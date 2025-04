(PISMO BRALKE) Nasilje na šolah, ker ni verouka

Na tej – in samo na tej podlagi smo lahko razumeli, da je človek veliko, veliko več kot pa samo malo drugačna žival v človeški čredi, v bistvu pa še vedno živalski, seveda po Darwinu. To modrost smo namreč najprej izvedeli iz ust nove učiteljice, že v tretjem razredu. Adijo verouk! Ta učiteljica, s štajerskega Pohorja, neka Alfonza Ž., žena enega tedanjih postojnskih miličnikov, nas je učila govorila povsem drugače kot goda Kaluža. Ker je takrat umrl Stalin, smo izvedeli, da je bil “pra..c”. Ampak to, da je bila v sporu Tito-Stalin na jugoslovanski strani, še ni pomenilo, da zaradi tega ni redno poniževal hčerke nekega obrtnika, češ da so bogataši. Njena mama se je pritožila, da njena hčerka skoraj vsak dan prijoka iz šole, ker jo zaradi opazk učiteljice nekateri sošolci zaničujejo. Mene, zelo revno in iz partizanske družine, je samo včasih dala na razstavo, ker sem imela vedno prevec umazan robec. Med glavnim odmorom sem ga morala na hodniku, da so vsi videli, z roko držati visoko nad glavo, da so se mi vsi smejali. Marsikoga pa je tovarišica Alfonza skoraj vsak dan po prstih zaradi umazanih nohtov. Kljub temu imam nanjo vsaj en lep spomin. Ob koncu tretjega razreda (leta 1953) nas je peljala v svoje kraje, za dva dni na Kum. Bilo je deževno, ampak mene je Pohorje dobesedno očaralo, kljub gazenju po globokem blatu mimo Kisovca (kjer je imel takrat dr. Janez Drnovšek komaj tri leta), sem bila kot v devetih nebesih. Vse to pa samo zaradi prelepih pohorskih gozdov. Kajti zame, takrat izpod šumečih Javornikov blizu Rakovega Škocjana, so bili gozdovi edin pravi dom, drevesa, zlasti smreke, pa edine prave prijateljice. Da, vsi učitelji pustijo v spominu svojih učencev določene spomine, lepe in manj lepe. Sama se vsem zahvaljujem prav za vse.