(PREJELI SMO) Ameriški napad na Iran je upravičen

Piše: Frančiška Buttolo
Vsaka vojna je nekaj slabega, vendar pa ne vedno nujno za vse. Vsekakor pa je bil že skrajni čas za napad na Iran, s tem pa tudi na vse tiste, ki imajo v načrtu popolno uničenje Zahoda. Med njimi je, poleg Irana in nekaterih držav, ki ga javno podpirajo, tudi zelo velik del levega vrha EU. Ta politično zelo aktivno oziroma s finančno podporo vključuje v skoraj vso sedanjo vladajočo politiko EU prav vse Sorosove tako imenovane nevladne organizacije, VSE zagrizene nasprotnice zahodne civilizacije in kulture, predvsem pa RASISTIČNE do avtohtonega belega prebivalstva na vsem Zahodu.
Meje so, kot vsi vemo, na evropskem Zahodu na stežaj odprte množicam ilegalnih migrantov vseh ras z Bližnjega vzhoda in Afrike (te seveda, kot želijo uničevalci Zahoda, niso bele, kot so evropske) že od leta 2015. Tega leta je nemška kanclerka Angela Merkel z odprtjem vseh meja držav EU začela prav hitlerjansko raznarodovanje avtohtonega prebivalstva EU z milijonskimi napadi ilegalnih migrantov na belo prebivalstvo EU, kot si želijo marksistični multikulturni globalisti pod vodstvom Merklove in Sorosa, ki pa sta oba le vrh ledene gore v svetovnem rasističnem gibanju za uničenje zahodne civilizacije, nekakšnega nasedlega novodobnega Titanika.
Zdaj, v letu 2026, ta – absolutno rasistični – raznarodovalni program Merklove in Sorosa, dveh narobe obrnjenih Hitlerjev, ki ju podpira že velik del sveta, še zlasti na Zahodu, na nasedlem Titaniku zahodne civilizacije, še ni povzročil nikakršnih močnejših poskusov odpora. Podpira ga, novi rasizem proti avtohtonim belcemna Zahodu, skoraj celotni levi del vrha EU. Podpira ga, rasizem proti belemu avtohtonemu prebivalstvu na Zahodu, velik del vrha Vatikana, celo skupaj s sedanjim papežem. Podpira, ga rasizem proti belcem na Zahodu, tudi del vrha Demokratske stranke ZDA – na čelu z bivšim predsednikom Barackom Obamo, Sorosovo desno roko – tudi neutrudnim in finančno zelo darežljivim mentorjem naše neustavljivo “splavoljubne fajtarice” z inštituta 8. marec. Navsezadnje, podpira ta rasizem do avtohtone bele rase tudi VSA sedanja Golobova vlada, ker je Titov naslednik v Sloveniji, tovariš Milan Kučan, s svojim klanov, v zelo prijateljskih stikih s Sorosom, saj mu je – Kučan – celo podaril nekakšno državno odlikovanje (upajmo, da ne za denarno pomoč pri raznarodovanju Slovencev).
Da, bil je že skrajni čas za napad na Iran, kljub temu, da se na prvi pogled zdi, kako gre le za spor med Izraelom in Iranom. Pa ni tako. V resnici je iran SRCE in DUŠA bližnjevzhodnega rasističnih napadov na vse avtohtone narode EU. Levi del vodstva EU namreč že vsaj desetletje namerno znižuje življenjski standard držav v EU, da bi dokazal, kako nujna je tuja – predvsem muslimanska in afriška – delovna sila, ki je zadovoljna že z mnogo nižjim plačilom za delo, od tistega, ki ga prejemajo evropski domači delavci. V resnici pa ta – ilegalno migrantska “delovna” sila sploh noče delati, ker dobi več denarja, če koristi vse socialne podpore za migrante. In prav to, da je v EU vse večja REVSČINA, je glavni raznarodovalni cilj in namen tistih, ki hočejo čimprej izbrisati avtohtono belo raso na Zahodu. To, rasistično raznarodovanje avtohtonega zahodnega prebivalstva, samo to, in prav nič drugega, je glavni načrt vseh tistih, ki hočejo sami zavladati vsemu svetu. Mednje sodijo Sorosovove “nevladne” organizacije, zlasti pa velik del novodobnih – zahodnih in vzhodnih – marksističnih revolucionarjev, ki hočejo postati EDINI vladarji vsega zahodnega sveta, verjetni pa tudi drugih njegovih delov. Zato, da bi bil ves svet usmerjen izključno marksistično, obvezno multikulturno in globalistično – seveda s pomočjo umetne inteligence, torej bi bil ta komunistični globalizem – prav po AZIATSKO – brez kakršnekoli človeške občutljivosti. Tako, kot je brez vsakršne človeške občutljivosti večji del vseh Sorosovih domnevno nevladnih organizacij.