(PISMO BRALKE) Prazne obljube o »izvedenih« reformah

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Koliko obljub o reformah je bilo izrečenih z vlade do sedaj in bodo vse do izteka mandata. S čimer so kakor v praznem sodu. Vsa tri leta. Njihova zagotovila, da se bo nekaj začelo, kar na ministrstvih vztrajno omenjajo niso zadovoljiva. Upajoč, da bodo volivci katerim so namenjena nasedli na vladne »čeri« kadar tega o čemer se z vladnih resorjev govori ni.

Volivcev kakor da bo doseženo česar v tem vladnem mandatu ne izvedejo v takšnem ne bi bilo treba zavajati, s čimer se pri volivcih ki razmišljajo z lastno glavo pri tem doseže obraten učinek nameravanemu. Ko vlada o marsičem zatrjuje a tega ne uresniči izpuhti o čemer »zagotavljajo«.

Ne bo na razpolago 30.000 stanovanj, kajti niso in ne bodo na ključ v mandatu Golobove vlade. Pozabite na obljube ko skoraj ni lokacij kot tudi ni stanovanjskih blokov ker jih ne bodo zgradili. Med upravičenci neprofitnih stanovanj mnogokrat niso naši državljani čeprav pogoju ustrezajo. Na razpisih jih s točkami mimo vseh razumnih argumentov prehitijo ki se z nami ne istovetijo. Po naših trgih mest in sredi cest slovensko nočejo razumeti od koder so pa imajo nepremičnino. Pravica do neprofitnega stanovanja jim ne zastara, zato ga če se preselijo zlahka celo oddajajo.

Medtem ko se izriva slovensko kri se govori o strpnosti do tujcev, zlasti držav bivše Jugoslavije. Pri čemer je največ Bosancev, med katerimi so tudi takšni ki Slovence ponižujejo in zaničujejo. Vsaj z njihovim ščitenjem smo socialna država s katero se hvali predsednik vlade Robert Golob.

Gibanje Svoboda domačina omeji – medtem se izvorno tujim državljanom pri ugodnostih smeji.

Ob tem premier Golob izjavi, češ, da so dosegli česar ni še nobena slovenskih vlad doslej. Dobro jim gre zavajanje volivcev ki se jim tu in tam »podari« vzpodbuda v zameno pripadnosti. Občasno namenijo »bombonček« v skromnem znesku razočaranim ki težko shajajo s prejemki. Ampak mnogi ne nasedejo in vedo da kar jim z vlade »podarijo« na drug način drugje izgubijo.

Najmanj solidarno je, da bodo upokojencem trgali od njihovih pokojnin za dolgotrajno oskrbo. S čimer bodo z vlade polnili takega blagajno upokojeni pa bodo na oskrbo čakali še dolgo časa. Vsaj takšni ki niso nepokretni ali pa tako ali drugače po oceni CSD take pomoči ne potrebujejo.

Pretvarjajo se, kot da posodabljajo načrte za ohranjanje in izboljševanje blaginje posameznikov. Nakar upokojencem ponudijo zimski dodatek in to je namerno ob izteku tega koledarskega leta ker računajo na glasove večine upokojencev v prihodnjem letu ko bodo državnozborske volitve. Od aprila do junija oziroma po določitvi predsednice v katere pristojnosti je datum za volitve. Mandatar bo predsednik politične stranke za katero bo glasovalo največ slovenskih državljanov. Mandatar bo odločal o sestavi vlade, pridobiti pa mora ustrezno podporo strank za sodelovanje.

Komu bodo volivci zaupali bo pokazal rezultat, zatorej bodo volitve spomladi 2026 pomembne. Bodo zopet nasedli na čeri o katerih so tvezili iz največje koalicijske stranke ki jih je pretentala? Kako sprevrženo hinavske so arogantne Golobove namere pri tem da se obdrži ljudstvo pa trpi.

Golob nas prosi za »še potrpljenja« kadar/saj mu časovno ne uspe doseči tega o čemer je trdil in to v tretjem skupno štirih let kolikor bo trajala njegova vlada s precejšnjo ministrsko ekipo. Obenem nenehno hlasta za še enim mandatom, čemur prireja nerealizirane načrte ter nas slepi. Pohvali se z osmimi reformami, toda povsem izpeljati in uvesti niso sposobni niti ene samcate.

