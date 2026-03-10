(PISMO BRALCA) Slovenska resnica

Piše: Lojze Grojzdek, Cerklje ob Krki

Naši ljubljeni deželi Sloveniji se bliža zelo pomemben, lahko tudi usoden trenutek naše bodočnosti, kar bomo potrdili na bližujočih se volitvah.

Sam zelo rad spremljam soočenja in mnenja državljanov, kjer so seveda različni pogledi in stališča, kar se bo v bližnji prihodnosti vse osvetlilo. Kot vnet rodoljub upam in vem, da bo resnica zmagala. Najbolj negativna pa je dvoličnost tistih, ki vse obljubljajo s figo v žepu, a so še vedno navdušeni nad tekovinami ranjke Jugovine, kar se je letos potrdilo v Velenju, ko so v nekaj dneh postavili odžagano glavo zločinca Tita nazaj. V vednost: zverinsko pobite nedolžne žrtve partizanskih zločincev več kot 80 let čakajo v plastičnih vrečkah na dostojen pokop. Sramota brez primere!

Zato je nujno odstraniti vsa obeležja teh zločinskih “herojev” in jih zmetati na smetišče zgodovine. Dovolj je zavajanja in laži! Tudi na RTV doživljamo to dvoličnost, ker želijo vse obvladovati. Neverjetna je tudi obtožba J. Janše; povsod ga sramotijo, obtožujejo, poleg tega pa krivdo pripisujejo Katoliški cerkvi in nam kristjanom. Mi hočemo resnično demokracijo in nikakor Gibanje Svoboda, ki je v resnici Gibanje diktature.

Ta uvod sem omenil prav namensko, da osvetlim odločitve tistim, ki nasedajo tem vsevednežem tipa Golob, Kordiš, Jenul, Maljevec, Vonta in podobnim.

Tu prilagam zelo močno razlago o pomenu resnice iz knjižice On in sin:

Resnica se bliža svoji potrditvi. Je večna in neuničljiva. Ostane to, kar je, ker stoji na trdnih temeljih in se ne spreminja. V ničemer nikoli ne zanika sama sebe. Resnica izhaja iz globine Boga in ne potrebuje zagovornika. Ta svet stoji na laži. Prepleten je z njo in ji daje verodostojnost. Trudi se z lažmi izbrisati našo grešnost in nespremenljivost. Majhna laž je nujna. Velika, da je večkrat potrebna v dobro interesov. Jaz pa vam pravim, da je laž vedno zla, mala ali velika. Nikoli opravičljiva! Je glavni rušitelj zaupanja in izhaja iz gospodarja laži. Satan je njen oče. On jo želi narediti sprejemljivo in agresivno. Zato bodo imeli delež z njim vsi, ki se opirajo, živijo in gradijo z njo. Laž bo razkrita in sojena po resnici. Resnica prinaša odrešenje in jasnost. Resnica prinaša mir. Spuščate se k dnu brezna zmešnjave in luhovne zmede tega sveta. Rešitev bo prejel tisti, ki živi iz resnice, kajti Resnica sem jaz in zlomil bom zadnjo laž tega sveta! Živela mlada dežela Slovenija!