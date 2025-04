(PISMO BRALCA) Ideološka in etnična Slovenija

Piše: mag. Mirko Macher, Radovljica

Uvodoma se poslužujem izsledkov Projekcije EUROPOP2023 in demografska slika Slovenije, ki naznanjajo evropsko perspektivo, v nadaljevanju pa dodajam še ideološki vidik, ki ogroža prvobitnost in posebnosti evropskih praskupnosti …

Vir: UMAR, Kratke analize, 26.9.2023.

Eurostat je konec marca 2023 objavil nove projekcije prebivalcev do leta 2100. Projekcije pomenijo predviden prihodnji demografski razvoj ob določenih predpostavkah in ne predstavljajo napovedi, pomembne pa so predvsem z vidika analiziranja izzivov, ki jih povzroča spreminjanje starostne strukture prebivalcev in uvajanja potrebnih ter pravočasnih odzivov politik in prilagoditev sistemov. V Sloveniji naj bi glede na osnovno projekcijo leta 2100 živelo 1.950.820 prebivalcev, kar je 156 tisoč manj kot leta 2022. Število prebivalcev naj bi se povečevalo le še do leta 2026, nato pa naj bi prihodnjih 20 let že malenkost upadalo. Nekoliko hitrejše upadanje se predvideva okoli leta 2045, ko naj bi se odrazil največji vpliv staranja prebivalcev (z vidika naraščanja koeficienta starostne odvisnosti starejših, povečevanja njihovega deleža ipd.). Povečevanje razmerja med starejšimi od 65 let in prebivalci v starosti 20–64 let (t. i. delovno sposobnimi), ki je močnejše od leta 2012, bo v prihodnjih letih še intenzivnejše, saj so starejši edina skupina prebivalcev, katerih število se bo povečalo.

Projekcija predpostavlja povečanje stopnje rodnosti, vendar se bo ob zmanjševanju števila žensk v rodni dobi v prihodnje rodilo manj otrok. Pričakovano trajanje življenja naj bi se še podaljševalo; pri moških, kjer je nižje, nekoliko hitreje kot pri ženskah. Leta 2100 rojena deklica bi ob rojstvu lahko pričakovala 93,3 leta življenja (8,9 leta več kot leta 2022), deček pa 89,4 leta (10,9 leta več). Projekcija predpostavlja, da se bo v Slovenijo vsako leto v povprečju priselilo okoli 6 tisoč ljudi več, kot se jih bo iz nje izselilo. To je v letnem povprečju le malo (638 ljudi) več kot v obdobju 1995–2022.

Testi občutljivosti na spremembe nekaterih ključnih predpostavk kažejo, da imata največji učinek na povečanje števila prebivalcev v primerjavi z osnovnim scenarijem povečanje selitvenega prirasta in nižja umrljivost. Leta 2100 bi tako v Sloveniji ob višjem selitvenem prirastu živelo 331 tisoč več prebivalcev kot po osnovnem scenariju, ob scenariju nižje umrljivosti pa 32 tisoč več. Ob scenariju nižje rodnosti ali nižjega selitvenega prirasta bi Slovenija imela leta 2100 okoli 300 tisoč prebivalcev manj, ob scenariju brez selitvenega prirasta pa več kot pol milijona manj kot v osnovni projekciji.

DRUGI VIDIK: NATALITETA

Če nadaljujem nekoliko bolj laično, brez podkrepljenih analiz in sodobnih planskih orodij, pa vseeno tvegam kritiko. Število prebivalcev Slovenije JE in NI najbolj pomembno. Bolj pa je pomembno koga predstavljajo državljani Slovenije. Torej, več vidikov demografske strukture osvetljuje tudi to, v kaj se narodna substanca staplja. Asimilacija, kot smo jo običajno obravnavali, je govorila o tem koliko priseljencev bo sprejelo državljanstvo in se poslovenilo v določenem obdobju. Takšni preselitveni oz. naselitveni trendi so naravni in nenaravni, s tem da med nenaravne lahko štejemo ideološke namere, lahko bi rekli tudi drugače, migracije, – politične ali ekonomske, ki povzročajo pritisk na družbene trende, na standard oz. kakovost življenja, in ki temelje na sposobnosti strokovno administrativnega, in predvsem finančnega prilagajanja družbenih sektorjev in nujnih subfunkcij, npr. funkcioniranje socialnih blagajn, ki obravnavajo aktualno stanje prebivalstva, za čimer stoji socialdemokratska agenda, ki politično uravnava družbena razmerja znotraj zelene agende in drugih socioloških portfeljev, ki predpostavljajo določeno okolje v okviru načrtovanega družbenega modela z vso potrebno socialno in tehnično infrastrukturo, seveda podprto z ustreznimi finančnimi institucijami, nadzornimi organi, varnostnimi sistemi …, da ne naštevam celotnega spektra dejavnikov družbene nadgradnje.

