(PISMO BRALCA) Anže Logar in Zoran Stevanović, odločita se zdaj!

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Spoštovana g. Logar in g. Stevanović, živimo v državi, kjer pravila ne veljajo za vse enako. Kjer javni denar prepogosto izgine tam, kjer bi moral biti najbolj viden. Kjer odločitev ne sprejemajo vedno najbolj sposobni, temveč tisti, ki dolgujejo usluge. Kjer nadzor vidi, a ne ukrepa. In kjer pravica pride prepozno, ko resnica nima več moči.

To ni napaka sistema. To je sistem. A to ni neizogibno. To se da spremeniti. Ne z lepimi besedami. Ne z novimi obljubami. Ampak z jasnimi pravili, ki veljajo za vse, brez izjeme.

Zato danes ne razmišljajta o ideologiji. Ne o levici ali desnici. Ne čakajta, da Golob uniči priložnost, ki jo imata. Odločita se takoj in dokažita, da resno razmišljata o izkoreninjenju korupcije ter pomagajta urediti demokratično, pravično in za vse državljane enako državo.

Pomagajta ustvariti državo, kjer je vsak evro javnega denarja sledljiv in razumljiv vsakemu državljanu. Kjer javna naročila niso več zaslužek za izbrane, ampak odprt in pošten proces, kjer zmaga najboljša rešitev. Državo, kjer funkcije niso nagrada za zvestobo, ampak odgovornost, ki pripada znanju in integriteti. Državo, kjer nadzor ni simboličen, ampak ima moč ustaviti zlorabo takoj, ne šele čez leta. Državo, kjer pravosodje deluje pravočasno. Kjer pravica ni oddaljen ideal, ampak vsakodnevna realnost. In državo, kjer vpliv nima več skrivališč. Kjer so vse povezave vidne, vsi interesi razkriti in kjer nihče ne more vladati iz sence.

Spoštovana g. Logar in g. Stevanović, to ni vprašanje morale. To je vprašanje poštene politike, ki jo zagovarjata. Danes sistem deluje tako, da se nepravičnost pogosto izplača. Tveganje je majhno. Posledice so počasne. Vidva lahko pomagata zgraditi sistem, kjer bo veljalo obratno: kjer se nepravičnost ne izplača, kjer je tveganje visoko in kjer so posledice hitre.

Največja sprememba se mora zgoditi zdaj. Pomagajta ustvariti družbo, v kateri ne bomo več sprejemali dvojnih meril in ne bomo več tolerirali, da za ene veljajo druga pravila kot za druge. Kjer bo odstop ob napaki norma, ne izjema. Prava demokracija ni tista, ki samo izbira oblast. Prava demokracija je tista, ki oblast omeji.

Spoštovana g. Logar in g. Stevanović,

to, kar morata pomagati urediti, ni utopija. Je pa nevarno za tiste, ki imajo od nepravilnosti korist. Zato se to ne bo zgodilo samo zato, ker je prav. Zgodilo se bo, ko bo pritisk poštenosti večji od koristi korupcije.

Danes vidva odločata: ali bomo še naprej živeli v sistemu, kjer se nepravičnost izplača, ali pa bomo zgradili državo, kjer se ne. Državo, kjer poštenost ni naivnost, ampak najbolj razumna izbira.

Zato vaju pozivam, da presežeta politične kalkulacije in osebne zamere ter postavita interes države in njenih državljanov na prvo mesto. Ljudje ne potrebujejo novih delitev, ampak jasen dokaz, da obstaja politična volja za spremembe. Potrebujejo dejanja, ne izjav. Potrebujejo pogum, ne taktiziranja.

Danes imata priložnost pokazati, da politika ni zgolj igra moči, temveč orodje za vzpostavljanje pravičnosti. Da obstajajo posamezniki, ki so pripravljeni tvegati politični kapital za dolgoročno dobro države. Da obstaja meja, čez katero ne gresta, ne glede na pritisk in ne glede na koristi.

Odločitev, ki jo bosta sprejela, ne bo vplivala le na trenutno politično sliko, ampak na zaupanje ljudi v državo. Na to, ali bodo verjeli, da se splača biti pošten. Na to, ali bodo mladi videli prihodnost tukaj ali drugje.

Ne gre več za politične točke. Gre za temeljno vprašanje: ali bomo živeli v državi pravil ali v državi izjem.

Zato vaju pozivam: stopita skupaj tam, kjer je to potrebno. Postavita jasne pogoje. Zahtevajta transparentnost, odgovornost in merljive spremembe. In vztrajajta pri tem, tudi ko bo težko.

Zgodovina si zapomni tiste, ki so v ključnih trenutkih ravnali prav, ne tistih, ki so čakali.

Odločita se. Zdaj.

S spoštovanjem,

državljan Republike Slovenije

Tone Kuzma P. G.