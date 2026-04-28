(PISMO BRALCA) Stanje po neki revoluciji – poizkus izhoda iz njega

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

V tem prispevku se nameravam ukvarjati predvsem z negativnimi učinki zadnje revolucije v razvoju orodij na družbo. O tem sem že precej pisal, gre za razvoj visoko razvitih orodij (VRO) v zadnjih stoletjih. O učinku le-tega (moderne tehnike) na naravo se namreč precej piše in govori, manj pa o tem na družbo. Ta »napredek« namreč ni prinesel damo dobrih stvari (blaginjo, udobnosti), ampak tudi negativne učinke, in kakor se negativni stranski produkti masovne proizvodnje in potrošnje nalagajo v naravi, tako se negativni učinki modernih znanosti in tehnike kopičijo tudi v človeški družbi. Zato bo ta civilizacija, temelječa na tem, delovala vedno teže (pravzaprav se to že dogaja), če bomo nadaljevali s tem, se bo to stopnjevalo, prihajale bodo vedno številnejše in vedno hujše krize, lahko se vse skupaj izteče v neko globalno katastrofo.

Kako je pravzaprav s to revolucijo (VRO)? Govori se o štirih industrijskih revolucijah, a osebno v tem vidim le eno: vsega pač ni bilo mogoče izumiti in vpeljati v proizvodnjo naenkrat! In ta napredek ne more iti v neskončnost (tega sem se dotaknil v prejšnjem članku), empiričnim znanostim se zarisujejo meje in velikih izumov tudi ni več. Izum UI je zame zadnji stadij v tej revoluciji, ki se s tem postopno zaključuje. A ravno na tem področju se danes dogaja spopad med velikimi igralci: kdor bo zmagal v tej visoki tehnologiji, naj bi prevladal na planetu! Zato se je že začela vojna za redke kovine, minerale in zemlje, potrebne za zeleni prehod in vso to digitalno tehniko. Toda zanjo je potrebno tudi ogromno elektrike za pogon in vode za hlajenje, zato se sprašujem, če se ne bodo pojavile omejitve tudi glede tega.

Racionalizem in materializem

Kot že rečeno, tukaj se nameravam dotakniti negativnih učinkov tistega, kar je prinesla moderna (s svojim znanjem, s tehniko) na človeka, na družbo. Ta civilizacija namreč ne bo več mogla dolgo po tej poti, ne da bi zahajala v vedno nove krize in katastrofe, potreben je torej prehod v novo obliko civilizacije oz. v novo dobo, za kar pa moramo oceniti stanje na svetu, kakršnega je ustvaril ta razvoj (zadnja revolucija v razvoju orodij), ta razvoj se zaključuje in lahko potegnemo črto in ocenimo, kaj je prinesel dobrega in kaj tudi slabega. Dober je v zadovoljevanju telesnih potreb človeka (a to je šlo tudi na račun uničevanja narave), tukaj bom skušal nakazati, zakaj je moderna doba zelo slabo delovala na človeka kot (tudi) duhovno bitje. In izhajal bom iz naslednjega stavka iz knjige RŽVB: »Satanova zmaga: ko mu uspe speljati dušo v propad«. Da, znanje in način življenja, kar je dala moderna – vse to povzroča propadanje človeške duše! Stanje v današnjem svetu je namreč (kot je opisano v RŽVB) takšno: porazno – označujejo ga nered, duhovna smrt in gospostvo satana. In sredi takšnega sveta bo treba začenjati nekaj novega!

Skušal bom nakazati, zakaj moderni znanost in tehnika povzročata širjenje racionalizma in materializma v sodobnem svetu in s tem posledično propadanje duš: »V ateizem vas je zapeljal duh racionalizma in materializma«. Res, v sodobnem svetu smo priča masovnemu pojavu brezboštva (poganstva), in jasno je, da ateizem pomeni življenje duše v temi in s tem njen propad.

Racionalizem: začne se s postavljanjem Razuma na prvo mesto (v srcu), a to povzroča okužba možganov z racionalističnim znanjem naše dobe, ki se dogaja zlasti v šolskem sistemu. »Kuga vaše dobe se imenuje racionalizem in racionalizem je smrtonosen«. Smrtonosen za dušo: zakaj? Ker je oblika ponavljanja izvirnega greha, ki je prvemu človeku prinesel duhovno smrt, človek, ki na to mesto (ki pripada Bogu) postavi svoj Razum, s tem namreč postavi na to mesto tudi sebe, Človeka. Duh, ki duši prinaša Življenje, se namreč v človeku ne sme srečati z nobenim tekmecem, zato Jezus naroča: »Naj vaš duh (razum) ne bo tekmec Duhu«.

