(PISMO BRALCA) Bližajoče se občinske volitve v totalitarnem mestu Velenje

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Po dopustih prihajamo v predvolilni čas za občinske politike, kar se že čuti tudi v Velenju. Tako smo že priča temu, kaj je za naše mesto Velenje naredila sedanja občinska oblast z županom Dermolom. Če se hočeš sprehoditi po nekdanji Cankarjevi ulici, kaj kmalu na lastni koži občutiš, kaj je ta politika naredila za milijonske vsote investicij s to ulico. Na vsakem metru se lahko spotakneš ob velike betonske plošče, kjer vsaka štrli iz druge za nekaj centimetrov, zato se boš po tem delu mesta le s težavo sprehodil brez poškodb.

Seveda je ta ulica sedaj »Miloševičeva« ulica in ne slišiš več slovenske besede, ko greš od pošte do Kulturnega doma ali do občine. Tako je sedanji občinski politiki uspelo do konca ustvariti totalitarno mesto, saj se zločinska Kardeljeva ploščad povezuje z zločinsko Kidričevo cesto in nato po novem z zločinsko Miloševičevo ulico (nekoč Cankarjevo) z zločinskim Titovim trgom, kjer ima občina Velenje hišno številko 1.

Tako po imenih teh ulic hitro razumeš politiko Velenja in se ve, zakaj bo več let v zaporu zaprt Miroslav Pačnik, ki je zaradi želje po normalnosti in dobremu mestu Velenja obglavil kip Tita. Poleg tega bo moral plačati še več tisoč evrov stroškov, ki so nastali zaradi, kot meni, enoumne politike tega totalitarnega mesta.

Pa to še ni vse. Velenjski župan je s svetlobno hitrostjo podpisal s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije dogovor, da se bo v predmestju Velenja gradilo stanovanja za »slovenske državljane z mehkim ć ali z albanskimi priimki«. Seveda občina na opozorila o nepravilnostih te zazidave na parcelah Selo s strani Krajevne skupnosti Konovo ni upoštevala.

Da je z občinsko politiko nekaj res hudo narobe, je vidno tudi iz načrtov te nove zazidave 200 stanovanj in le z nekaj parkirnimi prostori. O tem se je govorilo tudi na občini, ko je bil ta projekt predstavljen, a župana to očitno ne moti, saj na sodiščih vsak dan rešuje težave s parkirišči v Velenju, kjer so bili bloki oziroma stanovanja grajeni v komunističnih časih le z nekaj parkirišči. To v sedanjem času ni več normalno. Osnovni pogoj za nova stanovanja bi moral biti zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, saj dva parkirišča na stanovanje kar je osnovni pogoj za normalen razvoj evropskega mesta.

Pa to še ni vse. Politika podžupanje Aleksandre Vasiljević, ko se ta slika pri kipu Tita s skupino kolesarjev, ki so šli v Srebrenico obujat spomine odpira številna vprašanja. Nekateri naj bi iz Velenja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja ob koncih tedna hodili v Sarajevo in druga mesta v Bosni ter z ostrostrelskim orožjem pobijali nedolžne ljudi. Danes pa nekateri s prisotnostjo pred kipom zločinca podpirajo ta zločinska dejanja in se slikajo pred kipom, ki naj bi jih k takšnim dejanjem spodbujal.

Se pa v Velenju Velenjčani vendarle prebujajo, tudi z mislijo o boljšem in normalnem mestu. Zato je čedalje več mladih ljudi, ki želijo, da Velenje čim prej postane normalno mesto, in že nastajajo načrti za uresničitev te vizije.

Tako so že znana nova imena ulic in trgov v središču Velenja. Po mestu se bo lahko lepo sprehodilo od Rudarske ploščadi preko Osamosvojitvene ulice in spet po Cankarjevi gladki poti do Mestnega trga, ki pa bo v celoti stal nad podzemnim parkiriščem.

Na mestu sedanjega kipa Tita se po naprednih razmišljanjih in potrebah po stanovanjih v zelo kratkem času zgradil visok nebotičnik s 25 nadstropji in 110 stanovanji, spodaj pa bi bili dve etaži s poslovnimi prostori. Vse bi bilo povezano s podzemnimi parkirišči, kar bi omogočilo, da se zaradi varnosti poruši rudarski blok, njegovim stanovalcem pa zgradi nov objekt oziroma kopija nebotičnika. Skupaj bi pomenila dvojček za dobro Velenja.

Z dvojčkoma bi bil povezan tudi že obstoječi blok na šaleški cesti 19, ki je že obnovljen in zgrajen po obstoječih predpisih za varnost stanovalcev. Sedanji rudarski blok srbskega arhitekta pa teh standardov ne izpolnjuje, zato naj bi bili stanovalci vsak dan v nevarnosti v primeru naravnih nesreč. Zato bi bilo treba ta blok čim prej odstraniti zaradi varnosti ljudi, ki tam živijo.

V Velenju je treba narediti še veliko pomembnih stvari za dobro vseh, ki tukaj živimo. Zato bodo prihajajoče volitve imele velik pomen: odločalo se bo, ali bo Velenje ostalo totalitarno mesto, kot ga vodijo sedanji občinski politiki, ali pa se bo politika skupaj povezala kot VEZ in se bo v dobro spremenilo in postalo normalno rudarsko slovensko evropsko mesto, kjer se na ulicah in trgih govori slovensko.

Če pa kdo dvomi v uspeh mladih, ki skupno z VEZ-jo uresničujejo naša prizadevanja za dobro vseh v Velenju, naj poskusi »SVOBODNO PIVO – DIKTATOR« in hitro bo spoznal, zakaj je Velenje še vedno totalitarno mesto.