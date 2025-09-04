(PISMO BRALKE) Medijski zakon je škodljiv za državo

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ko premišljujem, kaj bi morali najprej storiti, da bi se rešili sorosovskega aktivističnega pohoda nazaj v dobo jamskega pračloveka, se še najprej spomnim vsaj treh glavnih sorosovskih skrajno levih političnih propagandnih tem. Prva je zahteva po koncu medijskega propagiranja odprtih mejah v vseh zahodnih državah, zlasti v Evropi in v Severni Ameriki. Saj meje so zato, da so zaprte za vse, razen za tiste, s posebnim dovoljenjem države, ki jo varujejo, za njihov prestop. Kdor pride čez določeno mejo brez dovoljenja, je po vseh mednarodnih zakonih kršil zakon države, v katero je prišel na prepovedan način. Skratka – državne meje naj postanejo, tudi na Zahodu, spet državne meje, ne pa takšne, kot so zdaj, vsepovsod prepustne, kot pri otroški igri, ko se gredo “zemljo krast”. Mediji bi morali to resnico o mejah zagovarjati, pa je ne. Kot da vsi po vrsti v bistvu sovražijo svojo državo.

Druga sorosovska nevarna politična aktivnost, ki bi jo morali takoj ukiniti, je lažna politična propaganda, znanstveno povsem brez dokazov, da se ozračje segreva zaradi kapitalistične družbene ureditve v zahodnem svetu. Ta sorosovska marksistična propaganda je voda na mlin bližnjemu, srednjemu in daljno vzhodnemu – spretno prikritemu – namenu, da bi čim hitreje zrušil in si podredil najrazvitejše zahodne države in njihova – nekoč cvetoča – gospodarstva. Podobno, kot je tudi s politično propagando odprtih mej. Velika večina medijev pa oboje zanika, ker mediji sploh ne opravljajo več svoje glavne funkcije – razkrivanja RESNICE.

Preprosto so se mediji podredili politiki in politikom, za katere je znano, da MORAJO uporabljati pri svojem delu predvsem laž (diplomacijo!), če hočejo sploh karkoli doseči (vsaj slavna novinarka Ariana Fallaci je bila takšnega mnenja). Sedanji mediji pa, namesto da bi javnosti razkrivali in pojasnjevali politične laži, jih še stopnjujejo, da bi se zavarovali pred političnimi oblastniki. (Zato menim, da bi morali razpustiti RTS in se odpovedati državnim medijem. Oblast pa naj svoje usluge naroča in plačuje pač najboljšim ponudnikom. Seveda pa bi morali imeti skrbno izdelano medijsko zakonodajo, da bi se tekmovanje med mediji najboljšim resnično izplačalo. Skratka, mediji bi morali biti plačani za RESNICO, ne pa za lojalnost vsakršni lažnivi politiki.

Tretje, kar se v medijih ne bi smelo pojavljati kot kakorkoli pozitivno, pa je propagiranje tistega dela sorosovske odprte družbe, ki se zavzema za degenerirano družbo s posebno spolno politiko. Geji in lezbijke, zlasti polnoletni, naj živijo kakorkoli hočejo. Degeneracije v naravi in družbi so vedno bile, so in bodo. Ampak zaradi tega – zanemarljivega – pojava dobesedno razstreliti vso zahodno družbo, z njeno osnovno celico vred, namreč z družino, ni prav nič drugega kot del istega komunističnega in vzhodnega (večinoma tudi revolucionarno komunističnega) poskusa uničenja Zahoda, kot so odprte meje in lažne podnebne spremembe. Nujna je prepoved porok med istospolnimi, prepovedano mora biti posvajanje nebioloških otrok, še prav posebno pa dovoljevanje spreminjanja spola povsem NORMALNIM mladoletnim osebam, še zlasti pa na izključno njihovo željo, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Pa so mediji, zlasti v reklamah, polni čudaških “transspolnih” voditeljev (ki prehajajo iz bivših moških v bodoče ženske, ali pa da so moški oziroma ženske nasprotnega spola). Na takšno pot se jih večina poda samo zato, ker vse vrste napadov, tudi z odprtimi mejami, z lažmi skoraj o vseh podnebnih spremembah in z izmišljenimi potrebami po spremembi spola, sorosovske svetovne komunistične banke in največje multinacionalke podpirajo čimprejšnje ZRUŠENJE uspešne zahodne družbe. Napadajo pa, za daj, še najbolj prek vseh mogočih medijev, še zlasti nacionalnih, samo na Zahodu. Drugod pa v glavnem živijo skladno s SVOJIMI kulturnimi in civilizacijskimi navadami, sprejmejo pa le zanje DOBRE novosti.