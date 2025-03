(PISMO BRALKE) Domnevno izbrisanim sovražnikom samostojne Slovenije

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Muzej narodne osvoboditve v Mariboru, naj ga kar pohvalim, je je ravnal popolnoma pravilno, ker je domnevno izbrisane “pobesil” na zunanji del ograje svoje prečudovite stavbe. Čestitam! Ne zaslužijo si nikakršne razstave v notranjosti muzeja. Še enkrat, čestitam!

V Sloveniji smo bili, smo in bomo MI gospodar, si predstavljajo domnevni izbrisani, vse dokler ne bo Slovenija ponovno del Balkana, v Jugoslaviji. Za nas, izbrisane, in samo za nas, morajo biti denar, čast in oblast v Sloveniji, vsaj dokler ne bo Slovenija spet v Jugoslaviji, zdaj samo še s projektom EU, z začasnim delovnim imenom Jugovzhodna regija EU. Seveda se popolnoma strinjam, da so med izbrisanimi tudi “zavedni” Slovenci, “domoljubni” Slovenci, tisti, ki se na ograji Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru še zdaj borijo za vrnitev Slovenije v Jugoslavijo. To so tisti Slovenci, ki so prepričani, da je bil slovenski narod z osamosvojitvijo dobesedno izbrisan iz svoje edine prave domovine, iz revolucionarne Titove komunistične Jugoslavije.

Zdaj, malo pred državnimi volitvami, pozivajo “izbrisani” s svojo razstavo v Mariboru, v bistvu, naj se slovenski narod vrne v Jugoslavijo. To za slovenske volivce pomeni, naj volijo dokazano nevarne komuniste, tako tiste, ki so prav po fašistično neposredno napadalni in nesramni lažnivci in tatovi, kot tudi tiste, ki se “delajo fine”, v resnici pa ničesar ne storijo za slovenski narod niti v primeru, ko vedo da v kaki kleti njihove občine razpadajo posmrtni ostanki množice nedolžnih žrtev “prvovrstnih” množičnih morilcev iz vrst Titove “narodne armije”. Posmrtni ostanki še vedno nepokopanih tistih Slovencev, ki so bili pobiti – da bi bil izpolnjen Speransov ukaz partizanski vojski – ukaz, naj genocidno očistijo Slovenijo katolištva – ljudi, navad, kulture, tradicije, vsega. Da, Sperans je ukazal IZBRIS slovenskega naroda, nič več in nič manj, ne le katolikov, skoraj vseh Slovencev, saj so bili takrat, med drugo svetovno vojno, praktično še vsi Slovenci katoliki.

Ampak zdaj je vse drugače. Komunizem Titove Jugoslavije je navsezadnje ob osamosvojitvi Slovenije dobesedno naplavil menda več kot 25 000 žrtev osamosvojitve Slovenije. Večinoma so bili “izbrisani” vsi tisti, ki še dandanes samostojne in demokratične Slovenije ne priznavajo. Se pa vse bolj vtikajo v slovensko politiko, ki jo hočejo – za zdaj še s propagando in na volitvah – znova spremeniti v del komunističnega Balkana.