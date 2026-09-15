(PISMO BRALCA) Prisega predsednice, nesreča in odprta vprašanja

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Spoštovana predsednica Nataša Pirc Musar, vas lahko kot državljan in davkoplačevalec preprosto vprašam: Kaj se je v resnici zgodilo pri obeh prometnih dogodkih, povezanih z vašim službenim spremstvom, in ali lahko državljanom pokažete uradne zapisnike, podatke in izvirne dokaze, na podlagi katerih lahko sami preverimo, da je bilo vse izvedeno zakonito in pravilno?

Ne sprašujem zato, da bi vas vnaprej obtoževal.

Sprašujem zato, ker državljani plačujemo policijo, vaše varovanje, službena vozila in državno upravo.

Če je bilo vse narejeno po pravilih, potem verjamem, da na preprosto vprašanje lahko dobimo tudi preprost odgovor:

Kaj se je zgodilo, kdo je odločal in kje so dokazi?

Če je bilo vse v redu, naj se to jasno pokaže.

Če pa je kdo naredil napako ali kršil pravila, pričakujem, da bo za to tudi odgovarjal.

Ne želim govoric, političnega prerekanja ali medsebojnega obtoževanja. Želim samo resnico, dokumente in enaka pravila za vse.

Ob tem vas kot predsednico republike spominjam tudi na moralno odgovornost, ki izhaja iz prisege, ki ste jo dali ob nastopu funkcije. Ta funkcija ne pomeni le časti in pooblastil, ampak tudi posebno dolžnost do državljanov, ustavnosti, zakonitosti, odgovornosti in zaupanja javnosti. Prisega je zaveza, da se javna funkcija opravlja odgovorno in v interesu vseh državljanov, zato je tudi dolžnost predsednice, da v okoliščinah, ki vzbujajo vprašanja javnosti, pomaga razjasniti dejstva in omogoči preverljiv odgovor.

Tako kot bi to pričakovali od vsakega drugega državljana, pričakujemo tudi od predsednice republike.

Ali nam lahko torej preprosto poveste, kaj se je zgodilo in ali ste pripravljeni javnosti pokazati dokaze, ki to potrjujejo?