(PISMO BRALKE) Demokracija v času slovenske Udbe – kolera, ki izčrpava demokracijo

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Zato še vztrajam, da v Sloveniji podtalno delujejo močne skupine nasprotnikov demokracije in v glavnem zagovornikov in močnih – še vedno vlada⁷jočih podpornikov jugoslovanskega komunizma.

Ti so zdaj nasledniki – najprej Stalinove, nato Titove, Kardeljeve in Kidričeve PARTIJE z njenimi tajnimi sodelavci, “diskretno” zbranimi v tako imenovanem Kučanovem klanu, kot je slovensko najstrašnejšo partijsko in udbovsko združbo imenoval Danilo Slivnik, gotovo najboljši slovenski novinar v zadnjih sto letih. Seveda pa sta partija in udba poskrbeli tudi zanj. Najprej sta ga – seveda – hinavsko sočutno – kot imata partija in udba v Kučanovem klanu navado – uvrstili med nesrečne in zaznamovane osebe. Od tu pa ni bilo več daleč do popolne diskvalifikacije tudi vsebinskega bistva Slivnikovega novinarskega dela. To bistvo pa je bilo Slivnikov pravični in prepričljivi napad na Kučanovo (slovensko) partijo in udbo, ker sta v prelomnih zgodovinskih trenutkih boja za samostojno in demokratično Slovenijo – partija in udba neusmiljeno branili jugoslovanski komunizem, z vso njegovo zločinsko revolucionarno zgodovino – od leta 1920 pa do osamosvojitve in še po njej. Brez pretiravanja je mogoče dodati, da je komunistični in udbovski Kučanov klan vodilna politična sila v Sloveniji tudi v sedanjem času, le da se zdaj s svojimi nespodobnimi hlapčevskimi ponudbami udinja levemu delu vrha EU, ki si prizadeva za ustanovitev regije tesno povezanih balkanskih držav v tako imenovani jugovzhodno regijo EU, pravzaprav nekakšni novi, “trdni” Titovi diktatorski državi, s sedežem v Beogradu (ker je to pogoj Rusije, da bi dovolila vstop svoje tesne prijateljice Srbije v EU). Kot je znano, sta udba in partija iz Kučanovega klana do zdaj uspešno uničili številna življenja slovenskih domoljubov in demokratov, njune čistke pa se ne bodo ustavile, dokler ne bo izkrvavel celotni najboljši del slovenskega naroda, žal tudi njegov žlahtni cvet najboljše slovenske mladine.

To, pospešeno uničevanje najboljšega dela mladih politikov v Sloveniji se zdaj tudi dogaja, zlasti v medijih na spletu.

Po grozljivih kritikah moje včerajšnje pohvale (na nekem desnem medijskem portalu) treh odličnih mladih slovenskih politikov, ki ne delujejo na podlagi marksistične “demokracije”, temveč po načelih tradicionalno evropskih demokratičnih načel, se je pokazalo, da so tudi v nekaterih desnih medijih podtaknjeni hudo nevarni pomočniki udbe in partije v tako imenovanem Kučanovem klanu. Pod mojim sestavkom s pohvalo vsej slovenski domoljubni in demokratični mladini je uredništvo desnega portala objavilo tudi popolne diskvalifikacije slovenske domoljubne in demokratične mladine. Ali zato, da te mladine slovenski volilci ne bi nikoli več volili?

Se huje pa je bilo zvečer – prav tako v nekem desnem mediju – ko je po večernih poročilih neki psiholog sicer priznal, da ni seznanjen z s problemi nekega mladega, izjemno uspešnega in priljubljenega mladega politika, pa je kljub temu – navidezno strokovno zelo prepričljivo – že kar DOLOČIL TERAPIJO, ki je vsebovala tudi “daljšo odsotnost z dela”. Ta – poudarjena – nujnost pa je bila v resnici tudi glavni del strokovnjakove nakazane (vnaprejšnje): TERAPIJE. Da, na desnem mediju se je dogajala ta “sočutna pomoč strokovnjaka”, ta zgodba s strokovno, zelo konkretno, terapijo, kar brez konkretne strokovne diagnoze. Moj Bog, kaj se v resnici dogaja v slovenski psihiatriji? Ali uredništvo tega medija strokovnjaka, ki ga je povabilo ni poznalo? Ali pa ga je, prav nasprotno, zelo dobro poznalo? V obeh primerih se kaže, ne le podoba slovenske psihiatrije, temveč tudi podoba, prava podoba vodstev desnih medijev: ali jim manjka poznavanja političnega stanja v Sloveniji, kar je problem, velik problem, ali pa so uredniki v resnici podporniki Kučanovega klana, torej še jugoslovanske partijske politike, podobno kot v stranki Levica, le da še bolj NEVARNO. Da, desni mediji so problem za slovensko samostojnost in demokracijo, ker so, kot vse kaže, pod prevladujočim vplivom sedanje udbe in partije, pod vodstvom Kučanovega klana. To grozljivo stanje v desnih medijih je že tako nevarno za slovensko demokracijo, da so zanjo manj nevarni celo nekateri levi mediji. Takšni so zlasti tisti z nekaj osnovnimi manirami, kar zadeva novinarsko profesionalnost, pa čeprav vlada v vseh slovenskih medijih, prav v vseh, komunistični in udbovski TEROR.

Kar zadeva mene samo, kar naj me žalijo in pošiljajo v “karanteno”. Še stokrat bi napisala, kar sem včeraj v svojem članku o mladih politikih (Mladi slovenski politiki, hvala vam!).

V tem članku je zapisano tudi tole:

Prav ta brezčutnost do posameznika in njegove osebnosti – v imenu nekega nedoločenega človeštva ali zgolj fikcije, da gre za clovestvo – je bila glavni vzrok, da je, Angela Vode, neuklonljiva borka proti vsem totalitarizmom, zapustila komunistično stranko. Gotovo bi bia vesela današnjih mladih slovenskih politikov, ne bi pa se razveselila strašljivo totalitarističnega zvočnega komentarja Jaše Jenulla, ki ga je o poslancu Andreju Hoiviku objavil na nekem mednarodnem portalu. Ne, ne, ne, ta komentar ne kaže nikakršne psihične bolečine svojega avtorja. Ta komentar kaže samo to, kako so se žive udbovsko partijske KORENINE potencialne možnosti za nove množične zločine slovenskih komunistov, tokrat zlasti članov stranke Levica in njenih vidnejših podpornikov. *

– – – – – – – –

Opombi

* Pod tem člankom (Mladi slovenski politiki, hvala vam!) pa so različni Odmevi, tudi ta dva:

1. komentar

Sta si pa precej podobna in Francka iz Butal celo misli, da sta podobno misleča !

Le eno skupno lastnost imata, psihične motnje in tokrat je Hoivik imel srećo, da so ga policisti in gasilci pravočasno spravili dol s strehe…..

HVALA POLICISTOM IN GASILCEM, DA SO GA REŠILI. JANŠA PA SE JE ZAMUDIL Z NJIM LE TOLIKO, DA GA JE POKLICAL NA TELEFON IN TO JE TO. (komentator s podpisom Dieta)

2. komentar

Citiram: “Ena sama čista radost nas lahko navdaja,……”, da imamo v Sloveniji toliko zblojenih “starejših podpornikov” stranke SDS, ki pojejo hvalnice Tik tok “vplivnežem” in psihično nestabilnim politikom, a ne Frančiška? Daj, napiši še kakšno lepo štorijo. Pa lep demokratičen pozdrav! (Komentator s podpisom Franc Sever)