodobljena proga omogoča:
- hiter premik enotz Avstrijske strani (prek Jesenic)
- povezavo s transportnimi vozlišči v Italiji(Gorica, Trst)
- Možnost oblikovanja vojaških tovornih vozliščna ključnih postajah (npr. Bohinjska Bistrica, Kanal, Nova Gorica)
🔁 3. Alternativna oskrbna trasa
- V primeru vojaških konfliktov ali naravnih nesreč, ki bi ohromili druge glavne prometne smeri (Ljubljana–Zasavje, Ljubljana–Koper), predstavlja Bohinjska proga vitalno rezervno os.
- Uporablja se lahko tudi za:
- Evakuacijo
- Premik rezervnih sil
- Zaloge in oskrbo enot v zahodni Sloveniji
🤝 4. Uporaba v okviru NATO
- Slovenija je članica NATO in Bohinjska proga lahko služi kot del zavezniške “vojaške mobilnostne mreže”.
- EU in NATO spodbujata projekte, ki izboljšujejo dvojno rabo infrastrukture(civilna + vojaška).
- Elektrifikacija, dvig hitrosti in nosilnosti proge bi jo naredili primernejšo za zavezniško uporabo.
📊 5. Primerjava s podobnimi progami
- V mnogih državah EU (npr. Poljska, Romunija, Nemčija) so se obnovile ali pospešeno gradijo železniške povezave z dvojno rabo– vojaško in civilno.
- V Sloveniji trenutno manjka sodobna rezervna železniška osza zahodni del države – Bohinjska proga je edina takšna možnost.
✅ Zaključek – vojaško-obrambni pomen Bohinjske proge
|Vidik
|Pomen
|Geostrateška povezava
|Zveza med Alpami in Sredozemljem
|Rezervna oskrbna pot
|V primeru blokade glavnih prog
|Premiki sil in opreme
|Z Avstrije in Italije v zahodno Slovenijo
|Nato in EU infrastruktura
|Možnost vključitve v projekte za vojaško mobilnost
|Logistika in evakuacija
|Uporabna v kriznih scenarijih, tudi za civilno zaščito
Če želiš, ti lahko pripravim tudi scenarij uporabe v krizni situaciji ali možnosti vključitve v EU obrambno-logistične načrte (npr. vojaška mobilnost).