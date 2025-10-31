(PISMO BRALKE) Super emancipirana  gospa Umetna Intelligenca v službi  udbomafijskih slovenskih podzemelj  

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ne morem reči, da se bojim tajnega političnega prisluškovanja v svojem domu, čeprav me je letos (februarja 2024) obiskala policija zaradi nekega mojega – politično menda nesprejemljivega – pisma bralcem, objavljenega na spletu (novembra 2024). Kljub tej moji brezskrbnosti, kar zadeva prisluškovanje, me je mož danes zjutraj (29.10.2025), ko sva se pogovarjala o Romih v Novem mestu, opozoril, da morava biti nekoliko bolj previdna, kadar se o čemerkoli in o komerkoli pogovarjava, ker dandanes lahko že vsakdo vsakomur prisluškuje. Rekla sem mu, da tako, s tajnim prisluškovanjem, pridobljenega materiala na sodiščih vendar ne smejo uporabljati. Pa se mi je samo – nekoliko prizanesljivo – nasmehnil. Seveda, saj vem, da prav s podatki, ki so pridobljeni s tajnim prisluškovanjem, lahko tajna policija (nekoč imenovana udba), kadar dobi naročilo ali celo ukaz, pripravi scenarij oziroma zanko, v katero se mora ujeti, ko je potrebno, nič hudega sluteča žrtev določenega montiranega sodnega procesa. V resnici samo za pripravo tovrstne zanke, da bi lahko prišlo do sodnega konstrukta, tajna policija potrebuje prisluškovalne in video posnetke. Saj zato pa se sodnim procesom – brez pravno utemeljenih obtožb ali podlage – reče sodni konstrukti.

Kot sem že večkrat zapisala v svojih člankih, imam tudi jaz majhno črno piko ob svojem imenu na ogromnem seznamu ljudi, ki niso bili – in tudi zdaj niso – priljubljeni pri naši “ljubi”, neuničljivi udbi, prej jugoslovanski, pozneje pa podtalni tajni službi, povezani zlasti s Kučanovim klanom, pa tudi z različnimi domačimi in tujimi mafijami. Da imam na tem seznamu majhno piko, sklepam po tem, da bi me že obtožili ali zaprli, če bi bila res “kaj vredna” nasprotnica komunističnega totalitarizma, kot so na primer nekateri gospodje in gospe iz stranke SDS, še najbolj pa gospod Janez Janša. On pa je res, res vreden, tudi kot sedanji vodja opozicije v slovenskem parlamentu, vsake Kučanove slabo prespane noči. Vreden je dnevnega in nočnega garanja uslužbencev številih “odsekov” , ki delajo za vrh Kučanove tajne službe (uradno je seveda ni), da, vsega tega je vreden, še zlasti zdaj, v predvolilnem času, Janez Janša, največji še živeči borec za osamosvojitev Slovenije leta 1991, pa tudi državnik, v sedanjem, zelo ubožnem času, vsaj kar zadeva ponos na samostojnost in demokracijo – že močo podobnem hamasovskemu.

Da, če bi bila kot nasprotnica komunističnega družbenega sistema (zdaj v digitalni eri, tudi globalističnega), bi bia že več kot stokrat obtožena kaznivih dejanj, ki jih nisem nikoli zakrivila. Bila bi že večkrat tudi zaprta. Pri bruseljskih oblasteh, tako kot tudi, še prej, v Jugoslaviji, pri beograjskih, bi me slovenski “domoljubi” vsaj po petstokratkrat na leto neutemeljeno zatožili, da sem fašistka in nacistka oziroma skrajna desničarka. Med temi slovenskimi “domoljubi'”, ki bi me vsepovsod blatili, pa bi bili, kot je bilo marsikdaj še v Titovi Jugoslaviji, tudi veliko mojih tesnejših sodelavcev, prijateljev, znancev in mojih lažni političnih somišljenikov, da tudi kak sorodnik bi se lahko znašel med njimi (seveda pod hudo udbovsko prisilo).

Zlasti v primerih tožarjenja gospoda Janeza Janše v Beogradu in v Bruslju, se je pokazalo, da je gospa Umetna Inteligenca pravi božji dar tudi za vse slovenske udbomafijske tajne službe, še posebno v primerih, ko. mora ta državni “servis” čimprej pripraviti ustrezno lažno podlago za sodne konstrukte, s katerimi bo določeno totalitarno udbomafijsko podzemlje v slovenski banana državi lahko pravno prepričljivo odstranilo najbolj nevarnega voditelja kakršnegakoli resnega demokratičnega političnega gibanja ali vsaj prebujanja. Kako pravno “hvalevredno” so bile utemeljene obtožnice na tovrstnih montiranih sodnih procesih, smo se državljani Slovenije lahko prepričani ob spremljanju sodnih procesov v zadevah Patria in Trenta. Koliko laži! Koliko gorja!

Pa ni nista bila imenovana procesa edina v času po osamosvojitvi. Koliko škode je bilo storjene, ne samo obtožencu gospodu Janši in številnim njegovim, še marsikdo je bil njemu podobna žrtev. Žrtve tovrstnega ravnanja pa smo bili tudi vsi slovenski državljani. Kučanovo udbovsko podzemlje je desetletje za desetletjem rušilo mlado državo Slovenijo, da je nazadnje – vsa oropana in nemočna – pristala v terorističnih krvavih rokah islamskih priseljencev, s Hamasom na čelu. Koliko jih je v resnici v Jankovićevem najlepšem mestu na svetu? So sploh registrirani? V svojem najožjem delu naselja BS3 vidim popoldne na sprehodu vsak dan vsaj dvoje novih pripadnikov islama, ker privedejo svoje otroke, matere in očetje, na naše otroško igrišče. So tukaj začasno? Kako se bomo vživeli, neumni Slovenci, v njihovo kulturo. Oni se bodo v našo le toliko, da nam bodo prijazno, ob kavici, povedali, predvsem to, kako živijo oni, pa kako hočejo živeti ONI. Nikoli pa nas ne bodo vprašali, kako naj se nam prilagodijo. In prav to je hotel – ves sorosvsko izdajalski – Kučanov klan s svojo udbovsko mafijo. Gospa Umetna Inteligenca pa je temu udbomafijskemu in jugonostalgičnemu klanu svetovala peklensko razpršeno naseljevanje islamske kuge, tako da bo že prepozno, ko bomo neumni Slovenci ugotovili, ne da nimamo več nobenega slovenskega mesta, ampak da nimamo več niti nobenega slovenskega zaselka.

Tako je slovenska udbovska mafija, na čelu z gospo Umetno Inteigenco, prav potratno razmetavala gore denarja in povzročila morje solz. Samo zato, da bi udbovsko mafijsko podzemlje starega partijskega voditelja Kučana obdržalo svojo partijsko moč in oblast, ki jo je imelo uradno in pod jasnim nebom v Titovi totalitarni – komunistični – Jugoslaviji