(PISMO BRALCA) Nemogoče je biti strpen do nekoga, ki okupira tvojo domovino!

Piše: Franc Mihič, Ribnica

Mnogi menijo, da je ne mogoče biti strpen do nekoga, ki okupira tvojo domovino, ki sebe smatra za večvrednega, ki ukrade tvoj dom in zemljo, ki ruši tvoja mesta in ubija otroke, ženske, bolne, ki te načrtno strada do smrti…

Kdo pa je že leta 1948 napadel državo Izrael in to takoj proglasitvi države Izrael, v skladu z resolucijo OZN?? Vsi, ki so tedaj napadli državo Izrael, celo brez vojne napovedi, so se očitno imeli za več vredne. Okupirati so torej hoteli državo Izrael, ki je bila proglašena na osnovi sklepa OZN. Nič ni zadržalo arabskih in muslimanskih napadalce od napada l. 1948, čeprav so ti vedeli, da bo okupacijska vojna terjala velike žrtve, med palestinskimi družinami, ženskami, otroki in bolnimi. Žrtev te vojne je bilo 10.000 oseb.

Komunistično orožje pa je torej rešilo Izrael. Palestinci zato nimajo svoje države. Judje pa imajo državo, ker so upoštevali sprejeto resolucijo OZN o ustanovitvi dveh držav. Izrael, katero takoj napadejo Palestinci in Egipt, Jordanija, Libanon, Irak in Sirija. David Ben Gurion, voditelj Judov je tedaj dejal: «Brez češkega orožja, bi nas Palestinci oz. Arabci potisnili v morje! Komunistična Češkoslovaška in Titova Jugoslavija sta namreč na skrivaj Judom dobavili orožje, tanke in tudi letala. Do maja 1948 je namreč veljala mednarodna prepoved dobave orožja sprtima stranema. Judom pa je vseeno uspelo prikrito nabaviti orožje.

Ta prva velika vojna je terjala 10.000 žrtev. Zakaj OZN ni intervenirala pri napadu Palestincev in Arabcev na komaj proglašeno na državo Izrael? Zakaj OZN, tudi oktobra 2023, ni intervenirala proti Hamasu, ki je brutalno napadel Izrael. Na ozemlju Izraela je Hamas pobil 1.400 nedolžnih ljudi, turistov in Izraelcev. Hamas je tedaj načrtno zajel 200 talcev. Namesto da bi Hamas branil svoje nedolžne sonarodnjake, ki so se po izvršenem napadu Hamasovih borcev na izraelsko ozemlje, so se borci in navadni Palestinci umaknili v utrjeno Gazo.

Izrael je borce Hamasa zasledoval, ti pa so se seveda branili in sicer tudi tako, da so borci Hamasa postavili živi zid iz Palestincev, žena in otrok, kar je nečloveško. Taki obrambni spopadi z uporabo »živega zidu«, ki ga sestavljajo manj vredni nedolžni prebivalci, ki so vojaško nepomembni in so bili primorani umreti za to, da bo preživelo čim več borcev Hamasa, katere bo potrebovalo vodstvo Hamasa, ko bo hotelo potisne Izrael v morje.

Čas bi že bil, da bi tudi Hamas pokazal odgovornost za preživetje stradajočih palestinskih otrok, da reši smrti nedolžne talce in prizna državo Izrael! Obstaja pravilo, da je v spopadih med narodi, bolj pomembno, da preživijo matere z otroki, ne pa borci Hamasa, ki sebe smatrajo za večvredne? Države, ki so l. 1948, napadle državo Izrael, kar brez vojne napovedi, so se očitno imeli za več vredne, a ne dovolj odgovornosti za posledice njihovega napada. Nič jih ni zadržalo, čeprav so vedeli, da bo okupacijska vojna zoper Izrael terjala velike žrtve med palestinskim narodom. Čas bi že bil, da bi Hamas pokazal iskreno pripravljenost za preživetje oz. usmiljenje do palestinskih otrok, da osvobodi nedolžne talce, prizna državo Izrael, ki je nastala po sklepu OZN!

Kdaj bo Hamas vendar sprejel, da je za ohranitev naroda najbolj pomembno, da spopad narodov preživi čim več civilistov, ki jim ljudstvo zaupa mandat, da bodo skrbeli za ohranitev naroda. To niso vojaki, junaški heroji, ki jim je družba sicer hvaležna za obrambo in varnost, ki pa imajo poklic, ki za dokaz uspešnosti potrebujejo vojno. Latinski rek pravi: »Če hočeš mir, se pripravi na vojno!« Ali je Izrael res tisti, ki namerava uničiti Palestince in ogrožati mir na svetu in naj zato izgine v morju? Za to pa je potrebno pokaz ati pogum, ne pa samo junaštvo, ki ni vedno pot do miru, ampak hitro zaneti vojno! Mahatma Gandi je učil:či: »Svoboda nima nobenega smisla, če ne zajema tudi svobode do zmote«.