(PISMO BRALKE) Referendum je pravičen do vseh upokojencev 

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Kultura v Sloveniji nikakor ne sme biti predvsem najbolj nujno potrebna razkošna kulisa za prikrivanje popolne neciviliziranosti, nekulturnosti in celo totalitarnosti skrajno leve politične oblasti dr. Roberta Goloba.

Zgroženi smo lahko nad zapisi in drugimi prispevki v slovenskih levičarskih medijih, torej skoraj v vseh, ki hujskajo slovenske državljane, češ da je referendum za prepoved nemoralnega podkupovanja sedanjih slovenskih oblastnikov dela slovenskih umetnikov – in nekaterih drugih pomembnih ali zaslužnih državljanov – krivičen do slovenske kulture in kulturnih ustvarjalcev. Do nikogar ta referendum ni krivičen.

Ne, nikakor ta referendum ni do nikogar krivičen. Pač pa je skrajno KRIVIČEN zakon o podeljevanju NEZASLUŽENIH pokojnin iz žepov že tako okradenih in oropanih upokojencev v Sloveniji. Kar naj skrajno leva politika nagrajuje svoje najljubše kulturnike, ampak s svojim denarjem, iz svojega kapitala in skladov v bankah, od svojih – levih – bogatašev, ki so po osamosvojitvi Slovenije pokradli pol njenih podjetij in drugih bogastev. Saj imajo dovolj denarja za razne umetnike, ki tam, kjer bi moral stati kak spomenik slovenski osamosvojitvi, raje postavljajo velke kipe v obliki katere od črk v cirilici, ki ni slovenska abeceda, na primer črko Ć, kakršna stoji sredi Ljubljane.

Trditev levih medijih, da je sedanji referendum za pravične pokojnine in proti kraji pokojninskega denarja uperjen proti kulturi, pa da je del sovražnega boja proti slovenskim umetnikom, je čisto navadno staro, stalinizmu podobno sprenevedanje skrajno leve vlade dr. Roberta Goloba in še zlasti do konca in kraja vsestransko moralno sprijene in sprevržene stranke Levica, ki jo vodi dr. Asta Vrečko.

Ta stranka hoče z NEZASLUŽENO visokimi pokojninami, če se bodo podrejali skrajno LEVI slovenski politiki, nagraditi posamezne pomembne in manj pomembne kulturne ustvarjalce, da bi z njimi prekrivala vso svojo umazano politiko, do konca pokvarjeni totalitarizem.