(PISMO BRALCA) Pijanci, drogeraši in mrhovinarji nimajo pravice voditi države!

Piše: Vili Kovačič, državljan K.

Za poslance DZ in EU parlamenta zahtevamo vsakodnevni vzorčni test na delovnem mestu na droge in alkohol. Za predsednika vlade Roberta Goloba pa dodaten test – poligraf, detektor laži. V duetu z Zokijem Zoranom Jankovićem.

Zokija bi Beograjčani že zdavnaj izgnali v Philadelphio, če bi bil župan Beograda in se bi javno hvalil, da spoštuje sodišča ker – »dokler sem jaz glavni proti Janezu Janši, se mi ne more nič zgoditi« !

Dovolj je bilo stranpoti, zdaj moramo obrniti smer, drugače smo obsojeni na izginotje. Eden prvih ukrepov nove vlade je ustanovitev – obnovitev Demografskega sklada ter ponovna uvedba avtocestne policije. Oboje je Golobja vlada ukinila. Slovenci v lastni državi pa se moramo najprej ponovno prešteti. Nujen je nov popis prebivalstva! In upor proti zakonu o »človekoljubnem samomoru« – evtanaziji. Evtanazija ne koristi človeku ampak mrhovinarjem !

Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine je zapisal Tomaž Šalamun leta 1964.

V nedeljo bo 175 let od rojstva znamenitega slovenskega škofa na otoku Krk – sr. Antona Mahniča slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja in vzgojitelja.

V nedeljo bo 175 let od rojstva znamenitega slovenskega škofa na otoku Krk – sr. Antona Mahniča slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja in vzgojitelja. Pozivam k prijavi na romarsko potovanje na otok Krk.

Antona Mahniča Hrvatje predlagajo za svetnika. Hrvatje so domoljubi, Slovenci s(m)o ritoljubi !