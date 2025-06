(PISMO BRALCA) »Od kod Hamasu pravica, da počne kar hoče«?!

Piše: Franc Mihič, Ribnica

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta razpravljala o genocidu, Gazi in Izraelu, berem v DELU – 4. 6. 2025.

Dr. Janez Markeš, pravite: »Od kod Izraelu pravica, da lahko taca po svetu kakor hoče in se mu nič ne zgodi«? Pravo vprašanje je:«Kdo je Palestincem in zaveznikom dal pravico, da so lahko že l. 1948 vdrli na ozemlje države Izrael, ki pa je, kljub njihovi premoči, porazil napadalce. Vojna je terjala 10.000 življenj, a se napadalcem Arabcem ne zgodi nič?

David Ben Gurion, voditelj Judov je tedaj dejal: “Brez češkega orožja, bi nas Palestinci oz. Arabci potisnili v morje!« Komunistična Češkoslovaška in Titova Jugoslavija sta Judom dobavili orožje, tanke in tudi letala.

Zakaj OZN ni intervenirala že pri tem prvem napadu na državo Izrael? Zakaj OZN tudi oktobra 2023 ni intervenirala, ko je Hamas, kar na ozemlju Izraela, pobil 1.400 nedolžnih ljudi, večinoma tujih državljanov. Hamas je zajel tudi 200 talcev in z njimi »izsiljuje in trguje«, kolikor jih je še živih. Hamas ne popušča in še naprej dopušča, da stradajo njihovi otroci in ne izpusti talcev tujih državljanov, kar je sramota in posmeh mednarodnim prizadevanjem za mir. Glavni cilj mu je, uničiti državo Izrael! Kdo bo dosegel mir?

Čas bi že bil, da tudi Hamas pokaže odgovornost za preživetje stradajočih palestinskih otrok in reši smrti nedolžne talce ter prizna državo Izrael! Države, ki so l. 1948, napadle državo Izrael, pa niso doslej sprejele nobene odgovornosti za posledicami njihovega napada. Kdaj bo Hamas vendar sprejel, da je za ohranitev naroda najbolj pomembno, da spopad preživi čim več civilistov, ki edini lahko poskrbijo za ohranitev naroda. Hamas naj vendar pokaže iskreno pripravljenost za preživetje oz. usmiljenje do svojih otrok in osvobodi nedolžne talce, prizna državo Izrael, ki je nastala po sklepu OZN! Za to pa je potrebno pokazati pogum, ne pa samo junaštvo za dosego prestiža pri oblasti nad ljudstvom. Ali je Izrael res tisti, ki namerava uničiti Palestince in ogrožati mir na svetu in naj zato izgine v morju? V knjigi »Hudičev advokat« berem: “Naj bodo dežele ali narodi kakorkoli skregani, živeti morajo drug ob drugem kakor v družini. Takšne je Bog ustvaril in če bi brat pomeril s puško proti svojemu bratu, bosta oba končala v medsebojnem uničenju. Tega se zavedajmo, zato bodimo strpni, vljudni in ponosni v prepričanju, da bomo nekoč premagali svoje slabosti.”»Od kod Hamasu pravica, da počne kar hoče«?!