NERAVNOVESJE.

Problem nastane, ko se etnični vidik demografije sooči z ideološkim vidikom, ki deluje v škodo etnološkega ravnotežja, kar pa gre na račun kakovosti, še huje, na ogrožanje etnične podstati oz. izumiranje genoma, ki ima svojskost in edinstvenost v tisočletnem genetskem razvoju, kar bi s pretiranim dotokom etničnih primesi v visokem deležu neavtohtonih zvrsti povzročilo družbene nemire, saj bi nacionalna nekompatibilnost, sposobnost sobivanja, in če izpostavimo še verski vidik, povzročila notranja vrenja, nemire, sovražnosti, … podpihovanje ideološkosti na račun etničnosti … kar spretno povzročajo balkanske hegemonistične sile in druge zlovešče strukture, ki se spretno vraščajo v družbeno in tehnološko strukturo slovenske države.

KADROLOGIJA

Moja naloga, naloga kadrologa, ni urejanje socioloških neravnovesij, temveč iskanje, nabor in selekcija najboljši kadrov, usmerjanje v tehnološke procese, predvsem pa pospeševanje pretoka znanja, izkušenj, idej, inovacij, … Žal tega znanja ne le v Sloveniji, temveč niti v Evropi in globalnem svetu ne obvlada dovolj niti profesionalni HRM, saj na tem polju igra izključno DIVJA LIGA … Npr.: v Sloveniji nelojalna konkurenca študentskega dela konkurira rednim zaposlitvam, HALLLO !!!, ki naj bi ščitile UPOKOJENSKO RENTO. To, kar se gremo v Sloveniji je nenaravni družbeni sociološki samomor.

No, moja poanta je predvsem na opozorilu, kako ideološkost briše etničnost, pa ne gre le za Slovence – SCLAV-VENE (ustavni predlog preambule v Ustavo je v DZ RS), gre za Bavarce, Sase, Moravce, Boheme, Balte, Ruse, Bolgare, Makedonce, … skratka za Mehičane, Argentince, … če se ne dotaknem azijskih in afriških mikroplemen, ki ohranjajo seme prvobitnosti, sled zemeljske poselitve, in če se ozremo še v Vesolje in planetarni Univerzum. Konflikti, ki so od nekdaj vzrokovali vojnam so etnične narave, zaradi odnosov s sosedi, ki smo jim oziroma so nam najprej zavidali … NATALITETA zdravega slovenskega prirastka je odvisna od DRUŽBENE VZGOJE OTROK, od vrtca do fakultete, kjer morajo delovati strokovnjaki z domoljubnim čutom v okviru družbene sprejemljivosti in kapacitivnosti, skratka skladno z naravnim GAUSSOVIM principom.

NAPOTILO

Slovenska oblast, ki naj jo predstavlja slovensko zavedna upravljavska struktura, in ki se zaveda zakaj ji ustavno ljudstvo zaupa vodenje države, mora načrtovati odgovorno, kar pomeni da parametri eksistenčnosti morajo varovati matično seme naroda, etnološko in versko, snovno in duhovno podstat naroda. Propustnost narodne maternice za seme prišlekov naj bo v mejah dopustnosti, kar pa pomeni da na slovenskih tleh obstane zdrav rod, ki se bo zavedal svojih korenin in jih tudi negoval za prihodnje rodove. Naši predniki so bili dovolj modri, da so znali in zmogli obstati na najlepšem delu tega planeta, ki bi si ga danes radi razdelili med sabo prišleki iz vseh vetrov in vseh ver, za Slovence (Sclav-vene) jim je seveda malo mar.