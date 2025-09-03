17.5 C
Ljubljana
sreda, 3 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(PISMO BRALKE) “Tace” proč od vojske!

Prejeli smoSlovenija
Slovenija je od leta 2004 članica Nata, Slovenska vojska pa redno sodeluje na mednarodnih misijah. (foto: Srđan Živulović / BOBO)

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Bomo spet imeli v Sloveniji Titovi podobno komunistično vojsko? Ali zaradi tega slovenska vojska ne sme biti  JAVNO  domoljubna in verna? Nikar, “tace” proč od slovenske vojske, ostanki komunistične  golazni v nekaterih vrhovih slovenske politične oblasti! 

Ko sem poslušala pri poročilih razloge, zaradi katerih slovenske oblasti niso dovolile  organizirati vojaškega tabora mladih kristjanov ob koncu avgusta, sem se nehote vprašala, ali je slovenska vojska že spet pod partijskim nadzorom.

Prav navdušena sem bila, ko sem slišala, da bo organiziran vojaški tabor katoliške mladine. Zdaj pa  vidim, da v naši vojski spet niso  več dobrodošli verni domoljubni vojaki. Zakaj  sta slovensko domoljubje in katoliška  vernost že spet  v vojski neželena, je jasno. Tako je iz enakih razlogov, kot je vilo v Titovi Jugoslaviji: zaradi nevarnosti pojava nacionalizma. Tako kot nekoč  jugoslovanska vojska, je tudi slovenska vse bolj večnacionalna, pa tudi vojakov različnih ver, ne le krščanske, je veliko.

Da, v Sloveniji je iz dneva v dan več muslimanov, tudi tistih, ki zagovarjajo teroristični Hamas. Ker pa Slovenci vse bolj izumiramo, saj večina   ne  more več toliko zaslužiti, da bi lahko imeli v  družini vsaj tri otroke, se bo to poznalo tudi v “slovenski” vojski. Da ne bo prišlo do sporov in spopadom, bo vojska narodnostno in versko nevtralna,  samo nekakšna multikuturna  obrambna služba EU. V njej bo še najmanj Slovencev, največ pa priseljencev z Balkana in z Bližnjega vzhoda. Verjetno pa ji bo vodila nekakšna nova slovenska partija, podobno kot je bilo v Titovi Jugoslaviji. Ne, ne potrebujemo Hamasu podobne slovenske vojske.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025