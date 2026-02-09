(PISMO BRALCA) Pot človeka – kam naj gre?

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

V zadnjih člankih sem poskušal predstaviti celovitejšo podobo sveta in človeka – od tiste, ki jo je ustvarilo znanje moderne in zaradi katerega je človek tudi ogromno izgubil. Človek je (tudi) duh, in svet materije napolnjuje Duh, ki daje smer vsemu dogajanju. To pa bi moralo voditi v revolucijo v načinu odločanja: človek bi se v življenju moral usmeriti tako, da bi dosegal (tudi) tisto, kar potrebuje njegova duša in bi obenem užival naklonjenost delovanja Duha in s tem dogajanja sveta. Kako najti to pot?

Pot: naše življenje je res potovanje, hoja skozi čas in skozi dogodke sveta, vsak mora delovati znotraj nekega dogajanja. Tu pa se moramo vsak dan znova odločati. Kako sprejemati pravilne (najboljše možne) odločitve? Glede tega so ljudje tako različni: nekateri ne razmišljajo kaj dosti in poslušajo bolj svoja čustva, delujejo nagonsko, bolj zaupajo intuiciji kot svoji pameti, ne zavedajoč se, da njihova dejanja vplivajo na dogajanje sveta in da to dogajanje vpliva na uspeh njihovih delovanj. Da, vsak človek si želi varne in uspešne poti skozi življenje! So seveda tudi ljudje, ki se zavedajo problematike dogajanja sveta pri svojem delovanju, a si predstavljajo (to so racionalisti), da s svojo pametjo in znanjem lahko spoznajo resnico o tem in se s tem pravilno odločajo. A to je zmota, ki jo bo treba preseči, resnico o dogajanju sveta lahko pozna le Duh in jo ljudem tudi razodeva: »Moj Sveti Duh RESNICE vam razodeva, kaj se dogaja na svetu«.

Hoja za Besedo

Navedel sem en stavek iz knjige RŽVB, in tudi v nadaljevanju nameravam znanje o hoji za Kristusom, torej za Besedo, črpati iz teh knjig, ki so dane za rešitev naše dobe, glede znanja v njih pa Jezus pove: »Nihče ti ne more dati večjega znanja kot Jaz«. Dane so tudi za boljše razumevanje Razodetja, torej tudi za boljše razumevanje hoje za Kristusom.

Ta pot je namreč tista, ki dušo vodi k »resničnemu življenju v Bogu« (RŽVB), to znanje bo po mojem za novo dobo zato odločilno, ker je tisto, kar je prinesla moderna (znanja, način življenja), za dušo škodljivo, celo smrtonosno, naša kultura je zato postala kultura duhovne smrti. In ta pot je tudi za zemeljsko življenje varna in uspešna. Če je to res, bi morali biti zelo motivirani za to, da jo v življenju najdemo. To pot je mogoče najti: »Dopustil bom, da boste našli mojo pot. Stezo Kreposti je postavil moj Oče in je postavljena tako, da jo vsak lahko najde.« Hoja po Kristusovi poti je pravzaprav bistvo krščanskega življenja, zato je v Cerkvi precej govora tudi o tem, in pod to potjo se navadno razume posnemanje Kristusa v njegovem popolnem (brez-grešnem) načinu življenja, to, da človek v življenju deluje po njegovem nauku, tako, da se drži načel in pravil iz evangelija.

Naše odločanje pa poleg dogajanja sveta odločilno pogojujejo tudi cilji, ki jih hočemo v življenju dosegati.

Našo dobo označuje (tudi) materializem – življenjska filozofija, po kateri naj bi človek najprej skušal poskrbeti za svoje telesne potrebe. Res: vsak človek mora jesti, se oblačiti, stanovati – tej resnici ne more nihče oporekati! Toda, če je človek tudi duh, ki ima tudi svoje potrebe, se postavlja vprašanje, katere potrebe naj bi človek v življenju najprej skušal zadovoljiti: telesne ali duhovne? Gotovo bo iskal tisto, kar najbolj potrebuje, kar najbolj pogreša. Iz evangelija sledi, da naj človek najprej išče nebeško Kraljestvo (Boga), torej tisto, kar potrebuje duša, se pravi, da človek to najbolj potrebuje, in to piše tudi v RŽVB: »Jaz sem vse, kar potrebuješ«.

Iz tega sledi, da materializem ni prava pot, materialne dobrine ne smejo biti temelj našega življenja, tega v življenju ne smemo postavljati v prvi plan. V prvi plan naj bi postavili Boga: »Postavi Me na prvo mesto, nad vsako druga stvar«. Potem mu bo tudi »vse drugo (za telo) navrženo«, kot piše v evangeliju. Iz tega pa sledi, naj bi človek v življenju najprej iskal pot hoje za Kristusom, na kateri bo njegova duša dosegala Boga. Ker je to pot služenja Bogu, se pravi vršenja njegove volje, sledi, naj bi človek v življenju najprej iskal to Voljo, kar potrjuje naslednji stavek iz RŽVB: »Naj bo moja volja bistvo tvojega vsakodnevnega življenja«. Ta volja (kaj Bog ŽELI od njega) pa je človeku mnogokrat skrivnost, a Bog mu jo hoče razkriti, in to je dodaten razlog, da se človek v življenju usmerja s pomočjo Duha: »Danes moj Sveti Duh MILOSTI prihaja, da vam podari popolno spoznanje moje volje«. Spoznanje poti hoje za Kristusom je milost (dar), ta dar je nujno potreben v življenju: »Za vsakega je nujno, da prejme milost, ki mu je dana iz nebes«.

