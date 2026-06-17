RTVS še naprej izsiljuje

Piše: C. R.

Radiotelevizija Slovenija (RTVS), ki je uradu vlade za narodnosti in ministrstvu za kulturo že izstavila zahtevke za izplačila sredstev v skladu z novelo zakona o RTVS, ni prejela odgovora, da naj sredstva ne bi bila nakazana, so za STA navedli v upravi zavoda. To so povedali tudi zaposlenim na današnjem zboru delavcev.

Novela zakona o RTVS, ki jo je DZ sprejel decembra lani, določa, da bo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini štirih odstotkov od vrednosti zbranega rtv-prispevka letno. To znaša štiri milijone evrov. Programi narodnostnih skupnosti pa bodo glede na novelo zakona iz državnega proračuna letno sofinancirani v višini desetih odstotkov od vrednosti zbranega rtv-prispevka, kar znaša 10 milijonov evrov.

Vendar pa je uprava spomladi seznanila svet zavoda z mnenjem ministrstva za kulturo in za finance, da je treba za prejetje sredstev podpisati še pogodbo, medtem ko po prepričanju uprave dodatno pogodbeno urejanje z državo kot ustanoviteljico zavoda ni potrebno. Svet RTVS je stališče uprave podprl.

RTVS do zdaj ni prejela odgovora, da naj sredstva v skladu z novelo zakona ne bi bila nakazana, je za STA po zboru delavcev poudarila predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak.

Tudi za izplačilo sredstev za napredovanja zaposlenih je ne skrbi. Po njenem pojasnilu namreč ne gre za poseben ukrep RTVS, ampak za zakonsko urejen institut pospešenega napredovanja v plačni razred, ki ga določa zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in velja za vse javne uslužbence. Sredstva za njihovo izvedbo so bila po njenih besedah predvidena že v finančnem načrtu RTVS za letošnje leto.

Svet delavcev je sklical zbor delavcev z namenom, da zaposleni dobijo konkretne informacije glede finančnega stanja zavoda, je za STA povedal predsednik sveta delavcev Robert Pajek. Zaposleni po njegovih besedah pričakujejo, da se bodo plače nemoteno izplačevale tudi v prihodnje. Po črnem scenariju bi lahko zavod namreč glede na denarni tok postal insolventen že po izplačilu plač za avgust, je posvaril.