(PISMO BRALCA) Kristjani bomo navzoči na voliščih

Piše: Alojz Senekovič, 99-letni upokojeni agronom, Maribor

Ugotovljeno je, da nas je 70 odstotkov kristjanov, pa nimamo nobene veljave za izid volitev. Dogovorili smo se, da bomo pri teh volitvah navzoči na volitvah kot opazovalci. Ne bomo motili sedanjega reda volitve, ampak bomo samo prisotni na voliščih.

Na volilni odbor bomo poslali štiri do šest opazovalcev, ki bodo spremljali delo volilnega vsako minuto. V Državno volilno komisijo pa bomo poslali več visoko izobraženih pravnikov, da se tu ne bo tako goljufalo, kot se je na državnih volitvah leta 1945. Kristjani tokrat ne bomo čakali s sklonjeno glavo, ampak bomo s ponosom pričakali izid volitev. Tokrat bomo vsi na nogah in z gotovostjo pričakali našo zmago. Konec bo komunističnega nasilja do kristjanov! Do sedaj je Državna volilna komisija odločala celih 80 let in spravila gor predsednike države, vključno sedanjo predsednico. Dokazano! Jeseni leta 1945 so bile državniške volitve v tedanji Jugoslaviji. Jaz sem bil takrat polnoleten in sem bil član volilnega odbora v kraju Vukovje, Mariborski okraj. Takrat smo volili s kroglicami. Na volišču sta bile dve volilni skrinji, en za Tita, druga za kralja.

Ob zaprtju volišča ob 19. uri je predsednik volilnega odbora Janko K. ugotovil, da je kraljeva skrinja skoraj polna, Titova pa skoraj prazna.

ODREDIL JE, DA SMO MORALI KROGLICE IZ KRALJEVE SKRINJE PRESIPATI v TITOVO IN NATO ŠTETI!

To je bil komunistični zločin zoper krščansko prebivalstvo. Takrat so bili predsedniki volilnih odborov samo komunisti, ki so imeli posebne naloge od Državne volilne komisije. V našem volilnem odboru je bil predsednik komunist, član Partije in ravnatelj Osnovne šole!

DANES BO Te KOMUNISTIČNE TIRANIJE KONEC !!!

Kristjani stopimo skupaj in prosimo predsednika slovenske škofovske konference gospoda dr. Andreja Sajeta, da aktivira vse kristjane in stopi v stik z gospodom Janezom Janšo, da aktivira vse opozicijske stranke in skupaj nastopimo za nadzor na voliščih. Prosimo, zberite izkušeno in pravno sposobne pravnike, da organizirajo in vse pripravijo za redno navzočnost na voliščih. Vsi dogodki se naj sproti beležijo in medsebojno obveščajo.

Če pa nam ne bodo dovolili na voliščih opazovati, ne bomo priznali volitev in zahtevali referendum!

To je prva in zadnja množična demonstracija proti vladajočemu komunizmu!