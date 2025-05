(PISMO BRALKE) Zakaj se sedanja slovenska  vlada še najbolje razume s Hamasom

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Zakaj ne morem sočustvovati s Hamasom in njegovimi podporniki, skoraj vsemi prebivalci tako imenovane Palestine? Zato, ker do zdaj še nisem slišala, da bi si kdo od njih vsaj malo prizadeval za izpustitev nesrečnih izraelskih talcev, ki jih je ugrabila največja teroristična organizacija na svetu – zloglasni in povsem nečloveški – HAMAS.

Sploh ni mogoče trditi, da se v tako Imenovani Palestini ne dogaja nič tragičnega. Prav narobe, grozno je. Grozno pa je predvsem zato, ker najbolj krvoločna teroristična organizacija Hamas ne zmore niti toliko pameti in človečnosti, da bi vrnila nesrečne talce, tiste, ki so umrli v hamasovskem ujetništvu, pa spoštljivo vrnila svojcem. Pa nima Hamas niti malo srca do nesrečnega Izraela in njegovih državljanov. Resnično obžalovala svojih zverinskih terorističnih napadov na nedolžno izraelsko prebivalstvo teroristična elita Hamasa (ki povsem brez dela živi kot najbogatejši Arabci) ni nikoli.

Izraelcem se Hamas, zlasti pa hudo moralno izrojena hamasovska elita, ni nikoli opravičila. Niti za poboje in umore otrok. Prav nerazumljivo se zdi, da je prav Hamas najtesneje povezan z vlado dr. Roberta Goloba.

Ampak prioritete sedanje vlade kažejo, da ima ta oblast podobne agresivne prioritete kot Hamas, le da ne do kakega sosednjega naroda, temveč do svojega lastnega, kot je bilo zelo pogosto v slovenski zgodovini. Oba, predsednik vlade in predsednica države vidita v slovenskem narodu samo brezoblično gmoto, s katero bi morda lahko kaj malega zaslužila, če bi jo uspešno prodala raznim “zainteresiranim” mafijam, npr. v EU in na Bližnjem vzhodu.

Tako pa je v Sloveniji predvsem zaradi tega, ker so sedanji oblastniki v Sloveniji potomci in občudovalci najhujših komunističnih zločincev, prav tako krvoločnih kot Hamas, ki so po drugi svetovni vojni brezobzirno pobili praktično vso desno politično konkurenco. Zdaj, na zelo močni partijski oblasti, pa se Obnašajo prav tako kot Hamas. Svojih žrtev še po osemdesetih letih niso pripravljeni niti kulturno pokopati. Je potem čudno, da tudi pri nas neprestano “gostujejo” razni Hamasovi poklicni morilci, zelo podobni krivcem za povrne množične zločine v Sloveniji.