(PISMO BRALKE) Mladi slovenski politiki, hvala vam!

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Najbolj razveseljivo, kar zadeva slovenske mlade politike, pa je dejstvo, da niso le odlično usposobljeni za prevzem svojih zelo odgovornih političnih nalog in dolžnosti, saj j8h nekateri že zdaj opravljajo na zelo visoki ravni, ker so inteligentni, pošteni, delavni in pogumni, temveč je najbolj razveseljivo to, da so tudi samostojne osebnosti, ki jih n8 strah odkrito priznati, kako zelo so tudi oni, kot mi vsi – RANLJIVI. Osebno pa sem na te mlade politike najbolj ponosna predvsem zato, ker so dovolj močne osebnosti, da ne skrivajo, kako smo VSI vendarle – v prvi vrsti, kot je edino prav – samo ljudje. Zelo pozitivno je, da ne skrivajo, nismo – in ne smemo biti – niti brezhibno delujoči stroji niti samo do konca ubogljivi sužnji kateregakoli družbenega sistema. Ne svobodno človeštvo, svoboden človek mora biti smisel in cilj vsake – resnično nekaj vredne – politike. Kajti prav na tej točki so padli vsi veliki ideali vseh dosedanjih največjih političnih sistemov, se zlasti pa komunizma. Prav ta brezčutnost do posameznika in njegove osebnosti – v imenu nekega nedoločenega človeštva ali zgolj fikcije, da gre za clovestvo – je bila glavni vzrok, da je, Angela Vode, neuklonljiva borka proti vsem totalitarizmom, zapustila komunistično stranko. Gotovo bi bia vesela današnjih mladih slovenskih politikov, ne bi pa se razveselila strašljivo totalitarističnega zvočnega komentarja Jaše Jenulla, ki ga je o poslancu Andreju Hoiviku objavil na nekem mednarodnem portalu. Ne, ne ne, 5a komentar ne kaže nikakršne psihične bolečine svojega avtorja. Ta komentar kaže samo to, kako so se zive udbovsko partijske KORENINE potencialne možnosti za nove množične zločine slovenskih komunistov, tokrat zlasti članov stranke Levica in njenih vidnejših podpornikov.