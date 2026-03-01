(PREJELI SMO) Ameriški napad na Iran je upravičen

Piše: Frančiška Buttolo

Vsaka vojna je nekaj slabega, vendar pa ne vedno nujno za vse. Vsekakor pa je bil že skrajni čas za napad na Iran, s tem pa tudi na vse tiste, ki imajo v načrtu popolno uničenje Zahoda. Med njimi je, poleg Irana in nekaterih držav, ki ga javno podpirajo, tudi zelo velik del levega vrha EU. Ta politično zelo aktivno oziroma s finančno podporo vključuje v skoraj vso sedanjo vladajočo politiko EU prav vse Sorosove tako imenovane nevladne organizacije, VSE zagrizene nasprotnice zahodne civilizacije in kulture, predvsem pa RASISTIČNE do avtohtonega belega prebivalstva na vsem Zahodu.

Meje so, kot vsi vemo, na evropskem Zahodu na stežaj odprte množicam ilegalnih migrantov vseh ras z Bližnjega vzhoda in Afrike (te seveda, kot želijo uničevalci Zahoda, niso bele, kot so evropske) že od leta 2015. Tega leta je nemška kanclerka Angela Merkel z odprtjem vseh meja držav EU začela prav hitlerjansko raznarodovanje avtohtonega prebivalstva EU z milijonskimi napadi ilegalnih migrantov na belo prebivalstvo EU, kot si želijo marksistični multikulturni globalisti pod vodstvom Merklove in Sorosa, ki pa sta oba le vrh ledene gore v svetovnem rasističnem gibanju za uničenje zahodne civilizacije, nekakšnega nasedlega novodobnega Titanika.