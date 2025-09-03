(PISMO BRALKE) “Tace” proč od vojske!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Prav navdušena sem bila, ko sem slišala, da bo organiziran vojaški tabor katoliške mladine. Zdaj pa vidim, da v naši vojski spet niso več dobrodošli verni domoljubni vojaki. Zakaj sta slovensko domoljubje in katoliška vernost že spet v vojski neželena, je jasno. Tako je iz enakih razlogov, kot je vilo v Titovi Jugoslaviji: zaradi nevarnosti pojava nacionalizma. Tako kot nekoč jugoslovanska vojska, je tudi slovenska vse bolj večnacionalna, pa tudi vojakov različnih ver, ne le krščanske, je veliko.

Da, v Sloveniji je iz dneva v dan več muslimanov, tudi tistih, ki zagovarjajo teroristični Hamas. Ker pa Slovenci vse bolj izumiramo, saj večina ne more več toliko zaslužiti, da bi lahko imeli v družini vsaj tri otroke, se bo to poznalo tudi v “slovenski” vojski. Da ne bo prišlo do sporov in spopadom, bo vojska narodnostno in versko nevtralna, samo nekakšna multikuturna obrambna služba EU. V njej bo še najmanj Slovencev, največ pa priseljencev z Balkana in z Bližnjega vzhoda. Verjetno pa ji bo vodila nekakšna nova slovenska partija, podobno kot je bilo v Titovi Jugoslaviji. Ne, ne potrebujemo Hamasu podobne slovenske vojske.