Hoja za Kristusom kot hoja skozi določene dogodke sveta

Življenje VSAKEGA je nujno potovanje skozi čas, hoja skozi dogodke sedanjosti proti dogodkom prihodnosti. V prejšnjem članku sem skušal nakazati, zakaj moramo VSE dogodke sveta imeti za sledove (stopinje) Boga (Besede) v svetu. Iz česar sledi, da je naše življenje hoja po teh stopinjah, kar pa kaže na to, da za Kristusom (za Besedo) lahko hodimo zelo dobesedno. Predvsem tudi zato, ker Kristus zelo dobesedno hodi pred človekom: »Jaz sem Luč sveta in hodim pred vami«. Kristus hodi pred človekom kot Luč: pomeni, da mu na nek način sveti. Na kakšen način? Če je naše življenje potovanje proti prihodnosti, sledi, da gre ta Luč v našo prihodnost in da sveti tako, da mu razkriva to prihodnost. To pa lahko (edino?) tako, da mu kaže dogodke te prihodnosti – oni sestavljajo pot, ki je še pred nami, se pravi, ta Luč sveti tako, da nam kaže to pot. To drži, kajti kazanje poti je tako pomembna lastnost Boga, da On sebe imenuje tudi Pot: »Jaz, Jezus, sem Pot. Kažem ti pot«. In po tej poti človek tudi MORA hoditi: »Kažem ti pot, po kateri moraš iti«.

Kazanje poti: vodstvo po neki poti. Ker Besedo prinaša Duh, človeka vodi Duh: »Naj tvoje srce vodi Duh«. Če človek hodi po tej (pravi) poti, ki vodi k Bogu, se podreja neki višji volji: »Da bi lahko vstopal v moje Kraljevska Dvore, mora biti tvoje srce popolnoma uglašeno z mojo božansko Voljo«.

»Hodi po mojih stopinjah« – to Jezus večkrat ponovi v RŽVB. Stopinje Besede so VSI dogodki sveta, jasno, da človek ne more po vseh, zato Jezus pove tudi: »Hodi po mojih KRVAVIH stopinjah«. Katere so tiste prave (krvave) stopinje? Odgovor daje naslednji stavek: »Hodi po mojih stopinjah, ki sem jih za vse večne čase zaznamoval z znamenji svoje krvi«. Te stopinje so »krvave« zaradi znamenj božje krvi (Duha!). Kakšno vlogo imajo ta znamenja? Odgovor: »Sledi znamenjem moje krvi, ki jih puščam za sabo kot kažipote«. KAŽI-POTE: pomeni, da nam Beseda kot Pot kaže pot tako, da v svoji hoji pred nami pušča za sabo znamenja, ki so znamenja Duha. Beseda torej kaže pot po znamenjih (krvi, Duha), se pravi, krvave stopinje, po katerih moramo, so s temi znamenji pokazani dogodki. Kaže pot, ki je še pred nami (Beseda gre v našo prihodnost!), sledi, da gre za prihodnje dogodke našega življenja. Natančneje: Pot nam kaže pot tako, da nam kaže svoje načrte zanje: »Kažem ti svoje načrte. Učim te hoditi po mojih stopinjah«. In res je v knjigah RŽVB tudi precej govora o razodevanju božjih načrtov – Beseda jih pozna, saj je Ona kot božji Logos tista, ki jih dela!

Ko smo torej soočeni s temi načrti (npr. skozi videnja kot božja znamenja), smo soočeni z božjimi Mislimi in Potmi, in tu se zato moramo zavedati najprej in predvsem, da so te Misli in Poti visoko nad našimi mislimi, nad človeško logiko, in da zato niti poskušati ne smemo, razumeti VSE, razumemo pa lahko toliko, da v življenju najdemo pravo pot, se uglasimo z božjo Voljo. A tudi za to se je treba potruditi: »Prejel si milosti, potrudi se spoznati mojo voljo«.

Varna in uspešna pot

Takšne poti skozi življenje si seveda želi vsak. Ne uspe pa vsakemu, nesreče so v tem materialnem svetu neizbežne. RŽVB daje nasvet za takšno pot: »Naj bo moja Beseda svetilka na tvoji poti, in ne boš se spotaknil«.

Ta stavek pove, zakaj k človeku prihaja Beseda – od zgoraj in (neposredno!) od Jahveja: da bi bila svetilka na njegovi življenjski poti. In ugotovili smo, na kakšen način sveti: Beseda je Resnica in Pot, zato sveti tako, da razodeva resnico o dogodkih sveta in tako, da človeku kaže pot. Beseda deluje v Duhu, zato jo človeku (v dušo) vedno prinaša Duh, zato je Duh »Duh resnice« in je tudi naš Vodnik.

