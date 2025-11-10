(PISMO BRALKE) Vsi na referendum – glasujmo PROTI

Piše: Martina Košica, Ljubljana

To je naša dolžnost in pravica, da smo aktivni državljani ter se udeležujemo volitev in referendumov. Če živimo v Sloveniji nam ne more biti vseeno kaj se dogaja v družbi. Še posebej je pomemben napovedani referendum o pomoči pri samomoru. Bije se duhovni boj med dobrim in zlim. Občutek, da ta vlada ne dela v skupno dobro je še kako resničen. Nima razumevanja za podjetnike, obrtnike, zdravnike, kmete, upokojence, ne mara kristjanov – zanika vrednote iz katerih je večina zrasla. Ko vladajoči pozabijo tudi na etiko in moralo potem je tisto, kar je nekoč bilo narobe, sedaj za njih edino prav. Poleg škode, ki jo delajo na finančnem, gospodarskem in splošno družbenem področju so odgovorni tudi za moralne zdrse Slovenije. Korupcija taka in drugačna se zažira v vse pore družbenega življenja. Veliko je laži in sprenevedanja. Nika Kovač je po Evropi agitirala za splav in je na svojo zavržno dejavnost celo ponosna. Samo v Slo. – 700 tisoč splavov po vojni.

Predlagatelj zakona s pomočjo – dr. Pleterski, podporniki Srebrna nit, Tereza Novak in vsa koalicija pa je tudi brez etičnih in moralnih načel. Pogosto so živali več vredne kot ljudje. Nič jim ni sveto, niti življenje. Vladajoči bi s tem zakonom radi prihranili, cilj pa jim je tudi, da ljudem vsiljujejo svojo ideologijo. Ali si starejši in bolni zaslužijo tak sporni zakon? Lažnivo leporečenje o dostojanstveni smrti je eno samo zavajanje. Občutek zaradi osamljenosti je hujši od telesnih bolečin, ki se jih da blažiti. Ureditev tega področja s hospici bi to dobro reševala. Izkušnje iz držav, kjer so sporni zakon sprejeli so grozljive. Obseg usmrtitev se širi, podobno bi bilo čez čas tudi pri nas, ker bi bil tak zakon na zelo spolzkem terenu. Čas umiranja je del življenja. Leva politika nima pravico z neko manjšino posegati v to, da bi samomor postal del normalne vsakdanjosti. Nemoralno je , da bi zdravnike ali medicinsko osebja, ki so proti zakonu delali za rablje. Vzrok smrti pa bi bil lažen. Nekoga z lažnimi pretvezami pehati v sporno dejanje za zavržno. Ko se bolniku skrajša življenje za nekaj dni ali teden, se mu lahko odvzame možnost, da bi umrl spravljen z Bogom in bližnjimi. To bi bilo za tiste, ki imajo vest in za kristjane zelo boleče in v moralno breme svojcem. Marsikdo je vero prejeto od staršev zamenjal za gnilo levičarsko ideologijo.

Kakšno bi bilo sprejetje tega zakona sporočilo mladim? Kaj pa družinske in narodne travme? Že sedaj imamo več kot 700 grobišč za katere so odgovorni predvsem komunisti z medvojnimi in povojnimi poboji. Ideologija smrti je značilnost levih strank. Splav, evtanazija, sedaj pa še sporen predlog Sare Žibert o rekreativni rabi in gojenju konoplje, ki je za mlade nevaren in za mnoge poguben. Slabo bi vplival na perspektivo mladih, varnost v prometu itd. Kot v drugih primerih ne poslušajo stroke.

Če ne bi izvolili te oblasti nam referendum ne bi bil potreben in živeli bi veliko bolje z nižjimi davki in dolgovi države. Bog nam pomagaj, da bomo znali ločiti zrnje od plev. Ne pustimo se zavajati od sedanje oblasti. Narod, ki ubija nerojene otroke, starejše in bolne nima prihodnosti. Glas proti je tudi glas za lepšo prihodnost Slovenije.