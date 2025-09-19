Poziv predsednici države in predsedniku vlade: Protest proti širjenju sovraštva

Piše: C. R.

V Slovenskem zgodovinskem društvu za novejšo in sodobno zgodovino (SZDNSZ) odločno obsojamo širjenje sovraštva in spodbujanja k neposrednemu nasilju nad večkrat nagrajenim zgodovinarjem in novinarjem dr. Jožetom Možino, ki sodi med največje strokovnjake za polpreteklo zgodovino pri nas.

Do obsodbe vrednega dejanja je prišlo na javni prireditvi na Graški gori pri Velenju 13. septembra 2025. Pozivi, izrečeni na prireditvi, so še toliko bolj obsojanja vredni, saj se je pod organizatorje poleg partizanske veteranske organizacije podpisala ministrica za pravosodje Andreja Katič (na prireditvi sicer v vlogi predsednice ZB NOB Velenje), osrednji govornik pa je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Dejanja ne opravičuje niti dejstvo, da je bil poziv k utišanju zgodovinarja, ki ga je mogoče v kontekstu celotnega besedila razumeti celo kot poziv k smrti, izrečen iz ust mladoletnega člana Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Na prireditvi je bila meja dostojnega tako krepko poteptana, zaradi česar bi se morali organizatorji javno opravičiti. Kot je javnosti znano, je v teku tudi sodni proces zoper avtorico sramotilnega besedila, ki ga je deklamiral nastopajoči. Da so organizatorji besedilo uvrstili na program, je mogoče razumeti tudi kot nedopusten pritisk ministrice za pravosodje kot soorganizatorke na sodno vejo oblasti. V pravni državi bi moralo biti tako dejanje deležno vsakršne obsodbe, ministrica pa bi morala prevzeti odgovornost.

SZDNSZ se zaveda pomena svobode govora ter spodbuja spoštljiv in dostojen dialog med različno mislečimi. Brez tega si svobodne, demokratične in urejene države niti ne moremo predstavljati, zato se zanj zavzemamo na vseh ravneh. Dialog je še posebej pomemben za družbo, v kateri so bile v preteklosti sistematično kršene človekove pravice. Prav zato ostro obsojamo vsako javno poniževanje, ustrahovanje in grožnje, s katerimi se želi utišati drugače misleče ter vse spodbujamo k spoštljivemu dialogu kot enemu izmed najpomembnejših temeljev moderne demokratične družbe ter k argumentirani razpravi tudi o polpretekli zgodovini.

Ob nedavnem umoru Charlieja Kirka v ZDA smo lahko videli, kako lahko politika netenja sovraštva do drugače mislečih pripelje do najhujših oblik nasilja. Naša polpretekla zgodovina je prav tako polna pričevanj o strahotah, ki so se dogajale na naših tleh med drugo svetovno vojno in po njej in ki so pustile za seboj prek sedemsto množičnih morišč. Prav zato z vso resnostjo pozivamo predsednico države in predsednika vlade, da jasno in odločno obsodita ravnanje, ki smo mu bili priča na Graški gori. Odločna javna obsodba tovrstnih nedopustnih ravnanj je namreč največje jamstvo za demokratično, pluralno in svobodno družbo, v kateri nasilje, ne fizično ne verbalno, ne bo imelo mesta.

Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino