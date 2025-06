(PISMO BRALKE) Predsednica naj odstopi!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ali predsednica Slovenije predlaga morda teroristično organizacijo Hamas za Nobelovo nagrado za mir?

Kot razumem slovensko levo politiko, že skoraj povsem zlepljeno s teroristično organizacijo Hamas, na vsem svetu ni trenutno pravičnejšega vojskovanja od tega, ki ga s tetororisti zloglasnega Hamasa bojuje izraelska vojska. Boj s katerimikoli fanatičnimi in vrhunsko izurjenimi teroristi pa ni nikoli boj po vojaških pravilih, temveč je samo še boj za OBSTOJ. In prav to se dogaja v Palestini. Izraelska vojska se MORA, ker je v to prisiljena, bojevati za gol obstoj, saj teroristi Izraela niti ne priznavajo.

Zato, ker se ima Hamas, največja terorisična organizacija na svetu, za REVOLUCIONARNO organizacijo, ne samo vojaško, temveč dejavno tudi širše, celo kulturno, Bog se jih usmili. Taksno samorazumevanje Hamasa pa je v bistvu tiste žalostno zločinske vrste, ki je uničil tudi slovenski narod, vsaj toliko, da ga zdaj vodijo politiki, po terorističnih revolucionarnih zaslugah svojih prednikov, še najbliže terorističnemu Hamasu. Navsezadnje, saj vsi vemo, kaj so slovenski revolucionarni teroristi počeli med drugo svetovno vojno in po njej, in tudi se zdaj. Večinoma so lagali, da so borci proti nacizmu, v resnici pa so pobili, izgnali in sestradali ogromno Slovencev, številnih sploh ne pokopavajo, ker so bili pokojni menda premalo revolucionarni ali celo partijsko in udbovsko zločinski. Takšni “hamasovci” so bili slovenski komunistični revolucionarji in takšne so sedanje glavne slovenske partijske zločinske politične pokveke, ki z največjim – terorističnimi – užitki premetavajo n posmrtne ostanke žrtev svojih revolucionarnih prednikov.

Nekdo je nekoč celo klavca Tita predlagal za Nobelovo nagrado. Zato se ne bi prav nič čudila, če bo slovenska politika Titovega kova predlagala teroristično organizacijo Hamas za Nobelovo nagrado. Teroristični hamasovski zločinci so v resnici – ne le podobni Titovim klavcem – temveč jim tudi dolgujejo temeljno znanje množičnega pobijanja, iz najhujšega revolucionarnega sovraštva do nedolžnih civilistov. Leva politika v Sloveniji, ki nima nic skupnega s Slovenci, saj je rojena iz zločinskega sovjetskega revolucionarnega zla (najbolj pa celotna peklensko rdeča Levica in predsednica države!). Tito pa je bil idejni oče in tudi praktični učitelj – torej nekakšen predhodnik – različnih bližnjevzhodnih terorističnih organizacij, še zlasti pa v Palestini. Ni genocida nad Palestinci, že dolgo pa traja genocidno teroristično bojevanje proti Izraelu, proti vsem njegovim državljanom. Že v Jugoslaviji smo poslušali, da bodo bližnjevzhodni teroristi končno le “vrgli Izrael v morje”. Pa ga ne bodo. Ker Izrael ni tako naiven, da bi najhujši Hamasov revolucionarni terorizem imel samo za obrambno domovine.