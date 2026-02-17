(PISMO BRALCA) Nacionalka kot športna disciplina: metanje krivde

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

RTV ni javni servis. Je reality šov z obveznim prispevkom. Vodstvo deluje kot krizni štab brez krize, dokler je samo ne ustvari. Vsaka seja je kombinacija moralnega maratona in proceduralnega kabareta.

Ko pride do prepovedi oddaje, sledi nacionalni šok: politika je politična. Neverjetno. Kot da bi kdo odkril, da je voda mokra. Vodstvo govori o vrednotah, politika o odgovornosti, vsi skupaj pa o “depolitizaciji”

Vlada je dosledna samo v urejanju občinskega parka. Obrezovanje, prekopavanje, menjava nadzornikov. Vse v imenu stabilnosti. Stabilnosti, ki traja približno do naslednje tiskovne konference.

RTV je mikrofon obrnila navznoter. Twitter postane fronta, kolegij pa gladiatorska arena z zapisnikom.

Gledalec je pa žrtev. Edini, ki redno plačuje za to kolektivno terapijo.

RTV ni javni servis. RTV je nacionalni eksperiment: koliko kaosa lahko zapakiraš v besedo “stabilnost”.

Vodstvo govori o profesionalizmu, medtem ko gori lastna kuhinja. Politika govori o depolitizaciji, medtem ko meri zavese za svoj kabinet. Vsi bi radi “urejali razmere”. V Sloveniji so razmere najbolj urejene takrat, ko jih nihče ne ureja.

To ni politika. To je sezonska alergija na moč.

In gledalec? Plača prispevek, dobi pa politične igre z moralnim komentarjem. Edina resnična neodvisnost v tej zgodbi je neodvisnost odgovornosti od vseh.

In potem se vsi čudijo, zakaj ljudje raje gledajo serije.

Tam je vsaj scenarij iskren glede tega, kdo je negativec.

RTV je javni servis samo še po položnici. V praksi je to državni resničnostni šov, kjer se vodstvo, politika in novinarji borijo za premoč, medtem ko ladja že dolgo pušča.

Predsednik je “depolitiziral” medije tako, da jih je politično preuredil. Vodstvo brani profesionalnost z internimi vojnami. Vsi govorijo o vrednotah, nihče o odgovornosti.

Prepoved oddaje ni kriza. Je predvolilna vaja iz ogorčenja. Vsak tabor dobi svojo verzijo resnice, gledalec pa dobi račun.

To ni medijska drama.

To je sezonski ritual oblasti: malo panike, malo zakonodaje, veliko kamer.

In potem se bodo po volitvah vsi čudili zakaj so gledalci preklopili.