(ODMEV) Izguba pameti na Zahodu

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

To moje pisanje je v precejšnji meri odmev na prispevke mag. T. Iana v zadnjem času, na to temo. S precej njegovih trditev se moram strinjati, ne pa povsem (npr. z dokaj poenostavljeno tezo, da bodo pametni volivci rešili zahodno civilizacijo – s tem, da bodo izvolili pametne in sposobne politike). Neumni volivci naj bi danes z izvolitvijo neumnih to civilizacijo postopno uničevali, zaradi česar je ona danes na robu (propada).

Da, strinjam se s tem, da neumni volivci volijo neumno – ne morejo voliti modro. In tudi, da politiki, ki jim ljudstvo na volitvah podeli mandat, lahko močno, celo odločilno vplivajo na njihovo blaginjo. A v tem članku bi rad osvetlil določene vzroke za »izgubo pameti na Zahodu«, iz katerih pa sledi, da je ta civilizacija obsojena na neizbežno postopno propadanje. Ali pa na nek nenaden in dokončen zlom. To je pravzaprav naravno – to se je do zdaj zgodilo z vsako civilizacijo. Pokazati želim, da so znanja in instituti, na katerih funkcionira sedanja (moderna) civilizacija (kar vse je omogočilo njen vzpon in prevlado v svetu), začela povzročati tudi njeno današnje propadanje.

Demokracija kot politični sistem: res se je pokazala za najnaprednejšega do zdaj, boljšega zaenkrat ne poznamo, vendar pa ima vgrajene tudi določene napake in slabosti, enega od vzrokov za izvolitev neumnih politikov je prepoznal že Sokrat: da imajo namreč na volitvah VSI enako težo in moč odločanja, tako modri in pametni kot neumni – po en glas. In v vsaki družbi so (po normalni Gaussovi porazdelitvi) takšni – povprečni glede pameti, modrosti in etike, v večini, in potem takšne politike izvolijo. Demokracija je tako vladavina (tiranija) povprečne večine nad manjšino.

Ta notranji problem demokracije (na kar pogosto pozabljamo ali se ga sploh ne zavedamo) pa je postal še dosti hujši zaradi sistemov in znanj, ki so se začela uporabljati v moderni dobi znotraj tega političnega sistema: tu mislim na moderni znanost in tehniko, v čemer vidim glavni vzrok za »izgubo pameti na Zahodu« in s tem za propadanje civilizacije. Žgoč problem sodobnosti: pomanjkanje razumnosti in modrosti. O tem piše celo Jezus v knjigi RŽVB: »Zapustila vas je modrost, nadomestila jo je norost, okronala vas je nečimrnost«. In še: »Odkod ta vaša iracionalnost? Bodite razumni! Zavrgli ste Modrost in vpregli Norost«. A to ugotavljajo tudi številni sodobni misleci, npr. dva kanadska, J. Heath je napisal knjigo o tem, kako »povrniti razum v politiko, gospodarstvo in naša življenja«, J. Peterson pa kar dve knjigi o »protistrupu za kaos«. Kaos: v sodobnem svetu je res zavladal kaos – posledica tega, da so ljudje zavrgli Dekalog. Demokracija pa zahteva urejeno družbo!

