V Svobodi ne morejo preboleti, da se nam obeta sprememba izobraževalnega sistema, ki ne bo dopuščal indoktrinacije!?

Piše: Celjski glasnik

Za predstavnike Gibanja Svoboda bi bilo dobro, če bi se najprej seznanili ter razumeli pomen dveh besed: svoboda in demokracija.

Da temu ravno ni tako, se kaže tudi v nastopu njihovega poslanca, ki v kratkem videu da jasno vedeti, kako se ne morejo sprijazniti z napovedjo o nevtralnem šolskem sistemu, kjer ne bo prostora za indoktrinacijo. Še nekaj pa je bolj zaskrbljujoče in sicer, da smo po njegovih besedah štiri leta plačevali 1000 strokovnjakov s področja izobraževanja za pripravo enega kurikuluma.

Dejansko smo priča, kako je pomembna indoktrinacija otrok za slovensko levico, saj napoved Boruta Rončeviča o nevtralnem izobraževalnem sistemu, ne morejo sprejeti. Poleg tega ne razumejo, da lahko s kratkimi usmeritvami minister pripravi osnovo, da Slovenija pride do izobraževalnega sistema, kjer ne bo prostora za politiko in aktivizem.

Na drugi strani imamo državljane, ki takšno napoved novega ministra podpirajo ter se veselijo, da bo Slovenija končno dobila normalen izobraževalni sistem. Vsekakor pa lahko z morebitno spremembo financiranja sindikatov pridemo tudi do stanja, ko bo monopol SVIZ-a, ki ga vodi aktivist Branimir Štrukelj, prinesel umik aktivizma v izobraževalne sisteme?