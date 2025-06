(PISMO BRALKE) O nekaznovanosti: sprenevedanje o pogojih za ukvarjanje s politiko

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Kako krivično bi bilo izločevati tega komur so krivdo naprtili če so ga po krivem obsodili z direktivo. V svinčenih časih so obtožnice dajali s Centralnega Komiteja, s čimer so partijsko moteče zapečatili. Proti zavednim so sprožili montirane procese, zgolj zato ker so prispevali k osamosvojitvi Slovenije. Kaj rečemo o tistih katere zalotimo med krajo bodisi javnega premoženja bodisi tako rekoč države?

Eni so pred pregonom zaščiteni kot medvedje v brlogu to pa so ki zlahka preganjajo drugače misleče.

V kolikor bi bila politika samo za vladajoči politični opciji vdane, potemtakem so delitve na njihove in »manjvredno izločene« s čimer nosijo pečat, ker se v Svobodi sklicujejo na zahtevo o nekaznovanosti.

Kakršenkoli slabšalen pogoj za politično dejavnost odraža netolerantnost pobudnika do pogojevanih.

Ne mudi se, četudi so iz Gibanja Svoboda ‘zbrali’ 5000 podpisov – od koga krivdo bi radi dali na tnalo? Odslužena je. Kakšen absurd. Kdor je bil obsojen, je svoje odslužil… Ampak po pobudi Svobodnjakov se s politiko ne bi smel ukvarjati. Kot da so z Gibanja Svoboda kjer je večkrat nered komurkoli zgled…

Teh državnozborski poslanci se izognejo testu na prepovedane psihoaktivne snovi, pri teh ni kontrole.

Pretekli teden so policisti pri udeležencih v cestnem prometu izvajali nadzor nad vsebnostjo alkohola. Ni bolj smiselno da je kdor se ukvarja s politiko trezen kakor pa da dni kazni ni preživel kot kaznjenec?

Predsednica Državnega zbora recimo pleše na prireditvah in zapoje. Tudi v družbi moškega, komur je skoraj razpadla družina. Niti pankerji niso na te načine zlorabljali ničesar o seksu, drogah in rokenrolu, kar je bilo vodilo za svobodno izbiro ljubljenega partnerja. Kajti vezo so sklepali s prostim partnerjem. V parlamentu si odkrije krilo in v zadrego spravi poslanca. Z zadnjico se usede kar na pisarniško mizo, ki je namenjena pisanju ter uradniškim poslom. Naša prva ‘dama’ parlamenta ima rada veliko pompa. Toda ker to v srži ne bi smelo vplivati ali pa dejstveno ne vpliva na njeno vodenje hrama demokracije, zatorej tudi dejstvo o tem da je kdo bil ali ni bil spoznan za krivega v kazenskem postopku in obsojen kadar je osebnostno zrel in dorasel njegovemu udejstvovanju v politiki tu ne odraža problematičnost.

Primer Leljak Romana dokaže, da Gibanje Svoboda o tem da kdo ni sposoben vestnosti položaja laže. Župan občine Radenci dobro vodi občino, pa četudi je soočen z občasnim metanjem polen pod noge.

Vse to je zaradi diskreditacije z onemogočanjem sposobnih, ki so bili soočeni s krivico ali udbaštvom, kadar so to taki posamezniki ki so se v takem znašli zaradi zanje neugodnega poteka spleta okoliščin.

Če se ozremo čez Atlantski ocean, so težnje poskusa odvzema moči segale v politični in vodstven vrh.

Sicer se najdejo včasih nekoliko odvratne bolj in manj mlade ženske ki po letih od nadlega ugledneže brezsramno sramotijo zaradi večkrat ‘namišljenih’ obtožb o nadlegovanjih zaradi njihove privlačnosti. To je po preteku tega, kar naj bi se štelo za poseganje v njihovo prekomerno intimo zaradi dotikanja. Potemtakem še Billu Clintonu ni bilo prizaneseno vse dokler nekdanja praktikantka Monica Lewinsky ni prenehala z obtožbami čeprav niti Hillary Clinton ni mogla verjeti temu, kar je Monika nato ovrgla. Seveda Clinton ni bil v kazenskem postopku in mnogi vedo kakšen magnet ‘dekletom’ je predstavljal. Kar hočemo izpostaviti je to, da so obtožbe bodisi spolnega nadlegovanja ali pa česarkoli od drugega v več »primerih« jalove v tem, da so navedbe »domnevnih« oškodovancev o povzročiteljih absurdne.

Kar se ne imaginarno posledično prenaša tudi na druge kategorije posameznikov in različna področja. Kaže se v delitvi na privilegirane in manjvredneže z razločevanjem ter po pripadnosti nekemu nazoru. Kjer tisti, ki ne simpatizirajo s pogledi določeni politični opciji ali jim zelo ugovarjajo utrpijo posledice.

Sumi o kaznivem ravnanju in dejanju za pregon se potemtakem lahko razširijo na raznotera področja. Ampak najbolj puhle so tiste obtožbe ki s kršiteljem vred končajo na sodišču zaradi medijskih zapisov. Čeprav je: pomensko možno izreči vsak, še tako neznaten odtenek jezika – po jezikoslovcu T. Korošcu.

Maljevac in Klakočar Zupančičeva se udeležita Parade ponosa na kateri ‘se upirajo’ oblikam sovraštva, dasiravno se k sovraštvu s sovražnim govorom obrneta s tem, ker ‘ne preneseta’ bolj zdravih nazorov. Ker pa po besedah Klakočarjeve institucionalne obsodbe sovražnega govora ne zadostujejo so ukrepi.

Mar to pomeni, da je politična kariera koga, ki je četudi po naročilu prestajal zaporno kazen končana?

S tem smo zopet pri delitvi na nekaznovane ali kaznovane, ne obsojene ali obsojene pri čemer slednji pridobijo oznake kršiteljev zakona in predpisov, s čimer so skupnostno obremenjeni s slabim vidikom. Peticija na predlog Gibanja svobode ki nosi ime kriminalec ne bo politik pove vse: gre za izključevanje.

Resda politika osebnost v večji ali manjši meri pogojuje njegove politične odločitve z ravnmi delovanj. Toda to ne pomeni da bo kdor je »zabredel« sprejemal slabe odločitve še posebej ko niso koruptivne.

Kot je sklepati bi moralo Gibanje svoboda zaradi suma pojavnosti zlorab počistiti pred svojim pragom.