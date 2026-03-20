(PISMO BRALKE) Golobovo domoljubje je lažno 

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Takšno je moje mnenje. Jasno in glasno: dr. Golob, kot predsednik vlade, ni domoljub. Volila pa bom domoljubno SDS, ki jo vodi Janez Janša, junak osamosvojitve in demokratizacije Slovenije – že vse od začetka resnih prizadevanj za slovensko državo, od druge polovice osemdesetih in vse do danes.

Nikakor ne smemo verjeti Golobovemu lažnemu domoljubju, prav hinavskemu klicu SOS, tik pred volitvami, ker domoljubja dr. Golob, vsaj kot predsednik vlade, NE POZNA, pa naj še tako vpije, da je proti tujim vplivom na slovenske volitve.

Neverjetno, dr. Goloba se je polastilo silno domoljubje, vendar z neizogibno napako. Preveč očitno je namreč dejstvo, da zdaj, ko je DOKAZANO, da je do vratu vpleten v pravo komunistično mafijsko korupcijo, predsednik marksistične muultikulturne in globalistične stranke Svoboda, ki si nikoli ni prizadeval za omejitev vdorov ilegalnih migrantov v Slovenijo, brani slovensko suverenost pred Janševim domnevno predvolilnem potujčevanjem Slovenije. Bolj res pa je, da se je – zlasti po verodostojnem razkritju partijsko mafijskega vladanja dr. Goloba, že skoraj povsem obubožani in oropani Sloveniji – v njem prebudilo bolno, skoraj obsedeno sovraštvo do osebnostne in zgodovinske politične veličine Janeza Janše, ne pa domoljubje do SLOVENIJE. Kakšno domoljubje neki! Najprej je dr. Golob prosil policijo naj vrže na cesto vse domoljube (janšiste), podobno protislovenski so pod Golobovo vlado vsi javni mediji. Še na marsikaterem področju je tako. Pa saj je edina točka političnega programa sedanje vlade multikulturnost z odprtimi mejami in z odhodom skoraj vseh izobraženih in demokratičnih Slovencev, kot tudi dobrih slovenskih podjetij, v tujino. Tako vlada dr. Golob le z namenom, da bi v Sloveniji ostali “sami naši”, antinacionalisti, brez domoljubov. Dr. Golob je pred kakim dnevom izjavil,

Da je prosil Bruselj, naj očisti slovenijo tujih vplivov na volitve in podpre stranko svoboda.

Od kdaj pa je Bruselj slovensko mesto, morda celo glavno mesto Slovenije? Ali od takrat, odkar smo se odpovedali Beogradu? Ne, Slovenija je še vedno samostojna in suverena država, lahko pa sodeluje z vsemi ne-prepovedanimi podjetji po vsem svetu, če potrebuje ustrezne storitve. Da, tudi v boju proti korupciji v Sloveniji. Pa ne, da je dr. Golob prepričan, kako je korupcija edina prava politika za slovenijo, in ima zaradi tega vsak poskus boja s korupcijo za politični napad na suverenost slovenske države. Prav žalostno, če dr. Golob to res verjame. In nekateri ga bodo celo volili. Oh, čudne so poti slovenske politike