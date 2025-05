(PISMO BRALCA) Skrajna desnica – kaj je to?

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Politično »skrajno desno« ima navadno zelo negativen prizvok, jasno, zakaj: zaradi nacizma in fašizma – dveh režimov, ki sta v ne tako davni preteklosti povzročila ogromno gorja evropskemu človeku. Seveda glede tega radikalna levica (komunizem) ni bila nič boljša. Značilno pa je, da je naša levica (komunisti, socialisti) vedno znala izkoristiti antipatijo ljudstva do fašizma (nacizma) tako, da je vse, ki niso »njihovi« označila za »skrajno desne« ali za fašiste, jih s tem proglasila za izrazite negativce, za politično nevarne in se je zato proti njim treba boriti.

Danes je ta problematika (skrajno desnega) v Evropi spet postala aktualna, ob vzponu skrajno desnih strank (Afd v Nemčiji, Nacionalnega zbora v Franciji, Svobodnjakov v Avstriji), govori se o neki obrambi (požarnem zidu) pred njimi. Vzrok vzpona: omogočil ga je sam sistem demokracije, ko veliko volivcev voli takšno stranko. Zato se tu postavlja samo eno vprašanje: zakaj pri volivcih tak porast naklonjenosti do nje? Mislim, da so stvari več ali manj na dlani: »skrajno desne« stranke imajo v programu omejevanje priseljevanja ali celo izgon migrantov – posledica levo liberalne in globalistične politike zadnjih desetih, dvajsetih let, ki je v Evropo spustila cele reke, milijone beguncev, zlasti v velemestih so se pojavili kaos, nasilje, kriminal…, in ljudi je postalo strah. Tudi namen te politike je jasen: s tem odpraviti razlike med evropskimi narodi in nazadnje tudi njihove različne kulture in nacionalne države, vse skupaj naj bi se, dolgoročno gledano, pretopilo v neko enotno evropsko nacijo (belci in ne-muslimani naj bi tu npr. postali zgolj manjšina!). Toda – ali ni bila ta politika tudi izredno kratkovidna!? Njeni snovalci bi morali predvideti, kaj se bo zgodilo: da se bo pri avtohtonih Evropejcih pojavil odpor do tega nasilja in da bodo začeli voliti stranke, ki se bodo borile proti prekomernemu priseljevanju.

Od tega pa lahko pride neka nova nevarnost za Evropo: te (skrajno) desne stranke so tudi suverenistične, lahko se odločijo celo za odhod (-exit) iz nje, namesto poenotenja EU se bo zgodil njen razpad, tega pa si ni želeti, to bi bilo za vse nas zelo slabo. In poleg tega te stranke simpatizirajo s Putinom, njemu pa bi ugajala neenotna, razbita EU.