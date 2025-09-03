(PISMO BRALKE) Kaj bomo Slovenci dosegli na prihodnjih volitvah?

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

V pogovornih oddajah z gledalci in poslušalci na slovenskih desnih televizijah zadnje tedne lahko pogosto slišimo voditelje, da mora čimveč državljanov na prihodnje volitve in podpreti desnico. V eni od tovrstnih oddaj se je oglasilo kar nekaj gledalcev, ki so izrazili svoje trdno prepričanje, da Slovenije, ki bi res se bila slovenska, sploh ni več – in je tudi ne bo več. Prvič zato, ker smo Slovenci praktično že izumrli, drugič pa zato, ker v Evropski uniji kmalu ne bo več manjših narodov, saj je že ogrožen celo obstoj največjih, na primer Nemcev.

Več desetletij dolgo in vse bolj silovito – sistematično – raznarodovanje evropskih narodov je že obrodilo želene sadove mednarodnega komunizma in daljnovzhodnih, (prav tako komunističnih) načrtovalcev konca Zahoda v Evropi in v ZDA.

Povsem jim je uspela na Zahodu uvedba in uveljavitev TUJIH kultur (imenovanih multikulturnost, v resnici islamizacija Zahoda). Uspelo je, komunističnim zarotnikom proti Zahodu, tudi to, da Evropejci sprejemajo islamski terorizem za nekaj povsem normalnega v marksističnem multikulturnem globalizma.

Slovenija pa je, na primer, nad največjo teroristično vojsko na svetu, nad palestinskim Hamasom, tako močno navdušena, da zadnje čase najuglednejše znanstvene in kulturne javne ustanove v Sloveniji večkrat kot slovensko izobesijo palestinsko zastavo. Enako je s sprejemanjem islamskega kulturnega in vsakršnega drugega nasilja še v marsikateri evropski državi. Da je nasilnost priseljencev do avtohtonega prebivalstva že skoraj neznosna in da se iz dneva v dan krepi antisemitizem, pa sploh ni treba poudarjati. Saj je iz medijev že vsemu svetu znano, da je Hamas s svojimi skrajno barbarskimi pokoli – in celo z ljudožerstvom – zanetil eno najbolj nevarnih vojn v zadnjem času, veliko bolj nevarno od vojne v Ukrajini. Države EU, skoraj vse že do konca okupirane z nestrpnimi, zelo nevarnimi in večstransko nasilnimi tako imenovanimi ilegalnimi migranti z Bližnjega vzhoda in iz Afrike, pa se zaradi teh nevarni priseljencev, samih pripadnikov islamskih kultur, bolj ali manj naklonjenih terorizmu, vse bolj odločajo za sprejemanje TERORIZMA, kakršnega izvaja Hamas, tudi za del evropske politike. Kar druga za drugo se tudi države EU vse bolj odločajo za priznanje Palestine – s Hamasom kot svojo elitno državno vojsko. Žal, niti toliko političnega razuma, ali vsaj sramu, nimajo zahodne države, še posebno v EU, da bi zahtevale vsaj razpustitev Hamasa, preden katera od njih prizna Palestino. Ne, ne, v EU smo praktično vsi solidarni z islamskim terorizmom in z islamskimi teroristi. V Sloveniji je to islamsko teroristično domoljubje že veliko močnejše od slovenskega. Pa naj raje ne govorim podrobneje o tem, da je sedanja slovenska oblast strogo prepovedala slovensko krščansko domoljubje v SLOVENSKI VOJSKI. Menda zato, ker bodo poslej slovenski komunisti (partijski teroristi) vodili obrambo države Slovenije skupaj z muslimanskimi skrajneži, na čelu s Hamasovimi izkušenimi teroristi.

In zakaj potem na desničarskih televizijah njihovi voditelji opozarjajo slovenske volivce, da morajo vsi na volitve, ker si bomo sicer, če ne bomo volili desnice, Slovenci sami krivi za svoj propad v naslednjem mandatu? Ampak, kaj naj storimo, če nas Slovencev ni več dovolj, da bi Slovenija ostala slovenska, da bi še ostala država?! Tujci, večinoma priseljenci z Balkana, Bližnjega vzhoda in iz Afrike, so zdaj večinsko prebivalstvo v Sloveniji. Slovenci smo samo še manjšina. Nikoli več ne bomo vodili države Slovenije. Ni Slovenija samo multikulturna, Slovenija NI VEČ SLOVENSKA. V tem je problem tistega slovenskega avtohtonega slovenskega prebivalstva, ki ve, da je s slovenskim narodom konec, njegovo politično vodstvo, lažnivo levo in obupano desno, pa si ne upa priznati, da smo IZGUBILI svoj narod in svojo državo. Slovensko državo zdaj že spet vodi PARTIJA, le da tokrat skupaj z – nekoč Titovimi – “neuvrščenimi” (terorističnimi) bližnjevzhodnimi priseljenci.

Ne, ne bomo za propad Slovenije in Slovencev krivi navadni slovenski volilci, bolj ali manj avtohtoni in verni Slovenci. Ne, ne bomo za poraz slovenskega, večinoma vernega in avtohtonega, slovenskega naroda na prihodnjih državnih volitvah krivi premalo številčni desni volilci. Za to, ker bodo spet zmagali levi politiki, diktatorski in grabežljivi partijski, tokrat skupaj s terorističnimi islamskimi priseljenci, je kriva zahodna raznarodovalna, terorizmu naklonjena in veleizdajalska politika EU. Ta politika je EDINI krivec za propad in dokončno izginotje številnih manjših narodov v EU, med prvimi pa Slovencev in Slovenije, komaj tri desetletja po osamosvojitvi leta 1991. Rešitve pa v teh političnih razmerah ni na obzorju nikakršne. Samo sprenevedali se bomo vsi še nekaj časa, nato pa bo na sončni strani Alp zavladal en sam – teroristični – islamizem. Tudi v Sloveniji bo tako, kot bo v vsej EU.