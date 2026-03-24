(ODPRTO PISMO) Volitve 2026 in izpad informacijskega sistema na DVK med štetjem glasovnic

Piše: Alenka Orel

Spoštovana predsednica države, predsednik Vlade, tožilstvo in policija,

kot predsednica društva Zlata Slovenija, kot fizik ter kot poznavalka informacijskih tehnologij na vas v imenu društva Zlata Slovenija naslavljam uradno zahtevo za takojšnjo obravnavo suma kaznivega dejanja s področja informacijske varnosti.

Na podlagi javno zaznanih tehničnih pojavov in lastne strokovne presoje obstajajo resni indici, da je prišlo do nepooblaščenega posega v informacijski sistem Državne volilne komisije 22.marca 2026, ki ima lahko neposredne posledice za integriteto podatkov in zaupanje javnosti.

Konkretno opozarjam na:

– nenavadne časovno sovpadajoče izpade sistema, ki niso skladni z običajnim obnašanjem ustrezno dimenzionirane infrastrukture,

– tehnično nelogične spremembe v delovanju sistema glede na obremenitev,

– odsotnost javno dostopnih in preverljivih revizijskih sledi, ki bi omogočale transparentno rekonstrukcijo dogodkov.

Na podlagi navedenega obstaja utemeljen sum:

– vdora v informacijski sistem,

– ali nepooblaščenega notranjega posega v podatkovno bazo oziroma aplikativno logiko.

Zato predlagam in zahtevam, da pristojni organi nemudoma izvedejo naslednje ukrepe:

1. Zavarovanje vseh relevantnih digitalnih dokazov (strežniški dnevniki – Apache/Nginx, dostopni logi, sistemski logi, podatkovne baze, varnostne kopije).

2. Forenzično analizo dostopov (vključno z morebitnimi SSH dostopi in administrativnimi posegi).

3. Analizo sprememb v podatkovnih bazah v kritičnem časovnem oknu.

4. Vzpostavitev neodvisnega strokovnega nadzora nad preiskavo.

5. Pripravo javnega poročila o ugotovitvah.

Poudarjam, da je v takšnih primerih čas ključnega pomena, saj lahko nezavarovani sistemi vodijo do izgube ali spremembe dokazov.

Ne gre zgolj za tehnično vprašanje, temveč za vprašanje zaupanja v delovanje ključnih sistemov države. Vsak sum nepooblaščenega posega mora biti obravnavan z najvišjo stopnjo resnosti.

V pričakovanju vašega takojšnjega ukrepanja vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,