(PISMO BRALKE) Super emancipirana  gospa Umetna Intelligenca v službi  udbomafijskih slovenskih podzemelj  

Prejeli smoSlovenija
foto: montaža Demokracija

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ne morem reči, da se bojim tajnega političnega prisluškovanja v svojem domu, čeprav me je letos (februarja 2024) obiskala policija zaradi nekega mojega  –  politično menda  nesprejemljivega – pisma bralcem,  objavljenega na spletu (novembra 2024).

Kljub tej moji brezskrbnosti, kar zadeva prisluškovanje, me je  mož danes zjutraj (29.10.2025), ko sva se pogovarjala o Romih v Novem mestu,  opozoril, da morava biti nekoliko bolj previdna, kadar se o čemerkoli in o komerkoli  pogovarjava, ker dandanes lahko že vsakdo vsakomur prisluškuje. Rekla sem mu, da tako, s tajnim prisluškovanjem,  pridobljenega materiala  na sodiščih vendar ne smejo  uporabljati. Pa se mi  je samo –  nekoliko prizanesljivo – nasmehnil.  Seveda, saj vem, da prav s podatki, ki so pridobljeni s tajnim prisluškovanjem, lahko tajna policija (nekoč imenovana  udba), kadar dobi naročilo ali  celo ukaz, pripravi scenarij oziroma  zanko,  v katero se mora ujeti, ko je potrebno, nič hudega sluteča    žrtev določenega montiranega sodnega procesa. V resnici samo za  pripravo tovrstne  zanke, da bi lahko prišlo do sodnega konstrukta, tajna policija  potrebuje prisluškovalne in video posnetke. Saj zato pa se sodnim procesom – brez  pravno utemeljenih obtožb ali podlage –  reče sodni konstrukti. 

Kot sem že večkrat zapisala v svojih člankih, imam tudi jaz  majhno črno piko ob svojem imenu na ogromnem seznamu ljudi, ki niso bili –  in tudi zdaj niso – priljubljeni pri naši “ljubi”, neuničljivi udbi, prej jugoslovanski,  pozneje pa podtalni tajni službi, povezani zlasti s Kučanovim klanom, pa tudi z različnimi domačimi in tujimi mafijami. Da imam na tem seznamu majhno piko, sklepam po tem, da bi me že obtožili ali zaprli, če bi bila res “kaj vredna”  nasprotnica  komunističnega totalitarizma, kot so na primer nekateri gospodje in gospe  iz stranke SDS, še najbolj pa gospod Janez Janša. On pa je res, res vreden, tudi kot sedanji vodja opozicije v slovenskem parlamentu, vsake Kučanove slabo prespane noči. Vreden je dnevnega in nočnega garanja uslužbencev  številih “odsekov” , ki delajo za vrh Kučanove tajne službe  (uradno je seveda ni), da,  vsega tega je vreden, še zlasti zdaj, v predvolilnem času, Janez Janša,  največji še živeči  borec za  osamosvojitev Slovenije leta 1991,   pa tudi državnik, v sedanjem,  zelo ubožnem času, vsaj kar zadeva ponos na samostojnost in demokracijo  – že močo podobnem hamasovskemu.

Da, če  bi bila kot nasprotnica komunističnega družbenega sistema (zdaj v digitalni eri,  tudi globalističnega), bi bia že več kot stokrat obtožena kaznivih dejanj, ki jih nisem nikoli zakrivila.  Bila bi že večkrat tudi zaprta. Pri bruseljskih oblasteh, tako kot tudi,  še prej, v Jugoslaviji, pri beograjskih,  bi me slovenski “domoljubi”  vsaj po petstokratkrat na leto neutemeljeno zatožili, da sem fašistka in nacistka oziroma skrajna desničarka. Med temi slovenskimi “domoljubi'”, ki bi me vsepovsod blatili,   pa bi bili, kot je bilo marsikdaj še v Titovi Jugoslaviji, tudi veliko mojih  tesnejših sodelavcev,  prijateljev,  znancev in mojih  lažni političnih somišljenikov, da tudi kak  sorodnik bi se lahko znašel med njimi (seveda pod hudo udbovsko prisilo).