Tu pa se nam lahko pojavijo razni dvomi, če se lahko zanesemo na tisto, kar prihaja k nam od zgoraj in v dušo, Jezus to ve, zato naroča: »Zanesi se na vse, kar prejemaš«. Dvom v to, ali je to res resnica o nekem dogajanju, ali je to res pot, ki je pred nami, po kateri naj bi šli, zato v RŽVB piše: »Jahve sem in moja Beseda je zanesljiva, nikoli se ti ne bom izneveril«. Beseda kot Pot: ker nam kaže pot, jo kaže tako, da kaže (prihodnje) dogodke, ki jo sestavljajo, natančneje, svoje načrte zanje. Pojavi se lahko resen dvom: ali se bo to v življenju res uresničilo? Zato Jezus pove: »Nisem samo Beseda, ampak tudi Moč. Storil bom vse, za kar te prosim«. Svoje načrte, ki nam jih Bog kot Beseda razkriva, On kot Moč s svojim delovanjem v svetu tudi uresničuje: »Kako bi mogli vi, ki ste nič, mogli preprečiti uresničenje mojih načrtov? Jaz vedno dosežem svoje cilje«. Uresničuje jih torej VEDNO in v vseh detajlih, čeprav šele čez desetletja! Tudi zato je Beseda »povsem zanesljiva«!

Iz tega pa izhaja varnost te poti (hoje za Kristusom), ki se nam razkriva z razodevanjem božjih načrtov: »…storil bom vse, za kar te prosim«. Prošnje, želje Boga: »Išči Me v mojih željah.« Boga torej iščemo ravno na ta način, v njegovih željah (volji), ki jih vsebujejo njegovi načrti, in tistemu, ki Ga išče v tem, Jezus obljublja: »Vsakega, ki Me išče, bom podprl in mu dal svojo Moč (ta Moč je božji Duh!). Moja Moč te bo podprla, zadržala bo tvoje padce«. Če Boga v tem iščemo, Ga res lahko najdemo, saj s tem iščemo pot hoje za Kristusom, ki vodi k temu cilju, to je sicer rečeno že v evangeliju, a v RŽVB je to izraženo še bolj natančno: »Hodi po mojih krvavih stopinjah, vodile te bodo v globine moje Duše«. To je cilj te poti: božje Srce, ki »je edini resnični dom vsake duše«.

Tudi sicer je glede te poti v RŽVB povedano še marsikaj več kot v evangeliju, da namreč na tej poti Bog sam deluje po človeku: »Hodi po mojih stopinjah, in deloval bom v tebi in po tebi. Naj se spustim na Zemljo po tebi.« V hoji za Besedo Beseda deluje po človeku, a ker ona deluje v Duhu, na tej poti človek postaja orodje Duha, zato na tej poti človek uživa pomoč samega Boga: »Jaz pomagam svojim orodjem. Varoval te bom, skrbel bom zate, ob Meni ti ne bo ničesar manjkalo«. Še več, ta pot naredi življenje uspešno: »Okrepil bom tiste, ki Mi zvesto sledijo«.

V po-moderni naj bi povrnili (obnovili) tisto, kar smo zaradi znanja moderne izgubili, to pa je celovita podoba sveta in človeka: človek je (tudi) duh in v svetu deluje tudi Duh. To pa nujno za sabo potegne revolucijo v odločanju, v življenju je treba najti pot, ki vodo k cilju duše, k Bogu, in na kateri človek pri svojem delovanju uživa podporo delovanja Duha, ki napolnjuje svet. To pa je lahko (edino?) pot hoje za Kristusom. Iskanje te poti pa je iskanje božjih želja, njegove volje, kar vsebujejo božji načrti, Beseda jih po Duhu v svetu vedno uresničuje, in Beseda deluje po človeku, če on hodi po njenih krvavih (pokazanih) stopinjah, a po Duhu deluje tudi v svetu, da je človeku dogajanje naklonjeno: »Pozabljaš, da bom Jaz deloval, vse bom naredil Jaz, ti Mi samo sledi«. Iz vsega pa sledi naslednje: »Tvoj sad prihaja od Mene in ne od tebe. Uspeh prihaja od mene«.

Vse skupaj se ujema z resnico evangelija glede tega: »Najprej iščite nebeško Kraljestvo (Boga), in vse drugo (za telo) vam bo navrženo«. V to Kraljestvo pa »pojde tisti, ki spolni božjo voljo«. Se pravi, človek naj bi v življenju najprej iskal to Voljo (mora jo spoznati, da bi jo spolnil!). To spolnjevanje pa je pot hoje za Kristusom, ki človeka ne vodi le k cilju duše, ampak človeku naklanja tudi varnost in uspeh v življenju.

Volja Boga (njegove želje!): kako jo spoznati? Bog to človeku podarja, torej daje zastonj: »Moj Sveti Duh milosti prihaja, da vam podari popolno spoznanje moje volje«. Čaka nas torej velik izziv za novo dobo: odločanje s pomočjo Duha.