(PISMO BRALKE) Kučanova zadnja apokalipsa – Prebilič

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Štirje Kučanovi jezdeci apokalipse – zdaj in tukaj. Prvi so NOVI OBRAZI, zadnji v dolgi vrsti samih neuspešnih Kučanovih marionet je menda že zdaj novi predsednik vlade Slovenije dr. Vladimir Prebilič. Da, vlade Slovenije, ne Srbije, kot je bilo menda slišati v kuloarjih parlamenta EU, kjer so hvalili Prebiličevo perfektno srbščino, v parlamentarnih klopeh, jasno. Nek se čuje, nek se zna. (Naj se sliši, naj se ve.)

Druga pošast Kučanove apokpalipse, ki uničuje Slovenijo, in jo bo tudi na prihodnjih volitvah, je balkansko-slovenska MEDIANA, vseh največjih lažnih propagandnih političnih agencij vredna Kučanova služba za manipuliranje z volilci v Sloveniji

Tretji neusmiljeno uničevalski Kučanov apokaliptični jezdec, za slovensko avtohtono prebivalstvo in njegovo državo Slovenijo USODEN, so sorosovske nevladne marksistične multikulturne in globalistični organizacije, pod zaščito tovariša Kučana in njegovega tesnega prijatelja – samega Sorosa, ki je prejel tudi Kučanovo odlikovanje za raznarodovanje samostojne Slovenije. Kučan s svojo vsestransko podporo ilegalnim migracijam Slovence dobesedno briše z zemljevida Evrope. Smrt odprtim mejam za ilegalne migrante v Sloveniji! Živela red in disciplina na SLOVENSKIH mejah.

Četrti -‘NAJHUJŠi – Kučanov jezdec apokalipse pa je njegova najožja partijska elita. V njen krog sodijo VSE slovenske marksistično teoretično prav zadrte različne družbene in zlasti tajnopolicijske službe, ki podpirajo Kučanovo partijsko politiko. Takšne so zlasti TEORETIČNE marksistične trdnjave, npr. FDV, FF, varnostne fakultete, tudi SAZU s svojimi marksističnimi pitiklinami, vsi javni mediji. Za uresničevanje Kučanove partijske prakse pa so najbolj pomembne praktično vse banke v Sloveniji, ki so še vedno pod Kučanovo komunistično trdo roko, in pod vodstvom njegove najelitnejše tajne policije.

Kar zadeva trenutno prvega Kučanovega jezdeca, novi obraz dr. Vladimirja Prebiliča, je ta zdaj zamaskiran v tipičnega slovenskega. partijskega “domoljubnega” jugonostalgika. Pred volitvami bo Kučan zahteval od medijev, da na vse pretege vrtijo stare jugoslovanske popevke, pa filme, pa posnetke, kako lepo je bilo “švercati” prek italijanske meje, in kako uspešen in cenjen je bil v svetu Tito. Janez Janša pa je kriv, da vseh teh jugoslovanskih nebes nimamo več. Kriv je, da so vsepovsod v Sloveniji muslimanski migranti, ker smo v EU, pa da nimamo več tako urejenega zdravstva, pa pokojnin itn. kot nekoč v Titovi Jugoslaviji’ Ne , nimamo, Kučan je s svojimi vladami z novimi obrazi zrušil celo Slovenijo, kaj šele njeni zdravstvo ali pokojnine. Samo, da ne bo več Janše, to je – samostojne Slovenije. To je počel Kučan ves čas po osamosvojitvi, to počne še zdaj, ker je, po mojem prepričanju, bolni komunistični fanatik. Ljudstva v Sloveniji, tudi slovenska manjšina (za kar je menda – vsaj po Kučanovo – kriv samo Janša, ki je osamosvajal Slovenijio. Zdaj pa bodo skoraj stoodstotno slovenski multikulturni državljani izvolila dr. Prebilića in njegovo stranko Prebujenje. Karastrofa. To, poslednja karastrofa, je namreč bistvo – kot sam dr. Prebilič s svojo srbščino kaže v Bruslju, kjer rad govori srbsko, verjetno svoj najljubši materni jezik. Ustavite se, tovariš Kučan, je…ti!

Glavni štirje APOKALIPTIČNI JEZDECI pred prihodnjimi volitvami vam bodo pomagali, tovariš Milan Kučan, neumorni borec proti samostojni in demokratični Sloveniji, pred prihodnjimi državnimi volitvami – UBITI SLOVENIJO.