V zdravstvu na primer javno obstaja in je obstajalo zatorej ga niso uvedli ker tak sistem deluje. Privatno zdravstvo pa tudi naprej skušajo bodisi podrediti javnemu bodisi pretirano omejevati. Uprava ter izobraževalni in zdravstveni sistem sta delovala odkar obstaja samostojna Slovenija.

Z ministrstev govorijo o reformiranju zdravstva ter plačni, stanovanjski in pokojninski reformi. Morebitne stroške bremenitev ki bodo s tem nastali bodo pokrivali skozi dodatno zadolževanje.

Pri vladnih reformah te segajo izven obdobja ko so na oblasti, ker bo 2026 prišla nova ekipa in to, kar se omenja, so zgolj posamične korekture ne pa jedrna celota ki bi zajemala bistveno oziroma karkoli kar bi situacijo tako posameznikov kot celotne družbe v Sloveniji izboljšalo. Hkrati se državo s sedanjih ministrstev in vlade kot je razvidno »iz načrtov« povsem izčrpava. To kar preostane je zadolževanje, tudi v tujini ali tiskanje nekritega denarja, oboje pa osiromaši. Prekomerna ponudba denarja veča povpraševanje in premalo denarja slabo vpliva na ponudbo.

Namesto ustvarjanja presežka proračuna se država utaplja v izgubah in zvišuje stroške obrambe.

Golob zatrdi da bo Slovenija cilj dveh odstotkov BDP za obrambo ki je cilj sprejet na vrhu zavezništva »dosegla« letošnjega leta. Kar pa ne more biti res če bo jemala iz prazne malhe. Nato bi /spet: bodo, v prihodnjem…/ naša država postopoma zviševala obrambne izdatke da bi do 2030 dosegla ‘mejo’ treh odstotkov Bruto Domačega Proizvoda. Komu obljubljajo ter zakaj?

Očitno poskušajo iz Golobove koalicije zaobiti pravila korektnosti tudi v EU in EU pretentati. Namere tako nespoštljivega partnerja kot je vlada RS v namenih sodelovanja pa bo EU uvidela. Prenove železnic ter gradnja infrastrukture brez vojaške namembnosti niso namenjene varnosti. Rabimo razvejano dostopne povezave s cestami ki bodo vzdržale težo sodobnih vojaških vozil. Na obrambnem ministrstvu odločajo o naročilu tankov, s tem pa vojnim razmeram niso dorasli. Nenazadnje so za nezadostno kibernetsko varnost zaskrbljeni na Ministrstvu za visoko šolstvo.

Potrebno bi bilo več logike s takimi predlogi Golobove vlade katerih izvedba uresničuje zadano.

Ker reformirati pomeni obstoječe temeljito rekonstruirati poizvedujemo kaj je tako drugačnega.

ZPIZ-2O nastane iz ZPIZ-1, datum uvedbe je 1.1.2026 s čimer bo malokaj spremenjenega. Delali v dobi bomo nekoliko dlje, upokojitvena starost bo na splošno pri štiriinšestdesetih letih.

Dosegli so zvišanje plač (javnim uslužbencem) ampak BDP na prebivalca se večinsko ni zvišal.

Vlado doleti 10 interpelacij – toda temu navkljub ministri niso prevzeli bremena na »svoj« hrbet. Še najmanj toliko da bi zaradi napak v nevestnosti odstopili zaradi njihove osebne odgovornosti.

V MZZ se odločajo za pompozne izjave »v imenu« teh ki nas predstavljajo kot slovenski narod.

Premier tolaži, da bodo to kar je spodletelo »popravili«, toda zlomljena vaza ne drži vode cvetja. Čemu naslednji mandat, kar se ne sme primeriti, saj bi to pomenilo da so na oblasti samodržci. To v skrajnosti ni v redu za demokratičnost oziroma ni zgled demokratičnega, kar bo nastalo s prenosom oblasti Golobove vlade na prihodnjo ki bo zagotovo odgovornejša in bolj učinkovita.

Pomembno se bo udeležiti volitev in s tem doseči, da ne bo spodletelo to, za kar si prizadevamo. SDS je resna politična stranka katere predsednik Janez Janša zna voditi Slovenijo po pravi poti. Prihodnji najverjetnejši premier Janez Janša Slovenijo v razvoju okrepi in utrdi ter nas spoštuje.