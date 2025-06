(PISMO BRALCA) Javni poziv tožilstvu RS

Piše: mag. Mirko Macher, Radovljica

Slovenija, po načrtovanem državnem udaru dr. Roberta Goloba, ki se je dogodil z uzurpacijo (nasilni prevzem) oblasti leta 2022, in ki se je intenzivno pripravljal od novembra 2020 (glej letak 5.11.2020, distribuiran po anarhističnih aktivistih v Ljubljani, Mariboru): VLADA PRIHAJAMO! ODNESLI VAS BOMO! pod vodstvom Jenulla ml., Jarčeve, Kovačeve, … in drugih anarhistov iz bivše YU, ki so ogrožali ustavne temelje mlade DRŽAVE, in neposredno grozili tedanjemu PV ) do padca Janševe vlade februarja 2022, se potaplja v etatističnih vodah napeljanih po ruskem modelu k trajnemu nasilnemu vodenju in zatiranju ustavnega ljudstva RS

Šolanja v Rusiji, pri carju Putinu, so se udeleževali po tekočem traku etatistični sodobniki po vzoru kardeljev, ribičičev, kidričevk, …: Kučan, Janković, Šket, Mrakova, …, in bili, za izkazovanje lojalnosti rdeči Rusiji, odlikovani in bogato nagrajeni, …skratka najvplivnejši upravljalci slovenskih ustavnih institucij, …da o ‘tapravih’ gospodarstvenikih, sodobnih jápijih in oligarhih, niti ne izgubljam prostora in besed, in sodelovali pri kraji DRŽAVE.

Je potrebno pravnim strokovnjakom Javnega tožilstva RS razlagati za kakšen zločin proti lastni DRŽAVI je šlo?

Perfidni načrt je nedvomno remek delo zadnjega sekretarja Zveze komunistov Slovenije, visokega partijskega funkcionarja bivše SFR Jugoslavije, ‘zamrznjenca’, Milana Kučana, znanega tudi z vzdevkom Rdeči škrat, saj deluje proti lastni DRŽAVI, prikrito in nedvomno v škodo DRŽAVE, iz podzemlja, iz TEME.

Oče nove slovenske države, ustanovljene s plebiscitarno voljo slovenskega ljudstva leta 1991, dr. Jože Pučnik, se obrača v grobu. Ja, v kratkem bo 34 let od takrat, ko je stopila na samostojno pot slovenska DRŽAVA. Prapor sodobne države je zavihral na najvišji slovenski gori, na Triglavu, in na predvečer uveljavitve ustavne volje slovenskega ljudstva, pred hišo DEMOKRACIJE, obsijan s SVETLOBO, pred predstavništvom slovenske nove DRŽAVE.

ETATIZEM, ki je bil cepljen, in se je očitno prijel na mlado DRŽAVO, je začel poganjati cime, in uveljavljati protiustavne načine vladanja, ki nedvomno govorijo o prevzemu države z državnim udarom, ignoriranje vloge ustavnih funkcij, kar pa je najhuje, kar se je lahko pod samodržcem, dr. Robertom Golobom, zgodilo, je to, da je vpeljal evidentiranje, delanje seznamov zaposlenih janšistov v javnem sektorju: od policije, vojske, do javnih služb, medijev, RTV-jevcev, izpostavljenih upokojencev, nadzornih in ustavnih organov, fiskalnih sistemov in blagajn, … Napoved preganjanja janšistov, privržencev določene politične opcije, je napovedal brezobzirno in brezprizivno med javnimi nastopi, posebej odmevno na RTV SLO.

In? Varuh ustavnosti, ČLOVEKOVIH PRAVIC, in sodni organi, torej tožilstvo in ustavni sodniki so obmolknili, še več, tudi z besedami so podpirali prevzem javnih medijev in drugih državotvornih institucij, ki mladi DRŽAVI onemogočajo razvoj parlamentarizma, DEMOKRACIJE.

Ali bo TOŽILSTVO pozvalo aktualno oblast, da predloži spiske oseb, janšistov, ki so vsakodnevno na ‘prangežu’ (iz nem. Pranger = sramotilni steber) neposrednih pooblaščencev PV RS, ki ne mara za ustavodajno vodenje DRŽAVE, ampak diktaturo, DRŽAVO pa spreminja v etatistično izjemo Evropske zveze?

Mag. Mirko Macher, aktivni državljan= janšist in član slovenske demokracije