Tovariš Milan Kučan, vzorni skrajno levi slovenski politik, usmilite se vendar, prosim, Slovencev in Slovenije, nikar ne pošljite nadnje – še poslednjič – te svoje zverinske apokaliptične vojske.

Zaskrbljeni smo, številni Slovenci, ko zadnje dni spremljamo v medijih politično zorenje in mehčanje (kot da je navadna tepka), VAŠEGA prihodnjega novega obraza, v resnici predsednika prihodnje slovenske vlade, tudi vašega dolgoletnega (“zelenega”) soborca, zdaj vse bolj jugonostalgično rdečega “domoljubnega” partijca, tovariša dr. VLADIMIRJA PREBILIČA. Številni si ne moremo kaj, da se ne bi vprašali, ali ste še pri “ta zdravi”.

Dr. Prebilič je v svoji občini dolgo hranil “ostanke” nedolžnih žrtev komunizma (nikoli pravno veljavno obtoženih ali obsojenih!) kar v prostorih občinske komunale. (Upam, da jih niso onečaščale PODGANE, s katerimi zdaj levičarska politika – s podganjo himno neke pesjansko hudobne pesnice, preganja podpornike stranke SDS, ki jo vodi slovenski edini še živi državnik.

Ta vaš tovariš dr. Prebilič menda, vsaj tako ga je mogoče razumeti zadnje dni, že ima zmagovalno stranko – PREROD – na prihodnjih volitvah. V kaj se bomo prerodili? V muslimane ali v multikulturno brezoblično množico na sončni strani Alp? Ali pa ustvarjate novo balkansko državo, na ostankih stare? Menda boste to že obstoječo in pri Kučanu potrjeno zmago na volitvah samo še FORMALNO POTRDIL na volilni dan 2026.Hvala za vaš. neznano kakšen Prerod. Mi smo že SLOVENSKI ROD. Prepričani pa ste, tovariš dr. Prebilič (ker stoji za vami tovariš Kučan), da so že zdaj skoraj samo vaši stranki naklonjeni skoraj vsi volilci v Sloveniji. (Zato, ker vam je -:po ovinkih – uspelo – gromko odmevno v medijih -:zrušiti, zaradi osebnih napak, jasno, vse glavne podpornike predsednika SD gospoda Hana, edinega gospoda med vašimi komunisti. Kakšen stalinistični pogrom nad svojimi! Zahrbtnost brez primere, razen v stalinizmu.

Tovariš Kučan, ali gre pri vašem predvolilnem projektu dr. Prebilič za oživitev tradicionalno slovenskega – jugonostalgičnega – domoljubja, ki so vam ga teoretično, sistematično in historično – izključno za prihodnje volitve – spet pripravili v kabinetih FDV? So vam vse to pripravili za to vašo novo – jugonostalgično (menda je kar srbščina materi jezik dr. Prebilića v parlamentu EU?) – “domoljubno Prebiličevo stranko Prerod? Je res za še zadnje vaše veliko partijsko s….e potrebno tolikšni LICEMERSTVO, ali pa gre morda za vaš poskus, da bi ubogim izumirajočim in že skoraj lačnim Slovencem (v glavnem zaradi vaših večnih novih obrazov v vrhu slovenske politike po osamosvojitvi) vsilili še eno – partijsko pobijalsko – DOLOMITSKO IZJAVO ? Vi, tovariš Kučan, prav hudičevo dobro veste, kaj to pomeni. (Oprostite, prosim, mojim sočnim izrazom, ampak tokrat sem res morala poseči v domačo in še v kako tujo zakladnico skrajno čustvenih izrazov, saj vi, tovariš Kučan, pošiljate nad Slovence in Slovenijo svojo apokaliptično vojsko. Sama pasem po naravi dokaj svobodoljubna. Saj zato pa sem bila rekoč najmlajša komunistka v Sloveniji, menda celo v Jugoslaviji, kot so mi takrat povedali. Ampak, takoj zaposlitvi v Muzeju ljudske revolucije v Ljubljani, kjer sem se seznanila z nekaterimi žalostnimi dejstvi v NOB, sem – S PISNO prošnjo – izstopila. In v muzeju mi ni tega nihče zameril, niti gospod Franc Krese Čoban, narodni heroj, niti njegova gospa žena, Maruša Krese. Sporekali smo se bolj zaradi tedanjih političnih razmer, pa zaradi mojega pisanja, podobnega sedanjemu.