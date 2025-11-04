(PISMO BRALCA) S kaosom nad kaos na Vršiču (+FOTO)

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

V soboto, 18.10.2025, sem se odločil, da se peljem čez Predel in Vršič, ključni prometnici za Bovško, Posočje in širše, ki bosta v prihodnjem letu prometno zelo omejeni. Predel zaradi dolgotrajne popolne zapore pri trdnjavi Kluže, kjer bodo osem mesecev postavljali zaščitne mreže na strmi, trdni steni, kar glede varnosti sploh ni nujno! Kilometer naprej proti Logu pod Mangrtom je zelo nevaren odsek, s katerega se vali kamenje in skalovje na lepo obnovljeno cesto. Kaže pa, da bo ostalo pri praksi, da porabimo denar, ki je na voljo, četudi izvedba ni nujno potrebna, resnična in zelo velika nevarnost pa ostaja.

Vršič pa bo deležen eksperimenta omejevanja prometa in ravno je potekal 14-dnevni preizkus delovanja zapornic oziroma novega prometnega režima na vršiški cesti. Sredi dneva sem v Kranjski gori naključno na spletu prebral: »Ne hodite na Vršič, ker je neprevozen!«, »Prava norišnica!« in podobna opozorila, zato sem se proti domu, čez Vršič odpravil brez naglice in ob 14.24 uri, sem pravilno na desni zapornici pri Jasni, prevzel listek za parkiranje, saj sem se nameraval ustaviti na prelazu in preveriti, kaj se dogaja. Že od Mihovega doma naprej so bila izven cestišča pravilno parkirana številna vozila in tako je bilo povsod, kjer je bilo mogoče. Vsa parkirišča so bila nabito polna, saj je prekrasno vreme na Vršič privabilo veliko ljudi, ki so se pripeljali s svojimi vozili.

V eS-u (dvojni ovinek) pod Erjavčevo kočo pa so se začele težave, saj je veliko število brezvestnih voznikov parkiralo bolj ali manj na cestišču, tudi na ožjih delih in onemogočilo normalno prevoznost. Nekje nad Tonkino kočo sem srečal policijski kombi, ki se je vračal proti Kranjski gori. Pravijo, da so izrekli ogromno kazni, a so očitno obupali, saj je bila situacija nerešljiva in je bilo prevelikemu številu voznikov normalno, da parkirajo na cesti, tako da je postala enosmerna oziroma težko prevozna. Žalostno in nesprejemljivo!

Zelo sem bil presenečen, da je bil večji del prelaza gradbišče tako kot meseca julija. Parkirni listek mi ni pomagal, saj je bilo parkirišče na naši strani zasedeno. Na dobro utrjenem makadamu, najbrž bo sledilo asfaltiranje, če bodo varuhi narave dovolili, je bilo na voljo 39 (neoznačenih) od napovedanih 92 parkirnih mest! V vzvratnem ogledalu sem opazil, da eno vozilo zapušča parkirišče in sem uspel nekako obrniti in parkirati. Na prelazu ob 15.00 uri ni bilo nobene uradne osebe ali redarjev in podoba je bila takšna kot v juliju, edino ovčk ni bilo več, ker so v tem času že v domačem hlevu.

Priznam, da nestrpno pričakujem poročilo direkcije o rezultatih preizkusa novega sistema. O kakšnih napakah najbrž ne bo govora oziroma bodo do poletne sezone »odpravljene«. Namen preizkusa je bil, da se pridobijo izkušnje, saj obstaja bojazen, da bo ob vzpostavitvi zapornic v glavni sezoni, prišlo do prometnega kolapsa in ravno to se je zgodilo na sončno soboto v drugi polovici oktobra!

Krivdo velja pripisati čudakom, ki si omislijo ogled prečudovitih macesnovih zaves in po nemarnem obremenjujejo vršiško cesto. Vsi skupaj moramo sprejeti dejstvo, da poslej Vršič ni več namenjen izletom in uživanju v njegovih lepotah. Zanimivo je, da mediji, ki so vsi od kraja opozarjali na preizkusni čas in dajali podrobna navodila kako naj se vozniki obnašajo, o sobotni polomiji niso poročali, čeprav je veliko utemeljenih razlogov za zaskrbljenost.

Preizkus je bil izveden neresno, saj ni mogoče razumeti kakšne izkušnje lahko pridobiš za prihodnjo glavno sezono, ko je več kot polovica prelaza še v gradnji in je na voljo samo 39 parkirnih mest. Mogoče pa so preizkušali možnost, da bi bilo v prihodnosti samo toliko parkirnih mest na prelazu Vršič.

Klin se s klinom izbija je veljalo nekoč; poizkus, da bi s kaosom rešili kaos na vršiški cesti, pa se ni obnesel. Nasprotno, vse kaže, da so prometni kaos, ki je doslej trajal, recimo dva tedna na višku poletne sezone, razširili na celo leto.

Najbolj pogosto vprašanje je, zakaj so postavili zapornice ob vznožju prelaza Vršič, kjer nimajo nobenega smisla in bo »največji problem«, če bo kateri od voznikov v tranzitu, zasedel prosto parkirno mesto! Tisti, ki poznamo razmere, vemo, da gre za prehodno obdobje, končni cilj pa je, da bodo cesto čez Vršič zaprli za promet, kar je nedopustno in sramotno!

Predniki so v preteklosti iskali in proučevali vse možnosti za boljše prometne povezave kot temeljni pogoj za obstanek življenja in razvoj v našem prelepem koncu. Mi pa v enaindvajsetem stoletju delamo nasprotno, promet omejujemo in zapiramo in pospešujemo demografski zlom!