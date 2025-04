(PREJELI SMO) AmCham Slovenija nasprotuje uvedbi novih ameriških carin: skupna prihodnost zahteva okrepljeno sodelovanje in dialog

Piše: AmCham Slovenija

V Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji – AmCham Slovenija izražamo obžalovanje ob odločitvi predsednika ZDA Donalda J. Trumpa, ki je napovedal obsežen paket tako imenovanih recipročnih carin. Poudarjamo pomen odprtega dialoga in sodelovanja, saj unilateralni in protekcionistični ukrepi predstavljajo resno tveganje za predvidljivost globalnega poslovnega okolja in dolgoročno škodijo vsem deležnikom, vključno z ameriškim gospodarstvom in gospodinjstvi.

Načrt predvideva osnovno 10-odstotno carino na vse uvoze, pri čemer so za posamezne države predvidene bistveno višje stopnje – 34 % za Kitajsko, 20 % za Evropsko unijo, 46 % za Vietnam in 32 % za Tajvan. Napovedana je bila tudi 25-odstotna carina na uvoz avtomobilov.

Gospodarsko partnerstvo med ZDA in Evropo je v letu 2024 doseglo zgodovinsko visoko raven. Skupaj predstavljamo skoraj tretjino svetovnega BDP, to partnerstvo neposredno ustvarja več kot 16 milijonov delovnih mest in 7,5 trilijona ameriških dolarjev menjave blaga in storitev.

Uvedba carin neposredno ogroža konkurenčnost, stabilnost in predvidljivost poslovnega okolja. Najbolj ranljiva so mala in srednje velika podjetja, ki se bodo soočila z višjimi stroški, zmanjšano investicijsko dejavnostjo in oteženim strateškim načrtovanjem. Motnje v dobavnih verigah lahko vplivajo tudi na kakovost in dostopnost končnih izdelkov za potrošnike, protekcionistični ukrepi pa lahko zavrejo inovacije in sodelovanje v mednarodnih industrijskih sistemih.

mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija, je opozorila: „Te nove carine, skupaj z morebitnimi povračilnimi ukrepi EU, lahko med najpomembnejšima trgovinskima in investicijskima partnericama povzročijo stanje, ki bo škodovalo obema stranema. Predvsem pa gospodarstvu in blagostanju ljudi. Želimo si, da se tudi na podlagi dejstev, kako pomembno je to partnerstvo in kako integrirano je gospodarstvo, ZDA in EU izognita nadaljnji zaostritvi razmer ter prednostno ustvarita pogoje za pogajanja in iskanje skupnih interesov.”

Konstruktivno sodelovanje s poslovno skupnostjo bo ključno pri iskanju praktičnih rešitev, ki bodo koristile obema stranema. Gospodarstvo se zaveda, kako pomembno je, da EU in ZDA dosežeta dogovor, ki ohranja koristi čezatlantske trgovine in investiranja, namesto da uvajata nove ovire.

AmCham Slovenija ostaja zavezana iskanju rešitev, povezovanju skupnosti in zastopanju interesov svojih članov z jasnim ciljem – oblikovati skupno prihodnost, ki temelji na partnerstvu, zaupanju in trajnostni gospodarski rasti.

Kot odziv na aktualne razmere in potrebe podjetij članov AmCham Slovenija smo pretekli teden predstavili platformo USA Navigator – platformo za podjetja v Sloveniji, ki želijo vstopiti, se širiti ali investirati na ameriški trg. Prav tako smo ustanovili USA-Slovenia Business CoLab, delovno skupino, ki bo povezovala ameriška podjetja, ki delujejo v Sloveniji, z namenom izmenjave dobrih praks, sodelovanja z lokalnim okoljem ter iskanja konkretnih rešitev za skupni razvoj in dolgoročno rast.

AmCham Slovenija za svoje člane 15. aprila 2025 organizira pogovor USA MeetUp »Ameriški trg in carine: Vi vprašate, strokovnjak odgovori«, kjer bo na vprašanja naših članov odgovarjal Steve Staresinic, licenciran davčni strokovnjak in svetovalec za mednarodno poslovanje. Vabimo podjetja in strokovno javnost, da se nam pridružijo v odprti razpravi o prihodnosti transatlantskega partnerstva.