(ODPRTO PISMO) Volitve 2026 in izpad informacijskega sistema na DVK med štetjem glasovnic

Piše: Alenka Orel
Spoštovana predsednica države, predsednik Vlade, tožilstvo in policija,
kot predsednica društva Zlata Slovenija, kot fizik ter kot poznavalka informacijskih tehnologij na vas v imenu društva Zlata Slovenija naslavljam uradno zahtevo za takojšnjo obravnavo suma kaznivega dejanja s področja informacijske varnosti.
Na podlagi javno zaznanih tehničnih pojavov in lastne strokovne presoje obstajajo resni indici, da je prišlo do nepooblaščenega posega v informacijski sistem Državne volilne komisije 22.marca 2026, ki ima lahko neposredne posledice za integriteto podatkov in zaupanje javnosti.
Konkretno opozarjam na:
– nenavadne časovno sovpadajoče izpade sistema, ki niso skladni z običajnim obnašanjem ustrezno dimenzionirane infrastrukture,
– tehnično nelogične spremembe v delovanju sistema glede na obremenitev,
– odsotnost javno dostopnih in preverljivih revizijskih sledi, ki bi omogočale transparentno rekonstrukcijo dogodkov.
Na podlagi navedenega obstaja utemeljen sum:
– vdora v informacijski sistem,
– ali nepooblaščenega notranjega posega v podatkovno bazo oziroma aplikativno logiko.
Zato predlagam in zahtevam, da pristojni organi nemudoma izvedejo naslednje ukrepe:
1. Zavarovanje vseh relevantnih digitalnih dokazov (strežniški dnevniki – Apache/Nginx, dostopni logi, sistemski logi, podatkovne baze, varnostne kopije).
2. Forenzično analizo dostopov (vključno z morebitnimi SSH dostopi in administrativnimi posegi).
3. Analizo sprememb v podatkovnih bazah v kritičnem časovnem oknu.
4. Vzpostavitev neodvisnega strokovnega nadzora nad preiskavo.
5. Pripravo javnega poročila o ugotovitvah.
Poudarjam, da je v takšnih primerih čas ključnega pomena, saj lahko nezavarovani sistemi vodijo do izgube ali spremembe dokazov.
Ne gre zgolj za tehnično vprašanje, temveč za vprašanje zaupanja v delovanje ključnih sistemov države. Vsak sum nepooblaščenega posega mora biti obravnavan z najvišjo stopnjo resnosti.
V pričakovanju vašega takojšnjega ukrepanja vas lepo pozdravljam.
S spoštovanjem,
Alenka Orel, predsednica društva Zlata Slovenija