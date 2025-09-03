22 C
(PISMO BRALKE) Kaj bomo Slovenci dosegli na prihodnjih volitvah?

foto: Tamino Petelinšek / STA

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

V pogovornih oddajah z gledalci in poslušalci na slovenskih desnih televizijah zadnje tedne lahko pogosto slišimo  voditelje, da mora čimveč državljanov na prihodnje volitve in podpreti desnico.  V eni od tovrstnih oddaj se je oglasilo kar nekaj gledalcev, ki so izrazili svoje trdno prepričanje, da Slovenije, ki bi res se bila slovenska, sploh ni več  – in je tudi ne bo več. Prvič zato, ker smo Slovenci praktično že  izumrli, drugič pa zato, ker v Evropski uniji kmalu ne bo več manjših narodov, saj je že ogrožen celo obstoj največjih, na primer Nemcev. 

Več desetletij dolgo in vse bolj silovito – sistematično –  raznarodovanje evropskih narodov je že obrodilo želene sadove mednarodnega komunizma in daljnovzhodnih, (prav tako komunističnih)  načrtovalcev konca Zahoda v Evropi in v ZDA.

Povsem jim je  uspela na Zahodu  uvedba in uveljavitev TUJIH  kultur (imenovanih multikulturnost, v resnici  islamizacija Zahoda). Uspelo je, komunističnim zarotnikom proti Zahodu,   tudi to, da Evropejci sprejemajo islamski terorizem za nekaj povsem normalnega v marksističnem multikulturnem globalizma.

Slovenija pa je, na primer, nad največjo teroristično vojsko na svetu, nad palestinskim Hamasom, tako močno navdušena, da  zadnje čase najuglednejše znanstvene in kulturne  javne ustanove v Sloveniji  večkrat kot slovensko  izobesijo palestinsko zastavo.  Enako je s sprejemanjem islamskega kulturnega in vsakršnega drugega nasilja  še v marsikateri evropski državi. Da je  nasilnost priseljencev do avtohtonega prebivalstva že skoraj neznosna in da se iz dneva v dan krepi antisemitizem, pa sploh ni treba poudarjati.  Saj je iz medijev  že vsemu svetu znano, da je Hamas s svojimi skrajno barbarskimi pokoli – in celo z ljudožerstvom –  zanetil eno najbolj nevarnih vojn v zadnjem času, veliko bolj nevarno od vojne v Ukrajini. Države EU, skoraj vse že do konca okupirane z   nestrpnimi, zelo nevarnimi  in večstransko  nasilnimi tako imenovanimi ilegalnimi migranti z Bližnjega vzhoda in iz Afrike,  pa se zaradi teh nevarni priseljencev, samih  pripadnikov  islamskih  kultur, bolj ali manj naklonjenih terorizmu, vse bolj odločajo  za sprejemanje TERORIZMA, kakršnega izvaja Hamas, tudi za del evropske politike. Kar druga za drugo se tudi države EU vse bolj odločajo za priznanje Palestine –  s Hamasom kot svojo elitno državno vojsko.  Žal, niti toliko političnega razuma, ali vsaj  sramu, nimajo zahodne države, še posebno v EU, da bi zahtevale vsaj razpustitev Hamasa, preden katera od njih  prizna Palestino. Ne, ne, v EU smo praktično vsi solidarni z islamskim terorizmom in z islamskimi  teroristi. V Sloveniji je to islamsko teroristično domoljubje že veliko močnejše od slovenskega. Pa naj raje ne govorim podrobneje o tem, da je sedanja slovenska oblast strogo prepovedala slovensko krščansko domoljubje v SLOVENSKI VOJSKI. Menda zato, ker bodo poslej slovenski komunisti (partijski teroristi) vodili obrambo države Slovenije skupaj z muslimanskimi skrajneži, na čelu s   Hamasovimi izkušenimi teroristi.

In zakaj potem na desničarskih televizijah njihovi voditelji opozarjajo slovenske volivce, da morajo vsi na volitve, ker si bomo sicer, če ne bomo volili desnice,  Slovenci sami krivi za svoj propad v naslednjem mandatu? Ampak, kaj naj storimo, če nas Slovencev ni več dovolj, da bi Slovenija ostala slovenska, da bi še ostala država?! Tujci, večinoma priseljenci z Balkana, Bližnjega vzhoda in iz Afrike, so zdaj večinsko prebivalstvo v Sloveniji. Slovenci smo samo še manjšina. Nikoli več ne bomo vodili države Slovenije.  Ni Slovenija samo multikulturna, Slovenija NI VEČ SLOVENSKA. V tem je problem tistega slovenskega avtohtonega slovenskega prebivalstva, ki ve, da je  s slovenskim narodom konec, njegovo politično vodstvo, lažnivo levo in obupano desno, pa si ne upa priznati, da smo IZGUBILI  svoj narod in svojo državo. Slovensko državo zdaj že spet vodi PARTIJA, le da tokrat  skupaj z  –  nekoč Titovimi –  “neuvrščenimi” (terorističnimi) bližnjevzhodnimi priseljenci.

Ne, ne bomo za propad Slovenije in Slovencev krivi navadni slovenski volilci, bolj ali manj avtohtoni in verni  Slovenci. Ne, ne bomo za poraz slovenskega, večinoma  vernega in avtohtonega,  slovenskega naroda  na prihodnjih državnih  volitvah krivi premalo številčni desni volilci. Za to, ker bodo  spet zmagali levi politiki,  diktatorski in grabežljivi partijski, tokrat skupaj s terorističnimi islamskimi priseljenci, je kriva zahodna raznarodovalna, terorizmu naklonjena in veleizdajalska politika EU. Ta politika je  EDINI krivec za propad in dokončno izginotje številnih manjših narodov v EU, med prvimi pa  Slovencev in Slovenije, komaj tri desetletja po osamosvojitvi leta 1991. Rešitve pa v teh političnih razmerah ni na obzorju nikakršne. Samo sprenevedali se bomo vsi še nekaj časa, nato pa bo na sončni strani Alp zavladal en sam – teroristični –  islamizem. Tudi v Sloveniji bo tako, kot bo v vsej EU.

*   Nekoliko pretiravam, ampak  volivcem moramo povedati, kako je pri nas, da bodo vedeli, kako potrebna je OSTRA predvolilna borba.  Te volitve v resnici BODO vojna, ne samo volitve. Šlo bo za preživetje Slovencev in Slovenije. Partiji in njenim islamskim terorističnim prijateljem v Sloveniji ne smemo dovoliti, da bi zmagali. NIKOLI.

