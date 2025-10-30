(PISMO BRALCA) Pozdravljen PV golob (ni slovnična napaka, priimek iz spoštovanja do tebe kot PV namerno pišem z malo)

Piše: Anton Rus, Novo mesto

Glede na potek včerajšnjih (28. 10., op. ur.) popoldansko-večernih dogodkov v Novem mestu, kot državljan te države čutim dolžnost, da se oglasim. V nadaljevanju te bom tikal kljub temu, da v življenju nisem tikal še nikogar (niti najstnikov), ki ga nisem osebno poznal. Vzroki za tikanje se navedeni v nadaljevanju.

Včeraj pozno popoldne sem se udeležil protestnega shoda, s strani Romov in vlade tlačenih, Dolenjcev, Belokranjcev, Posavcev, Kočevcev, Ribničanov… Če nisi videl (si pa gotovo slišal). Poln Glavni trg nas je bilo, kaj poln, nabito poln. Kaj si desettisočglava množica misli o tvojem premier-jevanju si lahko slišal, saj svojega licemersko sprenevedavega nastopa niti nisi mogel normalno začeti. Žal pa nisi slišal pripomb in izjav mnogih posameznikov iz včerajšnja množice, ki so glasno izražali gnev nad tvojimi lažmi, delom in sprenevedanjem. Laži je bilo v času tvojega vladanja in tudi pred volitvami toliko, da bi bilo iz njih mogoče natisnili zajetno knjigo.

Če bi bilo teh laži le za kako stran bi jih navedel, tako pa je to brez pomoči takšnih in drugačnih arhivskih zapisov po treh in pol letih tvojega laganja nemogoče. V tebi lastni dvoličnosti si s hinavsko užaloščenim obrazom prikimaval nastopom in izjavam županov in novomeških svetnikov. Ali ti ta-isti župani (pa še kdo) niso že pred leti izrazili podobnih ali celo enakih stališč in dejstev, kot so jih izrazili sinoči? Tovrstnih pobud in zakonov s strani županov predhodne vlade niso prejemale, ker problem Romov še ni eskiviral do te mere kot v tvojem mandatu. Ali si sploh prebral na tebe oz. vlado naslovljeno »peticijo«, ki jo je prebral g. Mesojedec?

In nenazadnje, pred nekaj več kot enim letom sem ti po e-pošti poslal pismo, v katerem sem natančno napisal stanje romske problematike. Si moje pisanje prebral? Dvomim! Kje je bila takrat tvoja kimajoča glava in užaloščeni obraz? Županska mnenja in zakonske predloge, ki so bili podprti s 30000 podpisi s strani vlade tlačenih državljanov po tvoje kmetavzarjev in nestrpnežev so, prepričan sem da na tvojo komando, tvoji podrepniki v DZ povozili kot buldožer in to ne enkrat, štirikrat.

Kje si bil takrat, zakaj tega ne poveš in ne priznaš? Normalno da ne priznaš, saj se tudi v nastopih na tvoji depolitizirani RTV SVO in tvojih nastopih na izrazito tvoji politiki naklonjeni POPTV, le sprenevedaš. Izgleda, kot da vprašanj ne razumeš, ali pa ti manjka kako kolesce v glavi. Na konkretno vprašanje depolitiziranih novinarjev nisi sposoben konkretnega odgovora. Le slepomišiš, ovinkariš, zavajaš in floskulariš. (Oglej si tvoje nastope v zvezi s katastrofo v Novem mestu.)

Kje si bil ob interpelaciji tvojega nesposobnega ministra, ki si ga pred dnevi, ne vem zakaj, odstopil, ko se je na temo romske problematike v njegovi lastni maniri režal (naj zapišem v njegovem sinočnjem slogu) »ponavljam režal« kot pokvarjene-strte klešče vsem Slovencem v brk vedoč, da ima s tvoje strani in s strani tvojih podrepnikov v DZ pokrit hrbet? Vem kje si bil! Bil si v svojem svetu glamurja in samovšečnosti in se ti je takrat za državljane »j….o«.

