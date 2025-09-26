(PREJELI SMO) Aple Adria Green piše Golobu zaradi C0: “Ustavite to čim prej!”

Piše: Alpe Adria Green

Pozivamo vas, da kot predsednik vlade in kot predsednik Sveta za nacionalno varnost (SNAV) preprečite izgradnjo kanala C0, ki bi glavnemu mestu Republike Slovenije uničil čisto pitno vodo, ki ne potrebuje kemijske obdelave, kar je redkost v Evropi, ker je glavnina kanala speljana po vodonosniku Ljubljanskega polja. Kanalu C0 manjka še okrog 120 m, to je 8. del, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, brez upoštevanja strokovnih argumentov, ki utemeljujejo, da je kanal C0 in bi bil tudi 8. del kanala C0 nevaren objekt po gradbenem zakonu.

Niti 8. del, niti preostali deli kanala C0 nimajo izdelane presoje vplivov na okolje in zdravje za okrog 300.000 prebivalcev Ljubljane in okrog 100.000 dnevnih obiskovalcev. Zdravniki, predsednica države in mnogi prebivalci Ljubljane že več let zahtevajo prekinitev tega izjemno škodljivega projekta in izdelavo drugačne rešitve brez uničenja vodonosnika, ki napaja 90 % mesta.

Razlogi, naj naštejemo le nekaj ključnih:

1. Gre za varnost glavnega mesta RS Slovenije, posebej v današnjih zaostrenih razmerah, ki je ogrožena zaradi kanala C0. Nihče še ni podpisal in tudi ne more, ker že standard za kanalizacijo dopušča puščanje, da kanal ne bo puščal. Tudi revizija postopkov je ugotovila, da ne more zagotoviti, da ne bo prišlo do ogrožanja pitne vode. Ocena puščanja je med 155 do 803 m3/dan. Dokazano je, da že položen kanal pušča.

· Vodonosnik in pitna voda za Ljubljano spadata po zakonu o kritični infrastrukturi in podzakonskih aktih v kritično infrastrukturo, katere namen je zmanjšanje tveganj, tudi pri zagotavljanju pitne vode za prebivalstvo, bolnišnice in drugo dejavnost, ne pa povečevanje teh tveganj s kanalom C0 in za katero je odgovoren tudi SNAV.

· Kot novo dejstvo smo izvedeli za mehanizem, ki omogoča čisto pitno vodo brez kemijske obdelave, na primer kloriranja. Ni dovolj samo pretakanje delno onesnažene podtalnice iz reke Save skozi pesek, ampak čistočo vodi omogočajo organizmi v pesku.

· To so izjemno občutljivi organizmi, živeči v temi, ki so se nabirali tekom stoletij. Kanal C0 s svojim puščanjem bi ta biološki filter uničil in s tem čisto pitno vodo. Stoletja se voda ne bi več pojavljala v takojšnji pitni obliki. Strokovno je bilo to predstavljeno na 11. seji Preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja dne 29.5.2024. V podzemlju vodonosnika živi 26 vrst organizmov, kar je v svetu poznano kot vroča točka raznolikosti teh organizmov, edinstvena v Evropi. Noben dokument glede izgradnje kanala C0 in projekta, ki je dobil tudi evropsko financiranje, ne vsebuje ključnih dejstev, ki zagotavljajo čisto pitno vodo. Slika organizmov:

· Celoten doslej zgrajeni kanal C0 ni grajen v protipotresni izvedbi, kot je bila strokovna zahteva potresne študije, niti niso bili izvedeni testi na likvifakcijo, na pojav v primeru potresa.

· Puščanje kanala C0 je strokovno predvideno s študijo, celo kot nekontrolirani izpusti. Pri tem gre tudi za neprimerne spoje cevi. Poleg fekalij gre v odpadnih vodah tudi za industrijske odplake ter gnitje, ki proizvaja metan. Znani so vžigi v kanalizaciji prav zaradi teh procesov. O tem ni bila izdelana nobena študija, ker niso bili presojani vplivi na okolje. Izjava ARSO leta 2016, da presoja ni potrebna ob vseh znanih dejstvih, ki smo jih navedli, ni več veljavna. Nujna je nova presoja. Enako velja za vodna dovoljenja. Mehanizem biološkega filtra ni bil nikjer niti omenjen.

· Pozivamo vas tudi kot predsednika SNAV, da preprečite iz varnostnih razlogov izgradnjo kanala C0 v celoti. S civilno iniciativo za čisto pitno vodo sodelujejo mednarodno priznani strokovnjaki, ki so pripravljeni izdelati nadomestno rešitev za kanal C0.

· Obenem pa sporočiti evropski komisiji, zakaj je potrebno opustiti kanal C0. Znano je tudi, da je bila evropska komisija prevarana. Ne gre za čiščenje vode vodonosnika Ljubljanskega polja, saj je že maksimalno čista in jo pijemo brez kemijske obdelave.

Naslov projekta je zavajanje: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Dokaz je odgovor Evropske komisije (13.2.2023) na naše pismo, da bo rezultat kanala C0 predvsem izboljšanje vodonosnika za zajem pitne vode – original : »As a result, it will improve the quality of the aquifer used for the abstraction of drinking water in the first place.«

Priloga: Odgovor UE komisije z dne 13.02.2023