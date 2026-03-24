(PISMO BRALCA) Vprašljiva legitimnost volitev

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Kot volivec, ki želi verjeti v demokratični proces, se znajdem v neprijetnem položaju. Bolj ko naj bi bile volitve prostor popolne transparentnosti in zaupanja, bolj vsaka nepojasnjena podrobnost odpira dvome. Proces, ki bi moral potrjevati legitimnost oblasti, začne sam postajati razlog za vprašanja o njej.

Kako naj verjamem rezultatom, če obstajajo utemeljeni sumi nepravilnosti? Kako naj zaupam procesu, če nenadni in nepojasnjeni preobrati rezultatov vzbujajo občutek, da nekaj ni sledljivo ali jasno razloženo? Ali so volitve res verodostojne, če se pojavljajo informacije o nepravilnem ravnanju z glasovnicami ali volilnimi skrinjicami, ravno tam, kjer bi moral biti nadzor najstrožji?

Dodatno zaskrbljenost vzbuja možnost, da so nekateri že med glasovanjem imeli vpogled v delne rezultate. Če to drži, ali je sistem sploh pošten? Ali lahko govorimo o legitimnosti, če nadzor nad volitvami ni očitno neodvisen in uravnotežen? In kaj pomeni svobodna volja volivcev, če obstaja možnost vplivanja na ranljive skupine?

Tehnični zapleti in pomanjkanje jasnih, razumljivih podatkov dodatno zamegljujejo sliko. Namesto da bi pomirili dvome, jih še poglabljajo. V takšnem okolju se ne sprašujem več le o izidu, temveč o samem temelju zaupanja v sistem.

A kljub temu se zavedam, da dvom sam po sebi še ni dokaz. Prav zato menim, da je ključno ravnati odgovorno:

Najprej je treba zahtevati dokaze, ne sklepov. Konkretni, preverljivi podatki, zapisniki, časovnice, postopki štetja, so edina trdna podlaga za razumevanje.

Drugič, nujno je podpreti formalne postopke. Pritožbe na volilne komisije, pobude za revizijo in ustavna presoja so legitimne poti, ki dvom lahko spremenijo v pravno relevantno vprašanje.

Tretjič, transparentnost mora biti popolna. Javna objava vseh zapisnikov, jasna pojasnila sprememb rezultatov in neodvisen nadzor niso privilegij, ampak pogoj za zaupanje.

Četrtič, pomembno je, kdo preverja. Neodvisni opazovalci, predstavniki različnih političnih strani in, če je mogoče, mednarodne institucije lahko zagotovijo dodatno kredibilnost.

In nenazadnje: izogibati se je treba hitrim zaključkom. Prehitre in nepodprte obtožbe o ponarejenih volitvah lahko škodijo verodostojnosti in nehote prispevajo k širjenju dezinformacij.

Moje bistvo ni slepo nezaupanje, ampak zahteva po preverljivosti. Demokracija ne temelji na tem, da verjamemo brez vprašanj, temveč na tem, da lahko vsak dvom preverimo, razjasnimo in če je treba, tudi odpravimo.