(PISMO BRALKE) Janšo za mandatarja! Vse drugo ne bi bilo niti demokratično niti pošteno

Piše: Frančiška Buttolo

Dragi Slovenci, samo Janša je po zadnjih volitvah pravi mandatar. Vsaka druga izbira ne bi bila niti demokratična niti poštena. Kljub temu da je to, kar počne zdaj dr. Robert Golob, ko išče stranke za svojo novo vladno koalicijo, za mnoge narodno zavedne državljane v nebo vpijoče znamenje bližnjega – popolnega – konca politične samozavesti in moči slovenskega naroda, s tem pa tudi samostojnosti Slovenije, si mnogi narodno zavedni Slovenci ne prizadevamo do zadnjega diha za svoj obstoj in ohranitev svoje države.

Na srce moramo najbolj zavedni Slovenci položiti tudi vsem številnim pišočim slovenskim domoljubom in še zlasti narodu zvestim poslancem v slovenskem novem parlamentu (v vseh strankah, saj je nekaj narodno zavednih poslancev tudi na levici), naj nikar ne molčijo in naj ne podpirajo nadaljnje Golobove koruptivne politike, za Slovenijo dobesedno smrtonosne. Dr. Golob ne more in ne sme biti več predsednik vlade v Sloveniji. To moramo zahtevati vsi slovenski domoljubi, tudi protestirati moramo, na vse moralno še dovoljene načine, čeprav se nam manipulacije dr. Goloba – ena bolj umazano uničevalna od druge, zlasti pa krivična – tako gnusijo, da si z njimi marsikdo ne želi mazati rok na protestih in s pisanjem. Pa vendar, moramo se upreti dr. Golobu, ker gre za Slovenijo.

Čeprav je ravnanje dr. Goloba za Slovenijo tako sprevrženo uničujoče in se protestiranje ali vsaj pisanje o tej sprevrženosti vsestransko upira vsakršnemu malo boljšemu okusu, zlasti pa ponosnemu slovenskemu domoljubju, se domoljubni politik oziroma pišoči Slovenec ne more in niti ne sme izogniti potrebi in dolžnosti, da dr. Golobu ne bi povedal, kar mu gre. Mora mu povedati, kako brezobzirno že več kot štiri leta uničuje samostojno in demokratično Slovenijo. Saj bi v nasprotnem primeru, če bi domoljubi večinoma kar molčali, s svojim molkom dajali dr. Golobu še večjo potuho.

Prav od odnosa vseh poštenih in domoljubnih državljanov Slovenije do koruptivnega sestavljanja nove koalicije dr. Goloba je odvisno, ali nam bo uspelo v deželi na sončni strani Alp ohraniti slovenski narod in Slovenijo ali pa se bomo vrnili na Balkan, v nastajajočo (drugorazredno!) »jugovzhodno regijo EU« s sedežem v Beogradu, tako kot nekdaj v Jugoslaviji. Da, čaka nas tretja marksistična multikulturna in globalistična – menda tokrat evropska – Jugoslavija.

V tej luči je povsem razumljivo – že prav zverinsko – sovraštvo političnih jugonostalgikov v Sloveniji do velikega domoljuba Janeza Janše, simbola samostojne Slovenije. To sovraštvo jugonostalgikov do Janše namreč izvira iz dejstva, da je med Slovenci prav Janša ostal simbol samostojnosti Slovenije in njene demokracije, ne pa nekdo, ki je bil ob osamosvojitvi nekakšen napol izdajalski partijski voditelj, pozneje pa še vedno samo z »zamrznjeno« partijsko izkaznico.

Milan Kučan, Zoran Janković, Robert Golob, Nataša Pirc Musar, Danilo Türk in še nekateri člani Kučanovega jugonostalgičnega klana v svojih jugonostalgičnih srcih v resnici sploh še ne priznavajo niti slovenske samostojnosti niti demokracije. Kako naj potem ti politiki priznavajo Janezu Janši, da je prav on za domoljubne in poštene Slovence, skupaj z dr. Jožetom Pučnikom, največji simbol obojega? Če je dr. Pučnik zaslužen za slovensko samostojnost in državnost, pa je Janša zaslužen za ohranitev slovenske demokracije, čeprav zdaj hudo ogrožene, vse do danes, ko nam jo hočejo na skrajni slovenski levici – morda s pomočjo nekaterih politikov v lažnih desnih strankah – dokončno vzeti, tako kot tudi samostojnost.

Zato, dragi Slovenci, moramo po zadnjih volitvah podpreti Janeza Janšo za mandatarja. Podpreti moramo takšno koalicijo, ki bo Slovence in Slovenijo ohranjala, ne pa obojega zapravila za nekaj podkupnine v kateri od mračnih balkanskih krčem, pa čeprav končno le v EU.