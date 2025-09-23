(PISMO BRALCA) Država pripravlja spomenik samostojni Sloveniji

Piše: Alojz Senekovič, Maribor

Pred kratkim je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni odbor strokovnjakov, ki bodo ocenjevali osnutke Spomenika samostojni Sloveniji. V tej, sedaj razdvojeni Sloveniji, bodo imeli težko delo.

Začetek obravnave naj bo leto 1990 po plebiscitu, ko je bila premagana rdeča zvezda in je zavladala svobodna Slovenija. Tu se naj zapiše začetek oboroženega boja Slovenske Teritorialne obrambe in policije z okupatorsko vojsko JLA, ki jo je v nekaj dneh”odpremila” v Luki Koper na trajekt in vrnila nazaj.

Vse to so vodili zavedni Slovenci. Padale so prve žrtve, kot so bili Josef Simčik, Robert Hvalc in Boris Adam, ki še do danes nimajo nobene po njih imenovane ulice ali šole! Na spomeniku naj bodo zahvale vsem, ki so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi domovine.

Kje naj stoji spomenik? Med “heroji” v Ljubljani, poleg kipa voditelja komunistov Jugoslavije Tita v Velenju, ali v Kidričevem, ki se imenuje po največjem klavcu v Sloveniji! Le Trg generala Rudolfa Maistra v Mariboru ni omadeževan s krvjo slovenskih kristjanov. Ta trg se je prej imenoval Leninov trg. Jaz sem sprožil protest pri tedanji Mariborski županji Magdaleni Tovornik, ki me je sprejela na pogovor, ki je trajal eno uro, in potem pristala na to, da je sodelovala pri ukinitvi tega imena. Poklicala je Televizijo Maribor, da naj posnamejo ta protest pred spomenikom grenerala Maistra, kjer naj javnosti povem, da se izbriše ime Lenina iz tega trga. V par mesecih je občina Maribor sprejela sklep, da seLenina izbriše in imenuje trg po generalu Maistru.

Torej, lokacija za državni spomenik samostojni Sloveniji naj bo v Mariboru na Trgu Generala Rudolfa Maistra, ki ni omadeževan s krvjo kristjanov. Prvi spomenik samostojni Sloveniji so postavili kristjani na Solnem vrhu nad Mariborom, ki obsega 7 m dolg lesen križ na betonskem podstavku z marmono ploščo in napisom: “Hvala Bogu za samostojno Slovenijo, postavljeno ob peti obletnici samostojnosti leta 1990”. Torej, nekaj pripomočkov za oblikovanje državnega spomenika.