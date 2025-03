(PISMO BRALKE) “Začasni spoštljivi pokopi” ali politično  trgovanje s posmrtnimi ostanki žrtev komunizma  

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Tako, kot je zapisano v naslovu, bi lahko rekli tudi o “končno – začasnem – spoštljivem pokopu žrtev druge svetovne vojne”. Kako ganljivo, kako srhlivo, prilizovanje NSi in Kučanove partije slovenskim volivcem!

Ker hoče Prebilič v prihodnjem mandatu na vsak način vladati Sloveniji in njenim državljanom, se mora njegovo večletno – prav partijsko nekulturno – razpadanje v prah posmrtnih ostankov žrtev komunizma KONČATI s spoštljivim pokopom. Konec bo razpadanja posmrtnih ostankov v občinski komunali, ker so to razpadanje prevzeli na svoja ponižna in bogaboječa pleča krščanski voditelji politike in slovenske Cerkve. Posmrtni ostanki oziroma človeške kosti nepravih Slovencev bodo poslej – spoštljivo začasno – razpadale nekje drugje, zdaj na Gorenjskem, resnično na sončni strani Alp. Pa bo vse kepo in prav po naslednjih volitvah. Komunist Prebilič in njegova stranka bosta prejela podporo volivcev zato, ker sta dovolila – končno spoštljivi začasni pokop “žrtev vojne” (vsaj za en mandat). NSi pa se bo prikupila katoliškim volivcem s tem, da bo poskrbela za ta – “famozni” – spoštljivi začasni pokop žrtev vojne.

Da, za vsako ceno so si z nečim umazanim partijskim vendarle morali onesnažiti roke slovenski levi krščanski politiki (poleg svojega sovražnega odnosa do edine velike domoljubne stranke SDS). Vrh stranke Nova Slovenija je že tako vseskozi partijski, da v prihodnjem mandatu mora na oblast skupaj s komunisti, saj drugače ne bo uspel edini projekt vseh dosedanjih (in prihodnjih) levih vlad – prihodnje vlade uničenje domoljubne SDS in njenega predsednika Janeza Janše.

Zato so – kako domiselno – partijci, ateistični in kocbekovski katoliški – “izumili”, nekaj zelo čudaškega, ZAČASNI SPOŠTLJIVI POKOP. Pa ga imamo, poleg vseh komunističnih nesramnosti, na primer, komunistične (totalitarne) svobode, komunističnega delavskega samoupravljanja (z diktatorskimi komunističnimi lastniki in direktorji), komunistične (totalitarne) demokracije, še začasni spoštljivi pokop žrtev vojne, v resnici nekaj tisoč žrtev Titove podivjane komunistične revolucije med najhujšim razsajanjem druge svetovne vojno in takoj po njej. Začasno so jih komunisti – levi in desni (katoliški ali kocbekovski) zdaj pokopali nekje na Gorenjskem. Vse skupaj je le toliko spostlivo do teh žrtev, da bo prihodnja komunistična oblast oziroma skupno “komandiranje” komunistov in kristjanov države Slovenije s to čudaško spravo, še bolj za zgled edini veliki domoljubni slovenski stranki, namreč SDS.

Ampak, spoštovani Slovenci, vse skupaj okoli tega predvolilnega komunističnega in kocbekovskega norenja je predvsem znak njihovega najslabšega možnega političnega. Da bi skupaj s komunisti skuhala kako tako neužitno politično mineštro, kot je brez dobrega okusa “začasni spoštljivi pokop” žrtev Titove komunistične revolucije (največ za en politični mandat), ne, česa takšnega največja slovenska domoljubna stranka ne bi mogla storiti. Še najmanj pa izključno zato, da bi vladala skupaj s komunisti.

SDS preprosto ne bi mogla imeti tako malo in tako slabega okusa, da bi – kot mačka mlade – pred vsakimi državnimi volitvami – s spoštljivim začasnimi pokopi – selila posmrtne ostanke žrtev komunistične revolucije iz enega začasnega prostora v drugega. Ni mogoče da bi bil SDS tako hinavski stranka, ki bi pri takšnih prelaganjih in prekladanjih – v resnici ponovnih preganjanih pobitih – posmrtnih ostankov žrtev Titove revolucije. In nikoli ne bi mogla SDS pri tem še ponosno razlagati Slovencem, da gre le za začasni spoštljiv pokop žrtev vojne. Pa saj bodo res razpadle v prah še tiste uboge kosti, ki še niso do zdaj!

Kajti, kot ze dolgo ve vsa Slovenija, verjetno pa tudi vrh EU, a je Kučanova partija po več kot pol stoletja vse te ostanke pobitih žrtev komunizma dovolila izkopati z enim samim POGOJEM: da jih ne bomo pokopali, temveč bomo dovolili njihov razpad. Izginitev brez vsakršnih sledi.