(PISMO BRALCA) Kritika izjave ministrice Mateje Čalušić

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Njena naloga je iskanja rešitev za težave v kmetijstvu. Ko v izjavi od kmetov zahteva rešitve, odgovornost prelagajo nanje, namesto da bi ona prevzela pobudo.

Izjava, da so se s kmetijskimi organizacijami sestali “skoraj petdesetkrat”, lahko javnost dojema kot izgovor za počasne in neučinkovite rezultate

Takšna retorika pomeni, da ministrica ne prevzema odgovornosti.

Namesto poudarka na sestankih in pogovorih bi morala izpostavila konkretne rezultate preteklih in prihajajočih ukrepov, ki izboljšujejo položaj kmetov.

Hitri in merljivi rezultati: Tudi majhni, vidni koraki (npr. sprememba subvencij, podpornih programov ali regulacij) povečajo zaupanje in pokažejo, da ministrica dejansko išče rešitve, ne le da o njih govori.

Resnična učinkovitost bi bila, če bi kombinirala aktivno iskanje rešitev s sodelovanjem kmetov, pri čemer bi sama prevzela vlogo vodje in nosilca odločitev.

Ministrica kmetom po protestu sporoča, naj poleg svojih zahtev predlagajo tudi rešitve. A ni prav ona tista, ki dobi plačo, da rešuje probleme v kmetijstvu?

Kmeti opozarjajo na težave, ona pa jih preprosto preusmeri, da sami najdejo rešitve.

Poudarja, da so se sestali “skoraj petdesetkrat”, a rezultati niso vidni.

Ministrica bi morala aktivno iskati rešitve, ne pa prelagati odgovornosti na protestnike. Dialog je pomemben, a vodja mora biti tisti, ki vodi spremembe, ne tisti, ki jih preusmerja na druge.

Mateja Čalušić dobi plačo, da rešuje probleme v kmetijstvu, ne pa da se skriva za “sestanki” in prelaganjem odgovornosti na protestnike.

50 sestankov, nič rezultatov, to ni vodenje, to je izgovor!

Če ministrica ne rešuje problemov, kdo jih bo?

Ministrica: “Predlagajte rešitve sami!”

Ministrica: “Kaj pa vi mislite, da bi morali narediti?”

Ministrica: “Predlagajte rešitve!”

Kmetje čakajo, ministrica pa se skriva za birokracijo.

Ministrica: “Se bomo sestali prihodnji teden!”

Kmetje: “Seveda, potem spet 50 sestankov brez ničesar.”

Ministrica pričakuje rešitve od kmetov.

Kmetje pričakujejo rezultate od nje.

Ampak, ne od te ministrice, ne od drugim ministrov, ne od te vlade nismo pričakali ničesar dobrega, ne za kmete in ne za delavce.

Da ne govorim o bolnikih in upokojencih.