Zlasti v primerih tožarjenja gospoda Janeza  Janše v Beogradu in v Bruslju, se je pokazalo, da je gospa Umetna Inteligenca  pravi božji dar tudi za vse  slovenske udbomafijske tajne službe,  še posebno v primerih, ko. mora ta državni “servis”  čimprej pripraviti ustrezno lažno podlago za  sodne konstrukte, s katerimi bo določeno  totalitarno udbomafijsko  podzemlje v slovenski  banana državi  lahko pravno  prepričljivo odstranilo najbolj nevarnega voditelja  kakršnegakoli resnega   demokratičnega političnega gibanja ali vsaj prebujanja. Kako pravno “hvalevredno”   so bile utemeljene obtožnice na  tovrstnih  montiranih sodnih procesih, smo se državljani Slovenije lahko prepričani ob spremljanju sodnih procesov v zadevah Patria in Trenta. Koliko laži! Koliko gorja!

Pa ni nista  bila imenovana procesa edina v času po osamosvojitvi.  Koliko škode je bilo storjene, ne samo obtožencu gospodu Janši in številnim njegovim, še marsikdo je bil njemu podobna žrtev.  Žrtve tovrstnega ravnanja pa smo bili tudi  vsi slovenski državljani. Kučanovo  udbovsko podzemlje je desetletje za desetletjem rušilo mlado državo Slovenijo, da je nazadnje  –  vsa oropana in nemočna  – pristala v terorističnih krvavih rokah islamskih priseljencev, s Hamasom  na čelu. Koliko jih je v resnici v Jankovićevem najlepšem mestu na  svetu?  So sploh registrirani? V svojem najožjem delu naselja BS3 vidim popoldne na sprehodu vsak dan  vsaj dvoje novih pripadnikov islama, ker privedejo svoje otroke, matere in očetje, na naše otroško igrišče. So tukaj začasno? Kako se bomo vživeli, neumni Slovenci, v njihovo kulturo. Oni se bodo v našo le toliko, da nam bodo prijazno, ob kavici, povedali, predvsem to, kako živijo oni, pa  kako hočejo živeti ONI. Nikoli pa nas ne bodo vprašali, kako naj se nam prilagodijo. In prav to je hotel – ves sorosvsko izdajalski –  Kučanov klan s svojo udbovsko mafijo. Gospa Umetna Inteligenca pa  je  temu udbomafijskemu in  jugonostalgičnemu klanu svetovala peklensko razpršeno  naseljevanje islamske kuge, tako da bo že prepozno, ko bomo neumni Slovenci ugotovili, ne da nimamo več nobenega slovenskega mesta, ampak da nimamo več niti nobenega slovenskega zaselka.

Tako je slovenska udbovska mafija, na čelu z gospo Umetno Inteigenco, prav potratno razmetavala gore denarja in povzročila morje solz. Samo zato, da bi udbovsko mafijsko podzemlje starega partijskega voditelja Kučana obdržalo svojo partijsko moč in oblast, ki jo je imelo uradno in pod jasnim nebom  v Titovi totalitarni –  komunistični – Jugoslaviji

Nisem prav veliko storila,  da bi se lahko pohvalila s kakim zaporom, kot se lahko pohvali  gospod. Janez Janša in njemu podobni slovenski domoljubni junaki. Sem le uboga  – pogosto zelo površna   –  avtorica pisem bralcev, ki me je – prav danes –  res vrgel čez prag eden od medijev na spletu (zato ker sem v nekem svojem  prispevku, ki sem ga poslala temu mediju,  preveč hvalila feminizem svobodoljubne  Coco Chanel, vse prej kot krščanske “vrle žene”  kakega nasilnega in butastega moža).  Ne, nihče me ne bo zaprl, samo malo ne udbovci zafrkavajo s komentarji mojih prispevkov na spletu, pa z neokusnimi prispevki pod njimi. Pa mila policija me kdaj obišče pri belem dnevu, da me potem nobena poštena soseda ne povabi več na kavico. In da je moj mož  zaradi tega nekoliko bolj siten, ker sem “ravno prav neumna” , da bom navsezadnje res zakuhala “kakšno traparijo”. Ne verjamem, gospa Umetna Inteligenca  se s takšnimi nepomembnimi sirotami ne ukvarja. Je škoda denarja.

