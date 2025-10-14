e-Demokracija
(PISMO BRALKE) Kučanova zadnja apokalipsa – Prebilič

FokusPrejeli smo
foto: Umetna inteligenca

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Štirje Kučanovi  jezdeci apokalipse  – zdaj in tukaj. Prvi so NOVI OBRAZI, zadnji v dolgi vrsti samih neuspešnih Kučanovih  marionet je menda že zdaj novi predsednik vlade Slovenije dr. Vladimir Prebilič.  Da, vlade Slovenije, ne Srbije, kot je bilo menda slišati v kuloarjih parlamenta EU, kjer so hvalili Prebiličevo perfektno srbščino, v parlamentarnih klopeh, jasno. Nek se čuje, nek se zna. (Naj se sliši, naj se ve.)

Druga pošast Kučanove  apokpalipse, ki uničuje Slovenijo, in jo bo tudi na prihodnjih volitvah,  je balkansko-slovenska  MEDIANA, vseh največjih lažnih propagandnih političnih agencij vredna Kučanova  služba za manipuliranje z volilci v Sloveniji

Tretji neusmiljeno uničevalski Kučanov apokaliptični jezdec,  za slovensko avtohtono prebivalstvo in njegovo državo Slovenijo  USODEN,  so  sorosovske nevladne marksistične multikulturne in globalistični organizacije, pod zaščito tovariša  Kučana in njegovega tesnega prijatelja – samega  Sorosa, ki je prejel tudi Kučanovo odlikovanje za raznarodovanje  samostojne Slovenije. Kučan s svojo vsestransko podporo  ilegalnim  migracijam Slovence dobesedno briše z zemljevida Evrope. Smrt odprtim mejam za ilegalne migrante v Sloveniji!  Živela red in disciplina na SLOVENSKIH mejah.

Četrti -‘NAJHUJŠi – Kučanov jezdec apokalipse  pa je  njegova najožja partijska elita. V njen krog sodijo VSE slovenske  marksistično teoretično prav zadrte različne  družbene in zlasti tajnopolicijske  službe, ki podpirajo Kučanovo partijsko politiko. Takšne so zlasti  TEORETIČNE marksistične trdnjave,  npr.  FDV, FF,   varnostne fakultete, tudi  SAZU s svojimi marksističnimi pitiklinami, vsi javni mediji.  Za uresničevanje Kučanove partijske prakse pa so najbolj pomembne  praktično vse banke v Sloveniji, ki so še vedno pod  Kučanovo komunistično  trdo roko, in pod vodstvom njegove najelitnejše tajne policije.

Kar zadeva  trenutno prvega Kučanovega jezdeca, novi obraz   dr. Vladimirja Prebiliča, je ta zdaj zamaskiran v tipičnega slovenskega. partijskega “domoljubnega”   jugonostalgika. Pred volitvami bo Kučan zahteval od medijev, da na vse pretege vrtijo stare jugoslovanske popevke, pa filme, pa posnetke,  kako lepo je bilo “švercati” prek italijanske meje,  in kako uspešen in cenjen je bil v svetu Tito.  Janez Janša pa je kriv, da vseh teh jugoslovanskih nebes nimamo več. Kriv je, da so vsepovsod v Sloveniji muslimanski migranti, ker smo v EU, pa da nimamo več tako urejenega zdravstva, pa pokojnin itn. kot nekoč v Titovi Jugoslaviji’ Ne , nimamo, Kučan je s svojimi vladami z novimi obrazi zrušil celo Slovenijo, kaj šele njeni zdravstvo ali pokojnine. Samo, da ne bo več Janše, to je  – samostojne Slovenije. To je počel Kučan ves čas po osamosvojitvi, to počne še zdaj, ker je, po mojem prepričanju,  bolni komunistični fanatik. Ljudstva v Sloveniji, tudi slovenska manjšina (za kar je menda –  vsaj po Kučanovo – kriv samo Janša, ki je osamosvajal Slovenijio.  Zdaj pa  bodo skoraj stoodstotno slovenski multikulturni državljani  izvolila dr. Prebilića in njegovo stranko Prebujenje.  Karastrofa. To, poslednja karastrofa,  je namreč bistvo  –  kot sam dr. Prebilič s svojo srbščino  kaže v Bruslju, kjer rad govori srbsko, verjetno svoj najljubši materni jezik. Ustavite se, tovariš Kučan, je…ti!

Glavni štirje  APOKALIPTIČNI JEZDECI pred prihodnjimi volitvami vam  bodo pomagali,   tovariš Milan Kučan, neumorni borec proti samostojni in demokratični Sloveniji,  pred prihodnjimi državnimi volitvami – UBITI SLOVENIJO.