A ravno to je satanov cilj: povzročati propadanje, uničevanje duš, voditi v duhovno smrt. Zato je logično, da pri tam uporablja racionalizem, ki to povzroča, vse to je v knjigah RŽVB opisano: »V vaših dneh satan prihaja z orožjem racionalizma. Prihajam, da bi našel stvarstvo v rokah hudiča, ki ga hrani z racionalizmom«. »Orožje racionalizma« je moderna znanost, ki se je v šolskem sistemu učijo VSI. A satan hrani množice z racionalizmom tudi tako, da pošilja v svet lažne preroke, ki so racionalistični filozofi naše dobe.

Materializem: v materialističen način življenja nas je zapeljala moderna tehnika, ni težko videti, zakaj. Omogočila je masovno proizvodnjo, in to neštevilnih novih stvari, kar ustvarja uživaško potrošniško družbo pohlepa, materialnih vezanosti in ljubezni do denarja. V RŽVB pa piše: »Ko se duša preda materializmu in se oprime tega, kar ji ponuja svet, s tem dovoljuje, da jo napolni tema, ker v njej ni več prostora za Duha, da bi rasel v njej.«

Se pravi, tako v primeru racionalizma kot materializma ni v duši prostora za Duha, ki pa za dušo pomeni živo Vodo in nadnaravno Luč, zato takšno stanje povzroča njeno propadanje in smrt: »Tvoj duh potrebuje mojo Luč in moje Izvire kot potrebuje cvetlica vode in svetlobe za svojo rast. Naj tvoja duša plava v mojem Duhu kot riba v vodi. Zunaj te Vode duša umre in se posuši. In brez te Luči (Duha) boš umrl«. Zato to oboje povzroča propadanje in smrt duše.

Posledica tega modernizma je, da danes živimo v času nereda in puščave, ki je puščava v dušah: »Puščava je v vaši notranjosti«. In v svetu duhovne smrti. Iz česar pa sledi, kakšno znanje bo potrebno za uvajanje nove (po-moderne) dobe: takšno, s katerim bo mogoče to premagovati in odpravljati to (duhovno) smrt.

Resnično življenje v Bogu (RŽVB)

12 knjig s tem naslovom je dano »za rešitev naše dobe«. V njih so sicer razne teme, a ta skupni naslov razkriva njihov glavni namen, obenem pa potrjuje, da nas je moderna res pripeljala v to : v propadanje duš in v duhovno smrt. Glavni namen je torej obnavljanje duš in premagovanje te smrti, duhovna smrt namreč pomeni odsotnost duhovnega (notranjega, višjega) Življenja, ki je lahko samo življenje duše v Bogu, natančneje v božjem Srcu.

V njih je rečeno tudi, da vsebujejo znanje za novo, po-moderno dobo, in glede na ugotovljeno je logično, da je to znanje za premagovanje krize duha, za doseganje Življenja duše v Bogu. To pa je nujno znanje o poteh hoje za Kristusom: »Če bi poslušali moje klice in hodili po mojih potih, ne bi bilo puščave (v dušah)«. Da bi po tej poti hodili, pa jo mora človek prej najti, odkriti, za kar pa ja mnogokrat potrebna pomoč »od zgoraj« (milost), zato je v teh knjigah znanje o Besedi, o milostih, o znamenjih, in predvsem o Svetem Duhu – vse to se človeku vedno daje po Duhu! A Duh, ko človeku prinaša Besedo, jo vedno v srce (v dušo), zato so pomembne tudi resnice o duši. Sploh bo potrebno obnoviti znanje o njej, jo najprej sploh priznati, zaradi znanj moderne namreč mnogi sploh ne verjamejo v njen obstoj (a ta problematika je zelo usodna, če namreč v telesu ni neumrljive duše, je s smrtjo vsega konec!). Da, kakor se je namreč moderna doba med drugim začenjala tudi z raziskovanjem telesa, tako bo eno temeljnih znanj za po-moderno nujno tudi znanje o duši. Če naj bi delali za dušo, jo moramo najprej sploh priznati in potem spoznavati njene potrebe.

In videnja kot božja znamenja bodo tudi v novi paradigmi nekaj ključnega, kajti po teh »znamenjih Kristusove krvi« prepoznamo voljo Boga in pravo pot v življenju, in resnico o dogodkih sveta. Za njihov nastanek pa je potrebno oboje: Duh in duša. Kant, ko je pisal o razsvetljenstvu, je naročal: »Imej pogum, uporabljati svoj razum!« Za po-moderno (za »novo razsvetljenstvo«) pa naj velja: »Imej pogum uporabljati svojo dušo!«