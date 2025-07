(PISMO BRALKE) Konec Slovenije

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Slika sedanjega političnega trenutka v Sloveniji je izjemno zanimiva. Prebivalstvo je mirno in ne opazi nikakršnih sprememb, ki so pod sedanjo vlado postale jasno vidne.

Osrednji del Slovenije, z Ljubljano in Kranjem, približno do Jesenic, to pa bo “nova” Slovenija. Seveda bo skoraj brez Slovencev, še posebno pa brez slovenskega naroda. Bodo pa v njej pripadniki vseh narodov nekdanje Jugoslavije, predvsem pravoslavni in domoljubni Srbi ter muslimanski Bosanci, bratsko povezani z s skrajno muslimanskimi migrantskimi priseljenci. Da, prava druga Bosna bo Slovenija. In povsem brez pomena je vso prizadevanje EU (in slovenske leve politike), da bi oživila nekdanjo zvezo balkanskih narodov v tretji Jugoslaviji.