Tovariš Milan  Kučan, vzorni skrajno levi slovenski politik, usmilite se vendar, prosim, Slovencev in Slovenije, nikar ne pošljite nadnje  –  še poslednjič –  te svoje zverinske apokaliptične vojske.

Zaskrbljeni smo, številni Slovenci, ko  zadnje dni spremljamo v medijih politično zorenje in mehčanje (kot da je navadna tepka), VAŠEGA prihodnjega novega obraza, v resnici  predsednika prihodnje  slovenske vlade, tudi vašega dolgoletnega (“zelenega”)  soborca, zdaj  vse bolj  jugonostalgično rdečega “domoljubnega” partijca,  tovariša dr. VLADIMIRJA  PREBILIČA. Številni si ne moremo kaj, da se ne bi vprašali, ali ste še pri “ta zdravi”.

Dr. Prebilič je v svoji občini dolgo hranil “ostanke” nedolžnih žrtev komunizma (nikoli pravno veljavno obtoženih ali obsojenih!) kar v prostorih občinske komunale.  (Upam, da jih niso onečaščale PODGANE, s katerimi zdaj levičarska politika – s podganjo himno neke pesjansko hudobne pesnice, preganja podpornike stranke SDS, ki jo vodi slovenski edini  še živi državnik.

Ta vaš tovariš dr. Prebilič menda, vsaj tako ga je mogoče razumeti zadnje dni,  že ima  zmagovalno stranko –  PREROD –  na prihodnjih volitvah. V kaj se bomo prerodili? V muslimane ali v multikulturno brezoblično množico na sončni strani Alp? Ali pa ustvarjate novo balkansko državo, na ostankih stare? Menda boste  to že obstoječo in pri Kučanu potrjeno zmago na volitvah samo še FORMALNO  POTRDIL na volilni dan 2026.Hvala za vaš. neznano kakšen  Prerod. Mi smo že SLOVENSKI ROD. Prepričani pa ste, tovariš dr. Prebilič (ker stoji za vami tovariš Kučan), da so  že zdaj skoraj samo vaši stranki naklonjeni skoraj vsi volilci v Sloveniji. (Zato, ker  vam je -:po ovinkih – uspelo – gromko odmevno v medijih  -:zrušiti, zaradi osebnih napak, jasno, vse glavne  podpornike predsednika SD gospoda Hana,  edinega gospoda med vašimi komunisti. Kakšen stalinistični pogrom nad svojimi! Zahrbtnost brez primere, razen v stalinizmu.

Tovariš Kučan,  ali gre pri vašem predvolilnem projektu dr. Prebilič  za oživitev tradicionalno slovenskega – jugonostalgičnega –  domoljubja, ki so vam ga teoretično, sistematično in historično  –  izključno za prihodnje volitve –  spet pripravili  v  kabinetih FDV? So vam vse to pripravili za to vašo novo –  jugonostalgično (menda je kar srbščina  materi jezik dr.  Prebilića v parlamentu EU?) –  “domoljubno Prebiličevo stranko Prerod?   Je res za še zadnje vaše veliko partijsko s….e potrebno tolikšni  LICEMERSTVO, ali pa gre  morda za vaš  poskus,  da bi ubogim  izumirajočim in že skoraj lačnim  Slovencem (v glavnem zaradi vaših večnih novih obrazov v vrhu slovenske politike po osamosvojitvi) vsilili še eno – partijsko pobijalsko – DOLOMITSKO IZJAVO ? Vi, tovariš Kučan, prav hudičevo dobro veste, kaj to pomeni. (Oprostite, prosim, mojim sočnim izrazom, ampak tokrat sem res morala poseči v domačo in še v kako tujo zakladnico skrajno čustvenih izrazov, saj vi, tovariš Kučan, pošiljate nad Slovence in Slovenijo svojo apokaliptično vojsko. Sama pasem po naravi dokaj svobodoljubna. Saj zato pa sem bila rekoč najmlajša komunistka v Sloveniji, menda celo v Jugoslaviji, kot so mi takrat povedali. Ampak, takoj  zaposlitvi v Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani, kjer sem se seznanila z nekaterimi žalostnimi dejstvi v NOB, sem –  S   PISNO  prošnjo –   izstopila. In v muzeju mi ni tega nihče zameril, niti gospod Franc Krese Čoban,  narodni heroj, niti njegova gospa žena, Maruša Krese. Sporekali smo se bolj zaradi tedanjih političnih razmer, pa zaradi mojega pisanja, podobnega sedanjemu.

Iz službe v muzeju pa me je skoraj dobesedno vrgel neki smrkavec s CK, ki je prišel za direktorja za gospodom Kresetom. Toliko da me ni vrgel na cesto še iz muzejskega stanovanja. Zato sploh ne podcenjujem sedanjih mladih komunistov, ki so samo karieristi. Bojim se, da mednje sodi prav  dr. Prebilič.