Znanost in tehnika znotraj sistema demokracije

Moderni znanost in tehnika sta omogočili tej civilizaciji, da se je razširila na ves svet. Zmagoslavje Razuma. Triumf Zahoda. Vendar, človek je tudi sistemsko pogojeno bitje. Moderne empirične znanosti so se začele masovno poučevati v šolskem sistemu, skozi katerega gredo vsi. Toda, takšne znanosti (s svojo metodo, podobo sveta) povzročajo kugo racionalizma in vodijo v ateizem. Negativnosti, kar se tiče načina mišljenja. Uporaba tehnike v tržnem sistemu: vodi v materializem. Oboje (racionalizem, materializem) pa vodi v ateizem: »V ateizem vas je zapeljal duh racionalizma in materializma«, piše v knjigi RŽVB. Kar pa je začelo rušiti etične temelje v tej civilizaciji, našo dobo zato označuje tudi nemoralnost. Kar pa je za demokracijo slabo, že snovalci ameriške demokracije so ugotavljali, da bo sistem deloval le ob zadostni etični zavesti državljanov. Jasno, zakaj: ker bodo le ob tem imeli volivci na izbiro dovolj zadosti etičnih kandidatov, in ker bodo le v tem primeru takšne tudi prepoznali in hoteli izvoliti. Iz omenjenih razlogov pa se je v tej civilizaciji začelo kot kuga širiti brezboštvo in s tem tudi moralno propadanje, iz česar pa med drugim sledi, da je postajala demokracija iz desetletja v desetletje slabša. Slabi politiki pa potem (zaradi svoje nesposobnosti, s premalo izkušenj, pokvarjeni…) povratno (»z vrha« navzdol) slabo vplivajo na družbo, na njeno integriteto, delovanje, ekonomsko uspešnost… .

Medijska demokracija

K uporabi tehnike znotraj sistema demokracije spada tudi uporaba vse informacijske tehnike, ki jo je ustvarila moderna in ki jo na kratko imenujemo »mediji«. Najprej so bili to samo tiskani (časopisi), potem sta prišla dva elektronska (radio, TV), v zadnjem času pa digitalni: internet in na njem družbena omrežja. Vsa ta tehnika se je začela masovno uporabljati tudi za politično propagando, se pravi v boju za oblast, ki je v sistemu demokracije boj za glasove volivcev. S prihodom teh (in vedno novih) sredstev družbenega obveščanja je demokracija postajala vedno bolj »medijska«. Ali je bilo to zanjo dobro ali slabo? Mislim, da oboje. Omogočila je, da so bile najširše množice vedno bolje obveščene o politikih in političnem dogajanju v državi. Slabo (in vedno slabše) je postajalo zato, ker brez te propagande (medijev) ni bilo več mogoče zmagovati na volitvah. O tem, kdo bo izvoljen, so začeli odločati lastniki velikih medijskih imperijev. Mediji zahtevajo denar, čimveč denarja, zato se je demokracija postopno preobrazila v vladavino Kapitala. Neka oblika totalitarizma. In je tudi v interesu Kapitala, da osvoji politično oblast, ker ta olajša njegovo nadaljnjo rast. Res pa je, da je novi medij internet začel to oblast ogrožati, ker je vedno bolj vpliven in ker zahteva razmeroma malo denarja (odtod tudi poskusi uvajanja cenzure na njem).

Vendar, ob vsem tem si upam trditi, da je medijska demokracija dodatno (in morda odločilno) prispevala k »izgubi pameti na Zahodu«. Zakaj? Kako se vlada prek (s pomočjo) medijev? Da se državljanom dajejo sugestije, namigi, se jim servirajo polresnice, laži, lažne novice, manipulacje… . Kreiranje volilne volje volivcev. Vse to pa se mnogo bolje usede (se prime) v duše in možgane ljudi, ki so notranje ne-izgrajeni, brez modrosti, nesposobni misliti z lastno glavo, zato je vloga sodobnih medijev tudi v tem: da ljudi poneumljajo, v njih povzročajo duhovno-mentalno degradacijo, zato se preko njih množice namerno hrani s primitivizmom, norostmi, ničevostmi (sem spada tudi propaganda za svobodno spolnost). Tako poneumljene množice potem izvolijo tudi sebi podobne politike, zato danes na Zahodu tako manjka močnih voditeljev s kilometrino. Sicer je pa vprašanje, koliko imajo le-ti sploh resnične politične moči, koliko so pa samo lutke Kapitala, birokratskega aparata, globalistov, kulturnih marksistov… . Bojim se, da ti centri politične moči omogočajo izvolitev »neumnih«, ker potem preko njih lahko vladajo.

Vsaka podobnost s Slovenijo zgolj slučajna.