(PISMO BRALKE) “Tace” proč od vojske!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana
Bomo spet imeli v Sloveniji Titovi podobno komunistično vojsko? Ali zaradi tega slovenska vojska ne sme biti JAVNO domoljubna in verna? Nikar, “tace” proč od slovenske vojske, ostanki komunistične golazni v nekaterih vrhovih slovenske politične oblasti!
Ko sem poslušala pri poročilih razloge, zaradi katerih slovenske oblasti niso dovolile organizirati vojaškega tabora mladih kristjanov ob koncu avgusta, sem se nehote vprašala, ali je slovenska vojska že spet pod partijskim nadzorom.
Prav navdušena sem bila, ko sem slišala, da bo organiziran vojaški tabor katoliške mladine. Zdaj pa vidim, da v naši vojski spet niso več dobrodošli verni domoljubni vojaki. Zakaj sta slovensko domoljubje in katoliška vernost že spet v vojski neželena, je jasno. Tako je iz enakih razlogov, kot je vilo v Titovi Jugoslaviji: zaradi nevarnosti pojava nacionalizma. Tako kot nekoč jugoslovanska vojska, je tudi slovenska vse bolj večnacionalna, pa tudi vojakov različnih ver, ne le krščanske, je veliko.
Da, v Sloveniji je iz dneva v dan več muslimanov, tudi tistih, ki zagovarjajo teroristični Hamas. Ker pa Slovenci vse bolj izumiramo, saj večina ne more več toliko zaslužiti, da bi lahko imeli v družini vsaj tri otroke, se bo to poznalo tudi v “slovenski” vojski. Da ne bo prišlo do sporov in spopadom, bo vojska narodnostno in versko nevtralna, samo nekakšna multikuturna obrambna služba EU. V njej bo še najmanj Slovencev, največ pa priseljencev z Balkana in z Bližnjega vzhoda. Verjetno pa ji bo vodila nekakšna nova slovenska partija, podobno kot je bilo v Titovi Jugoslaviji. Ne, ne potrebujemo Hamasu podobne slovenske vojske.