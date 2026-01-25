e-Demokracija
4.2 C
Ljubljana
nedelja, 25 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(PISMO BRALKE) Aktivistka Nika Kovač in Kučanov klan

Prejeli smoSlovenija
foto: montaža Demokracija

Piše: Frančiška Buttolo

Vse leve stranke so en sam jugonostalgični Kučanov klan. Ker tega nočemo videti pred volitvami,  bomo občutili po volitvah! Na letošnjih državnih volitvah gre v Sloveniji samo za eno:  za legalno in legitimno vrnitev na oblast komunističnega totalitarnega in   jugonostalgičnega Kučanovega klana. Zato moramo biti na slovenski politični desnici na skorajšnjih državnih volitvah sami svoje SREČE KOVAČ. Ne nasedajmo levim,v resnici pa  komunističnim levim strankam.

Žal, vrnitev Slovenije v komunizem podpira tudi levi vrh EU, ki s komunističnim revolucionarnim  rušenjem sedanje vlade v Srbiji – kot je že dolgo znano – ustvarja pogoje za ustanovitev tako imenovane  jugovzhodne regije EU, nekakšne nove Titove Jugoslavije (še vedno brez rešenih problemov med Srbijo in Kosovom, ter Srbijo in Bosno, pa še z marsikaterimi drugimi, zlasti kar zadeva odnose med Srbijo in Rusijo).

Zaradi vsega tega se mi je strašno politično zagnusilo “revolucionarjenje”  aktivistke –  prave rdeče  čarovnica na metli – Nike Kovač,  ko sem pred nekaj dnevi brala, kako si je javno vzela za političnega  talca dr. Anžeta Logarja.

Za njegovo izpustitev iz svojih politično umazanih  krempljev pa je zahtevala, naj se odpove kakršnimkoli stikom s stranko SDS, zlasti pa z njenim predsednikom gospodom Janezom Janšo. V resnici pa je dr. Logarju grozila, da ne bo nikoli videl  komunističnih nebes Kučanovega klana po prihodnjih volitvah, če se ne bo javno pridružil jugonostalgični  komunistični partiji Slovenije ali Kučanovemu klanu. Aktivistka Nika Kovač je v svoji nadutosti in s pooblastili kakega  stalinističnega  “kadrovika” v Kučanovem klanu dr. Logarju zagrozila z enako grožnjo kot je to –  takoj po končani drugi svetovni vojni  – storil Tito, ko je  z balkona slovenske univerze v Ljubljani,  le kak dan pred poboji, zagrozil  slovenskim nasprotnikom slovenske revolucije (kmetom, meščanom, duhovnikom, meščanski inteligenci in domobranski vojski, tako rekoč celotnemu delu slovenske desne elite),  da ne bodo več gledali naših lepih planin.

In resnično je  skoraj vsa slovenska desna elita v par letih izginila. Tito jo je najprej velik del pobil, jih skoraj vse oropal. (nacionalizacija!), nato zahrbtno izgnal čez zahodno mejo (skozi točo krogel iz pušk JLA) in nazadnje, kolikor jih je še ostalo, skoraj vse prisilil k  priznanju totalitarnega komunističnega sistema in sodelovanju v njem.

In natanko te Titove vrednote so še vedno glavne točke političnega  programa slovenske levice na letošnjih volitvah. Natanko takšen pa je tudi program levega vrha EU, vsaj rako je leta 2021 – ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije –   v svojem govoru ob Blejskem jezeru izjavila – dvakrat – predsednica Evropske komisije. Janše, takrat predsednika vlade in njenega gostitelja, ni niti omenila, Kučana pa je pohvalila vsaj dvakrat. Ga je pa tudi citirala, tisti citat, na večer ob ustanovitvi in tik pred napadom JLA, , da Slovenci lahko sanjamo o svoji samostojnosti, vendar  bo jutri nov dan. In ta dan, vsaj tako lahko razumemo aktivistko Niko Kovač,  naj bi napočil po zmagi levih strank na letošnjih volitvah 22. marca.

Ne, ne bo dr. Anžeta Logarja in njegove stranke v partijskih nebesih v vrhu prihodnje jugonostalgične komunistične   Golobove koalicije (med  Svobodo,  Resnico in še katero stranko z  levice), če dr. Golob  ne  bo – javno –  preklel Janeza Janše in SDS, in tako stopil v  udbovsko partijski Kučanov klan.

 

O, kakšna  strašljiva politična coprnica je postala aktivistka Nika Kovač, nekakšen  pomožni stalinistični “kadrovik” Kučanovega klana, zelo, zelo cenjenega med levimi jugonostalgični  izdajalci slovenskega naroda  doma, pa tudi v samem levem delu vrha EU.  Zato prav ona prevzema usmerjanje letošnje slovenske  leve predvolilne kampanje v svoje – od najbolj komunistične politike umazane –   “nevladne” roke, politično krvave  od    “uspešnih”  evropskih zmag za več splavov v EU. Pa saj se ji, kar zadeva humanost,  politično  omejeni  siroti, niti ne sanja, da je za marsikoga, ki je izgubil svojega ljubljenega  otroka,  splav še  vedno  predvsem SMRT. Smrt nedolžnega bitja. Ampak slovenskim komunistom, še zlasti v Kučanovem klanu,  k je takšen občutek tuj in neznan. Zato pa še zdaj  ne dovolijo  pokopov nedolžnih žrtev svojih prednikov  po drugi svetovni vojni.  So komunisti pac večinoma brez srca in brez vesti. Aktivistka Nika Kovač pa je njihova  –  čarovniška –  maskota.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026