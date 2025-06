(PISMO BRALKE) Radost življenja v mladini

Piše: Marica Marolt, Velike Bloke

Tudi po Sloveniji bi lahko bilo drugače, če bi bila javno mnenje in politika naklonjena več otrokom v družini. Tako pa se pobira podpise za splav in je pri nas dovoljen z ustavo. Na drugi strani pa bi kapricaste ženske rade otroke, saj imajo »pravico« do njega kot poročene žene. To je zabloda zahodne civilizacije.