Tvoja popolna ignoranca problema! Včeraj pa si hinavil žalost in sočutje z družino pokojnega Aleša. Kako si lahko tako dvoličen, le kako? Kako se lahko čez noč, ne čez noč, v trenutku obrneš za 180°? Zavržno do amena! Še bolj zavržna pa je tvoja ideja-predlog, da neki zakon poimenuješ po pokojnem Alešu. Kako te ni sram te hinavščine in licemerja?! Kako se lahko delaš norca iz družine umorjenega? Zapomni si kar ti bom sedajle napisal!

Ne bo minilo dolgo, ko bosta po uveljavitvi tega zakona tvoja depolitizirana policija in večina že tako in tako skrajno levo usmerjenega nesposobnega krivosodja, kot do sedaj kršila vsa mogoča določila« Šutarjevega« in še kakšnega s tvoje strani predlaganega zakona v škodo Slovencev in v korist Romov. Bo to takrat še Šutarjev zakon? Kdo bo v tem primeru imel »jajca« zakon imenovati Šutarjev zakon?

Šutar se bo obračal v grobu, njegova družina pa bo osramočena. Ko sem napisal nesposobno krivosodje nisem udaril mimo. Sinoči si sam izjavil, da »država«, kamor spada tudi ta veja oblasti, ni sposobna korektno opravljati svojega poslanstva-nalog.

Kako se to lahko zgodi čez noč – v trenutku? Pred nekaj dnevi, morda tedni, meseci, leti pa je bilo vse naj naj? Za božjo voljo, kdo je dolžan zagotoviti, da bo »država« delovala, kdo? Ali nisi pred leti prisegel, da boš deloval v dobro te »države«? In kakšna je ta »država« danes? Povprašaj malo državljane! Kaj si delal tri leta in pol? Torej, v najtemnejši dobi samostojne Slovenije (beri v času tvojega mandata) ste ti in tvoji podrepniki zavozili (da ne napišem kake bolj sočne) vse, kar se je zavoziti dalo. To si sinoči sam priznal.

Ti pa se kljub dokazanem fiasku, še oklepaš premierske funkcije? ODSTOPI! in to takoj, v dobro državljank in državljanov Slovenije. Dovolj je bilo tvojih laži, sprenevedanja in (tvoje vrhunske menedžerske) nesposobnosti. Po odstopu pa igraj manekena kjerkoli želiš.

Hvala Bogu, tvoj mandat ne bo trajal dolgo. Baje si »težak« nekaj milijonov. Kako si prišel do njih (zagotovo ne z delom) me v tem trenutku sploh ne zanima (čeprav bi me še kako moralo zanimati), samo spokaj, da se lahko čim prej začne reševanje, po tvoji krivdi do vratu in čez, v govno zakopane Slovenije. Če se sploh dá še kaj rešiti.

S temi tvojimi »legalnimi« milijončki boš s svojo »pol(ne)zakonito« ženo, (tako pišejo nekateri strokovnjaki, da matičar ki vaju je »zvezal« na lokaciji poroke ni imel ustreznih kvalifikacij, navedenih v veljavni zakonodaji. Za tebe je seveda vse legalno, ker se na veljavno zakonodajo tako in tako praviloma požvižgaš), brez problema živel svoje glamurozno življenje kjerkoli na tem svetu. Le živi ga, ti privoščim, samo čim dlje od nas delovnih Slovencev.

Na in o izvoru tvojega premoženja bodo, upam, delale ustrezne nedepolitizirane institucije. Kot rečeno, zavozil si vse, kar se je zavoziti dalo, dokaz za to pa je včerajšnji nabito poln novomeški Glavni trg in odziv množice pred oz. ob tvojem nastopu.